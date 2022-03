Die Ukraine hat eine lange filmische Tradition, die in sowjetischen Zeiten oft mit zivilem Ungehorsam verbunden war. Olexandr Dowshenko (1894–1956), der Vater des ukrainischen Kinos, gilt neben Eisenstein und Pudowkin als wichtigster Regisseur der jungen UdSSR. Er stammt aus einer Bauernfamilie in der nordöstlichen Ukraine, dort, wo jetzt Panzer rollen. Neben der Arbeit an seinen berühmten Filmen wie „Erde“ (1930) widmete er sich der Pflege der ukrainischen Sprache; mehrfach wurde ihm deshalb Nationalismus vorgeworfen. Stalin persönlich befahl 1933 seinen Umzug nach Moskau.

Oder Sergej Paradshanow (1924–1990): Der armenische, später in Georgien arbeitende Regisseur war ein Schüler Dowshenkos. Seiner frühen Aufmüpfigkeit wegen schob man ihn nach dem Studienabschluss ans Studio in Kiew ab. Hier entstand 1964 „Schatten vergessener Ahnen“, eine visuell schwelgerische Legende aus den Waldkarpaten. Als der Film am 4. September 1965 im Kiewer Kino „Ukraina“ zur Premiere kam, protestierten Dissidenten gegen sowjetische Willkür. (Paradshanow selbst verbrachte später fünf Jahre seines Lebens im Gefängnis. Grund: Homosexualität.) Oder Kira Muratowa (1934–2018): Die seit 1961 am Studio in Odessa arbeitende Regisseurin (u.a. „Kurze Begegnungen“, 1968) konnte zwischen 1971 und 1987 nur zwei Filme realisieren.

„Atlantis“ spielt nach dem Krieg gegen Russland

Doch das ukrainische Kino ist keineswegs eine museale Angelegenheit. Spätestens seit den beginnenden 2000er Jahren sorgen Filme aus der Ukraine auf Festivals immer wieder für Furore. Neben Rumänien und Bulgarien kamen in jüngster Zeit die wichtigsten osteuropäischen Beiträge aus dem nach Dowshenko benannten Studio in Kiew, aus Odessa oder von unabhängigen Herstellern, zunehmend auch als europäische Co-Produktionen. Nur selten schaffen es diese Werke regulär in deutsche Kinos. Eine Ausnahme etwa war „Plemja“ (The Tribe) von Myroslaw Slaboschpyzkyj. Das ohne Dialoge und mit extrem wenigen Schnitten auskommende Gehörlosen-Drama war eine wuchtige Parabel auf postsowjetische Verhältnisse und über die Versuche, aus diesen auszubrechen.

Damit gegenwärtige ukrainische Filme in Berlin besser sichtbar werden, gründete eine Gruppe junger Frauen 2009 den „Ukrainischen Kinoklub“. Die Auswahl erfolgt kollektiv, meist gibt es nach der Vorführung Diskussionen. Es wird Wert auf thematische und formale Vielfalt gelegt. Wichtig ist den Frauen dabei auch, den Alltag in ihrer Heimat spürbar zu machen. So wird jetzt mit „Home Games“ die Dokumentation über eine Profi-Fußballerin gezeigt, die ihren Job aufgibt, um sich der Erziehung ihrer jüngeren, zu Waisen gewordenen Geschwister zu widmen. Dieser Film stand lange vor Kriegsausbruch fest. Einen geradezu beängstigend visionären Kommentar zur momentanen Katastrophe war bereits im Sommer zu sehen: „Atlantis“ von Walentyn Wassjanowytsch spielt nach dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Alle haben verloren. Und doch setzt die Liebe Zeichen von Hoffnung.

Der Ukrainische Kinoklub zeigt regelmäßig Filme in Berlin. Nächste Aufführung: Am 8. März um 18 Uhr mit dem Film „Home Games“ im BrotfabrikKino

