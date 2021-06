Berlin - Berlin wird ja gerade zur Hauptstadt der neapolitanischen Pizza ausgebaut. Inzwischen gibt es Dutzende Orte, wo mehrheitlich junge Gastro-Newcomer, die von sich behaupten, die echte süditalienische Pizza zu backen. Ein Ort allerdings, der den Berlinern einen ganz anderen Pizza-Style beibringen möchte, ist Magic John’s in der Oranienburger Straße in Mitte. Denn hier hat man sich der fettigsten aller Pizzavariationen verschrieben: dem italo-amerikanischen New York Style Pizza Slice, das man in der amerikanischen Metropole an jeder Ecke traditionell für den symbolischen Preis von einem Dollar bekommt und auf dessen Oberfläche so mancher New Yorker erst mal ein Küchenkrepp (das ist der ostdeutsche Begriff, in Krefeld heißt das Zewa!) legen muss, um das überschüssige Fett aufzusaugen.

Und Magic John’s machen, abgewandelt für 3,50 Euro für das Pizzadreieck, jetzt seit dem ersten Lockdown in dem kleinen Laden gegenüber dem ehemaligen Tacheles (man kann während des Essens die Bauarbeiten für die Büroanlage beobachten) einiges richtig. Denn mit guten Zutaten motzen sie die schnöde New York Style Pizza zu einer hippen Variante für das sich kulinarisch immer mehr entwickelnde Berlin auf. Am besten schmeckt hier die Variante mit scharfer Salami und extra Käse, aber auch die vegane Variante (das darf man in den USA niemandem erzählen!) mit Butternusskürbis, Zaatar, karamellisierten Zwiebeln, Tahini und Petersilie schmeckt herrlich. Für die Touristen und Zugereisten aus den weniger hippen Stadtteilen gibt es seit kurzem eine Variante ohne Tomatensoße und mit Trüffeln. Auch das ist nicht klassisch. Schmeckt aber ganz gut.

Soul Food Photos Butternusskürbis, Tahini, rote Zwiebeln und Zaatar: Magic John's hat auch eine vegane Alternative.

Wer sich klassisch hochkalorisch-amerikanisch ernähren will, der bleibt allerdings bei den typischen Basics von Magic John’s. Den normalen Pizza Slices, oder aber er bestellt sich Dough Balls mit Knoblauch (kleine fettige Teigballen) oder aber eine Detroit Deep Dish Pizza. Denn die Detroiter oder Chicagoer Ausführung der ursprünglich neapolitanischen Spezialität ist – da in einer Art tiefem Backblech gebacken – noch mal um 100 Prozent fettiger als die New Yorker Variante. Wenn Sie verkatert sind oder gerade Sport im Monbijoupark gemacht haben, sollten Sie hier zugreifen.

Das Beste allerdings sind die pinken Pappschachteln, die man bekommt, wenn man ein paar mehr Pizzastücke oder ein ganzes Rund bestellt. Das pink-rosa ist so betörend, dass man am besten jeden Tag so eine Schachtel abholt, und der Spruch darauf passt auch zum Angebot: „Happiness comes from within.“ Glück kommt von innen.

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Magic John's Pizza, Oranienburger Str. 48, 10117 Berlin, Dienstag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr.