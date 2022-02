Diese Berlinale wird anders. Keine langen Schlangen vor den Ticketschaltern, kein Gedränge am Kinoeingang, keine Partys und keine Küsschen ohne Maske, zumindest im Kinosaal. Das anstrengende, aber schöne Chaos des Festivals wird in diesem Jahr durch Hygienemaßnahmen in Schach gehalten, soweit der Plan.