Eberswalde - Sie rollen und knattern wieder über Brandenburgs Straßen und durch die Alleen: die klassischen Motorroller der Fabrikate Simson aus Suhl in Thüringen – und aus demselben Haus auch die legendäre Schwalbe. „Im Lockdown hatten wir Hochkonjunktur“, erzählt Maurice Kruwinnus von der Eberswalder Mopedwerkstatt „2Takt Mobile“, die auf Reparatur und Nachbauten alter DDR-Mopeds spezialisiert ist. In den vergangenen Jahren zog das Geschäft mit den historischen Rollern und Mopeds an, doch im coronabedingten Lockdown boomte die Nachfrage regelrecht. „Die Jugendlichen konnten nicht in den Urlaub fahren, hockten zuhause, und so widmeten sie sich ihrem Moped“, erklärt sich Kruwinnus den Trend.

Aber warum sind es gerade die Modelle der Simson-Flotte, die bei der jungen Generation wieder so gefragt sind? Da wäre zum einen eine Sonderregelung für DDR-Mopeds, die bereits nach dem Mauerfall festgeschrieben wurde: Normalerweise dürfen Roller mit 50 Kubikzentimeter nur 45 km/h schnell fahren. Simsons und Schwalben hingegen dürfen mit 60 km/h über die Landstraßen brettern. 15 km/h mehr, die für einen Heranwachsenden schon mal den Unterschied zwischen Jugend und Erwachsenenalter symbolisieren können. Dazu kommt die Unverwüstlichkeit: Die Mopeds von Simson wurden eigentlich für eine Laufleistung von rund 30.000 Kilometer konzipiert. Doch die Modelle, die heute noch auf dem Markt sind, haben meist weit mehr auf dem Tacho. Sie sind so solide gebaut, dass sie gut und gerne mehr als 30 Jahre halten können. Kruwinnus hat auch beobachtet, dass sich die Qualität der Ersatzteile, die er zur Reparatur der Motorräder bestellt, erhöht hat. Das erklärt er mit der gestiegenen Nachfrage, die den Ersatzteilproduzenten zu größeren Stückzahlen verhilft.

Imago Ein Mann und sein Moped: der Fußballer Konrad Weise mit einer Schwalbe im Jahr 1982.

Doch die gesteigerte Nachfrage nach den DDR-Mopeds schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. „Habe ich vor zehn Jahren noch eine gut erhaltene Schwalbe für ein paar Hundert Euro bekommen, muss ich heute – je nach Zustand – 2000 bis 4000 Euro hinlegen“, erzählt der Zweirad-Fachmann. „Roller-Fachmann“ möchte er lieber nicht genannt werden, das sei in der Szene eher ein Schimpfwort, so Kruwinnus. Roller-Freunde würden hier eher die schicken Vespa-Fahrer aus Westberlin oder dem Westen der Republik genannt.

Die Schwalbe - innovatives Design aus der DDR

Die „Urschwalbe“ von Simson war die Kr50, die zwischen 1958 und 1964 gebaut wurde, von ihr sind nur noch wenige erhalten. Die allgemein bekannte, gängige Schwalbe ist die Kr51/1, die bis 1986 gebaut wurde. Sie hat einen Motor mit drei oder vier Gängen, Bremsgestänge statt Seilzug am Hinterrad und ein rundes Rücklicht. Geblieben vom ursprünglichen Modell sind aber die markanten gelben Blinker an den Lenkergriffen. Eine weitere Besonderheit bei der Schwalbe ist das Parklicht, das auffällig auf dem Lenker sitzt. In der DDR war es Vorschrift, dieses Parklicht bei Dunkelheit einzuschalten. Heute macht das aber niemand mehr, denn so wäre im Nu die Batterie leer.

Dirk Engelhardt Die Eberswalder Moped-Jugend: Paul Münchow-Bluhm mit seiner blauen Schwalbe und Lukas Berkholz mit seiner grünen Simson.

Im Gegensatz zum Trabant, der in seinem Design Fahrzeugen aus dem westlichen Ausland um Lichtjahre hinterherhinkte, zeigte sich die DDR im Mopedbau recht innovativ. 1975 begann man mit dem Bau eines sportlicheren Modells, das nach dem Hersteller „Simson“ benannt wurde. Von der Simson S50 wurden bis 1980 rund 580.000 produziert. Es war das erste Mokick mit Teleskopgabel und einem motorradähnlichen Design, das bei den Jugendlichen in der DDR sehr gut ankam. 1980 wurde die S50 nochmals verbessert, von dem neuen Modell S51 wurden rund 1,2 Millionen gebaut. Der sowieso geringe Benzinverbrauch wurde hier noch einmal um zehn Prozent reduziert. Der Preis für dieses Moped lag in der DDR zwischen 1500 Mark und 2000 Mark, sicherlich kein Schnäppchen. Zum Vergleich: Ein Trabant kostete um die 10.000 Ostmark.

Paul Münchow-Bluhm (17) aus Eberswalde hat seine Schwalbe vor rund drei Jahren gekauft. Den Zündschlüssel, den er in der Hand hält, kann man für etwa einen Euro nachkaufen, falls man ihn verliert. „Der passt für alle Schwalben, die es gibt“, sagt er mit einem Grinsen und jugendlichem Besitzerstolz. Deshalb muss man die Schwalbe immer mit dem Lenkradschloss abschließen und wenn möglich noch mit einer Kette zusätzlich sichern. Denn Schwalben sind auch bei Mopeddieben sehr beliebt.

Imago 1972: Olympiasiegerin Dagmar Käsling und ihr Verlobter mit einer Simson Troll.

