berlinartbooks, Berlin, und Janne Gärtner & Anne Waak Veronika Hollmanns Tochter neben einem Stegosaurus aus Beton, 1985.

Berlin - In fast allen Familienalben in Ostdeutschland tauchen sie irgendwann auf: Die Dinosaurier aus Kleinwelka. In dieser Kleinstadt hatte ein Mann die Urzeit-Tiere in Originalgröße aus Beton nachgebaut. Sie kämpften, fraßen und sprangen aus dem Unterholz – Raptor, Stegosaurus und T-Rex. Anne Waak und Janne Gärtner haben Familien aufgefordert, ihnen diese Fotos zuzuschicken. Herausgekommen ist ein wunderbarer Bildband, der sowohl persönlich als auch historisch ist: Er lässt die Mode des Ostens so sehr wiederauferstehen wie die toten Tiere, die vor Jahrmillionen die Erde bevölkerten. Im Interview erzählt Anne Waak, warum jetzt die richtige Zeit für dieses Buch ist.