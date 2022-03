Immer mehr Menschen fliehen aus der Ukraine. Mehr als zwei Millionen sollen das Land verlassen haben. Fast 100.000 Flüchtlinge haben die Behörden bis Donnerstag in Deutschland registriert. Die meisten kommen zuerst in Berlin an. 10.000 am Tag sollen es sein. Und mehr werden erwartet.

Dem Migrationsforscher Gerald Knaus zufolge werde sich die Zahl der Flüchtlinge in den nächsten Wochen und Monaten deutlich erhöhen. Er glaubt, Europa müsse sich auf zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. Das wären dann immer noch nicht einmal ein Viertel der 44 Millionen Ukrainer, aber mehr als fünfmal so viel Personen, die während der Flüchtlingskrise 2015 nach Europa gelangten. Eine Zahl, die Deutschland alleine nicht aufnehmen könnte. Rasch könnte es dann zu Spannungen kommen.

Giffey will Hilfe vom Bund

Knaus berät seit vielen Jahren Regierungen und internationale Organisationen in Migrationsfragen. Er gilt als Erfinder der EU-Türkei-Deals. Bisher haben sich Berlin, Deutschland und die EU hilfsbereit gezeigt. Letztere aktivierte bereits vor zehn Tagen erstmals die sogenannte Massenzustromrichtlinie, die den Flüchtlingen ohne Asylverfahren Zugang zu Sozialleistungen und medizinischer Versorgung gewährt. Doch Knaus warnt, dass trotz der großen Aufnahmebereitschaft und der schnellen Einigung der EU-Staaten an vielen Orten der Platz knapp wird und es zu Spannungen kommen könnte. In Berlin ist das bereits erkennbar.

Nach dem Besuch von Übernachtungsplätzen auf dem Berliner Messegelände, die ausschließlich für die kurzfristige Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gedacht sind, erklärte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey abermals, dass der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten in der Hauptstadt bei weitem nicht gedeckt werden kann. „Wir werden schlicht vom Geschehen überholt“, sagte sie. Deswegen sei entscheidend, dass Berlin Unterstützung des Bundes bekomme - sowohl für die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge als auch mit Blick auf die bundesweite Verteilung.

Die bisherigen Hilfen reichten noch nicht aus. „Wir gehen davon aus, dass jeden Tag weitere 15.000 Menschen in Berlin ankommen.“ Doch den Katastrophenfall auszurufen, was weitere Mittel des Bundes frei machen könnte, wollte Giffey noch nicht. Stattdessen kündigte sie Mittwoch vergangener Woche an, die Bundeswehr um Hilfe bitten zu wollen. Ein offizielles Schreiben an Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht sollte am Donnerstag verschickt werden.

Die EU braucht ein neues Konzept für die Flüchtlingskrise

Doch eignet sich die Bundeswehr nach der verteidigungspolitischen Wende in Reaktion auf den Ukrainekrieg weiterhin als Helfer im Inneren, als die sie beispielsweise bei Flutkatastrophen, aber auch bei der Corona-Pandemie gedient hatte? Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von den Freien Demokraten, widersprach. „Nein, Franziska Giffey. Damit muss endlich mal Schluss sein,“ schrieb sie auf Twitter. „Die Bundeswehr ist kein erweitertes Hilfswerk. Gerade jetzt brauchen wir die Bundeswehr für ihre Kernaufgaben. Nicht nur Berlin muss mal aus der Gemütlichkeit rauskommen. Für so etwas gibt es u.a. zivilen Katastrophenschutz.“ Am Donnerstag ruderte Giffey daraufhin zurück. Eine Unterstützung durch die Truppe sei „gegebenenfalls“ möglich, sagte sie im Abgeordnetenhaus.

Dass es trotz der großen Unterstützung für die geflohenen Menschen bei der praktischen Frage der Organisation dennoch Meinungsverschiedenheiten gibt, ist weder eine Überraschung noch eine Katastrophe. Doch falls sich die Zahlen der Flüchtlinge weiter erhöhen sollten, wenn Städte wie in Tschetschenien oder in Syrien dem Erdboden gleichgemacht werden, könnte das die Spannungen nicht nur zwischen Politikern verstärken. Denn, dass der Krieg schnell zu Ende geht, glaubt kaum jemand.

Auch deshalb forderte Knaus jüngst, dass der Rest Europas, von Irland bis Portugal, proaktiv in die Flüchtlingskrise eingreifen müsste. Heißt: Anstatt darauf zu warten, dass Geflüchtete in ihren Ecken der EU ankommen, sollte man sie aus Polen und Deutschland mit Flugzeugen abholen.