Warum unbedingt eine Schwalbe? „Ich hatte mich für Simson begeistert und hatte dann auch schnell einen Trabi. Und dann musste es eben eine Schwalbe sein“, so Münchow-Bluhm. Vor kurzem hat der Schüler noch das Schwalben-Nachfolgemodell SR50 dazugekauft, die wird gerade restauriert. Die SR50, die ein bisschen aussieht wie ein Fahrrad mit Hilfsmotor, kam 1986 auf den Markt. Wenn Münchow-Bluhm von der Restaurierung spricht, fallen schnell Worte wie „Kernsubstanz“ und „Neuaufbau“, und man merkt, dass er wirklich tief in die Simson-Szene eingetaucht ist. Das nötige Wissen für die Restaurierung eignete sich der Jugendliche überwiegend auf Plattformen wie YouTube an. „Dort gibt es gute Channels, die alle Arbeitsschritte detailliert beschreiben.“

Sein Freund Lukas Berkholz (17) hat eine Simson S51, die er vor drei Jahren für 1300 Euro erstand. Der Kauf einer gebrauchten Simson oder Schwalbe ist nicht ganz risikofrei, gerade wenn sie von Privatleuten kommt und man die Katze im Sack kauft. Dann können unter Umständen gehörige Folgekosten entstehen. Wenn das Moped jedoch richtig und mit viel Liebe gewartet wurde, dann ist es ein treuer Freund. Dann reicht eine gelegentliche Investition in Ersatzteile – und man hat sehr lange Freude an dem Töff. Gerade für Bastler sind die Zweiräder geeignet, denn sie sind nach einem sehr einfachen Baukastensystem konstruiert: Alle Teile der verschiedenen Serien sind untereinander austauschbar.

Imago Bundeskanzler Helmut Kohl besuchte das Simson-Werk im Sommer 1992. Hier begutachtet er eine SR50.

Die S51 von Berkholz macht jedenfalls einen sehr gepflegten Eindruck, man könnte meinen, sie wäre neu. Das Moped könnte jetzt schon fast das Doppelte wert sein, schätzt sein Besitzer, so rasant steigen die Preise. Auch Berkholz bezeichnet sich als Technik-Fan, und vor allem durch die Begeisterung seines Kumpels kam auch er zu diesem Hobby. Sie sind keine Weicheier – auch im kalten November sind sie noch auf den Zweirädern unterwegs, nur bei glatter Fahrbahn lassen sie ihr Moped lieber in der Garage stehen. Sind denn in der Simson-Gemeinde nur Jungs? „Nein“, lacht Berkholz, es sind fast schon genauso viele Mädels dabei, auch wenn die nicht so oft „schrauben“.

Simson-Fahrer haben immer ein Fläschchen Öl zur Hand

Und wie alle Simson-Fahrer hat Berkholz immer ein Ölfläschchen dabei, denn die Simson hat keine Getrenntschmierung. So muss bei jeder Betankung eine bestimmte Menge Öl, genau abgemessen mit einem Becher, mit in den Tank. Das erzeugt dann die berühmte bläuliche Abgasfahne, die auch hinter jedem Trabant weht. Meist muss man selbst mischen, denn nur die wenigsten Tankstellen bieten noch ein Benzin-Öl-Gemisch für Zweitakter an. Dafür ist die Simson sparsam: Drei Liter Benzin reichen für 100 Kilometer. Auch die Versicherung ist äußerst günstig: Mit 35 Euro im Jahr ist man dabei.

Technikmuseum Sinsheim Ein Image von Freiheit, Liebe und ein bisschen Revoluzzertum: Eine seltene Werbung für die Schwalbe aus den 60ern.

Einen guten Überblick über die reichhaltige Moped-Kultur Ostdeutschlands kann man sich im DDR-Motorradmuseum an der Rochstraße in Berlin verschaffen. In den zwei Etagen des Museums unweit des Alexanderplatzes sind rund 140 verschiedene Modelle ausgestellt. Zur DDR-Zeit gab es vier Hersteller: Das IFA Motorradwerk Zschopau, hier wurde die MZ hergestellt, Simson in Suhl, das Industriewerk Ludwigsfelde (IWL) und die Eisenacher Motorenwerke (EMW). Der VEB Motorradwerk Zschopau galt bis 1990 sogar als weltweit größter Motorradhersteller. Im Museum sind auch Polizeimotorräder und Motorräder der Grenztruppen zu sehen, und in einer Ecke ist ein typischer Ersatzteilkeller eingerichtet. Auch eine historische Tanksäule für Zweiradgemisch mit elektrischer Pumpe ist ausgestellt. Eine Rarität ist das Eskorte-Motorrad der Ära Honecker, von dem es insgesamt nur 30 Stück gab.

Man kann Schwalben in Berlin auch mieten: Bei www.schwalbetogo.berlin an der Industriestraße in Tempelhof, in der Nähe der Autobahnausfahrt Gradestraße, gibt es die Zweiräder für 80 Euro pro Tag. Wählbar sind die knalligen Farben gelb, blau, rot und grün. Dort ist auch eine Selbsthilfewerkstatt für Simson und MZ angesiedelt. „Ihr profitiert vom kostenlosen Spezialwissen, welches mit nach Hause genommen werden kann“, werben die Eigentümer, die 20 Jahre Schrauberfahrung haben. Sie helfen auch bei Problemen mit der Elektrik, beim Reifenwechsel und bei der Motorregeneration. Die Freiheit auf zwei Rädern mit DDR-Nostalgie-Feeling kann man also durchaus auch in der Hauptstadt erleben. Es muss ja nicht immer das Fahrrad sein.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.