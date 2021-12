Jede Szene ein mögliches Erinnerungsbild – wer nicht schon weiß, dass Paolo Sorrentino sich mit „The Hand of God“ der eigenen Jugend im Neapel der 80er-Jahre widmet, dem teilt es der Film in jedem Dialog mit. Einer der größten italienischen Filmemacher der Gegenwart, dessen Filme für die einen den Restbestand des Wunderglaubens in einer säkularisierten Welt festhalten, für die anderen mit nichts als Kitsch überladen sind, kommt hier zu sich selbst.

Wir folgen hier einem Bildungsroman im Bewegtbild, in dem Sorrentinos Alter Ego Fabietto Schisa inmitten seiner neapolitanischen Familie porträtiert wird. Wiewohl schon längst im Mittelstand angekommen, hat sie ihr kommunistisches Selbstverständnis – wenn auch mit Augenzwinkern vorgetragen – nicht aufgegeben. Wie in einer Revue treten die Schisas und ihre engsten Freunde auf: die Tante Patrizia, deren Schönheit die männlichen Familienmitglieder zu starrenden Lüstlingen macht und auf die sich Fabiettos jugendliches Begehren richtet. Die nonna, die, während sie einen tropfenden Mozzarella verschlingt, die ganze Sippe mit ihren Verwünschungen bedenkt. Und die von ihren Verwandten verspottete Cousine.

Paolo Sorrentinos Prototypen

Wir begegnen den Prototypen aus Sorrentinos Filmen wieder: vor allem den traurigen Männern, die an ihrem Lebensabend an einer unerträglichen inneren Leere leiden. Hier treten sie auf in der Gestalt des Großonkels Alfredo, dessen ständig wiederholter Satz „Ihr seid alle eine einzige Enttäuschung“ sich an die Welt und an das Leben richtet. Den Griesgrämigen und Verbitterten, den einsamen Mächtigen, schwermütigen Schönen und depressiven Machos, ihnen allen ihre Fehler zu verzeihen und die dahinter liegende Verletzlichkeit zu erkennen – das lehrt Sorrentino seit seinem ersten Film.

Unter den maßlos-makelhaften Schisas ragen jedoch zwei Figuren heraus: Fabiettos Eltern Maria und Saverio. Sie sind die wahren Hauptfiguren des Films, auf die sich die Blicke des Protagonisten immerfort richten, vorausgesetzt, er träumt gerade nicht von seiner Tante. Wie sehr Sorrentino seinen Eltern in diesen Figuren gedenkt, wird in jeder ihrer Gesten sichtbar: Sei es das Schalkhafte der Mutter, die den Nachbarn mit verstellter Stimme einen Telefonstreich spielt. Oder die Melodie, die die beiden Ehepartner sich zu Abschied, Begrüßung und Versöhnung zupfeifen. Glücklich, wer das Talent – und auch die Mittel – besitzt, seinen Eltern auf diese Weise ein Denkmal zu setzen.

Auf ihren gemeinsamen Unfalltod, der Fabietto/Paolo 17-jährig ins Erwachsensein zwingt, läuft der gesamte Film zu. Aus diesem Verlust speist sich die folgende Künstlerwerdung. Maria und Saverio drängen letztlich auch den titelgebenden Maradona in den Hintergrund; sein Auftritt in Neapel ist es, der dafür sorgt, dass der junge Fabietto im Stadion des SSC Neapel ist, statt mit seinen Eltern ins Unglück der Ferienwohnung zu fahren.

Es ist der verbitterte Großonkel Alfredo, der die Einsicht ausspricht: „Es war die Hand Gottes, die dich gerettet hat.“ Wenn Sorrentino sein Werk nun als vollendet erklärte – niemand könnte es ihm verdenken. Grund für uns, alle seine Filme noch einmal zu sehen oder endlich zu entdecken. Kein besserer Auftakt dazu als „The Hand of God“.

Bewertung: 5 von 5 Punkten

Paolo Sorrentino: The Hand of God, Spielfilm, 130 min., R: Paolo Sorrentino, jetzt im Kino, auf Netflix ab 15.12.