„Wenn du ein Hund bist und dein Besitzer findet, dass du ein Mäntelchen tragen sollst… schlage ihm vor, dass er sich einen Schwanz anschafft.“ Wer einmal im Winter in New York war, weiß, wie beliebt Hundebekleidung bei den eisigen Temperaturen ist. Jeder zweite Hund trägt dort Kleidung, oft durchaus sehr, sehr stylisch. Es ist also nicht verwunderlich, dass dieser ironische Hinweis an Haustiere von der Kult-Autorin Fran Lebowitz stammt, die für ihre Parodien des New Yorker Großstadtlebens bekannt ist.

Nun ist erstmals eine Sammlung ihrer spöttisch-witzigen Texte auf Deutsch erschienen: Unter dem Titel „New York und der Rest der Welt“ sind die Kolumnen versammelt, die die heute 71-jährige Amerikanerin zwischen 1974 und 1994, unter anderen in der von Andy Warhol gegründeten Lifestyle-Zeitschrift „Interview“, veröffentlicht hat.

Warhol war es auch, der die damals 20-jährige Frances Ann Lebowitz entdeckte, die vorher unter anderem als Taxifahrerin und Putzfrau arbeitete. Lebowitz schrieb zwar für hippe Lifestyle-Publikationen, parodierte ihr Genre aber auch zugleich mit Selbsthilfe-Kolumnen und Reiseberichten.

Imago Fran Lebowitz

Lebowitz’ Kolumnen sind nach wie vor aktuell

Ihr Hauptthema ist das Großstadtleben. Sie schreibt über Manieren, gibt Disco-Tipps und äußert sich zu Modephänomen wie Sport: „Für mich ist das eine gefährliche und ermüdende Betätigung von Leuten, mit denen mich nichts außer dem Recht auf einen fairen Prozess verbindet.“ Da ihr Verständnis von Sport nicht dem allgemeinen gleicht, hat sie sich ihre eigenen sportlichen Disziplinen aufgestellt, die einer echten Großstädterin entsprechen: „1. Frühstück liefern lassen. 2. Nach der Post schauen. 3. Zigaretten holen. 4. Sich auf einen Drink treffen.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Schnell wurden ihre Gebrauchsanweisungen für das moderne, urbane Leben zu einem Hit und Lese-Muss. Die ironischen Bestandsaufnahmen ihrer Umgebung, meist mit persönlichen Erlebnissen gespickt, machten Lebowitz zu einer der bekanntesten New Yorker Kolumnistinnen der 1970er-Jahre. Nachdem sie die Textsammlung „Metropolitan Life“ (1978) bereits zu einem kleinen Star der New Yorker Kulturszene machte, folgte die Sammlung „Social Studies“ (1982). Beide wurden in den USA zu Bestsellern. „New York und der Rest der Welt“ führt die beiden Erzählbände zusammen und macht deutlich, dass ihre scharfzüngigen Kommentare auch noch nach 40 Jahren unterhaltsam sind und oft unerwartet aktuell.

Reiseberichte aus interessanten Städten

Besonders lesenswert sind die Passagen, in denen sich Lebowitz über Kunst äußert. „Nichts ist so trostlos wie die Behauptung, dass das Leben die Kunst imitiere. […] Denn wer von uns könnte behaupten, seine Lebenserfahrung gleiche einem Seurat-Gemälde, wo es doch eher die Pflanzenschaukel aus Makramee ist?“ Ihr Vorhaben, der Kunst auf den Grund zu gehen, resultiert in einer humorvollen Beschreibung bekannter Kunstrichtungen wie Concept Art oder auch Pop-Musik.

Sie wirft aber auch einen Blick hinaus in die Welt und berichtet ironisch von ausgewählten Städten, die einen Besuch wert sind. Zum Beispiel Cannes während des Film-Festivals: „Wenn man in Cannes Leute kennenlernen will, setzt man sich am besten auf die Terrasse des Carlton und bestellt einen Drink. Kaum sind ein paar Stunden vergangen, bringt Ihnen der Kellner den Martini, den ein anderer bestellt hat. Sie halten den Drink mit großer Geste hoch und sehen sich um. Ein paar Tische weiter wird jemand suchend ihr Perrier mit Zitrone in die Höhe halten, und schon sind Sie auf dem besten Weg zu einer neuen Freundschaft oder einem Deal.“

Ein bisschen New York

Anstoß für ihre spöttischen Fazits findet Lebowitz in ihrem eigenen Leben und besonders in den Intellektuellenkreisen der New Yorker Künstlerszene, aus der die allermeisten ihrer Freunde stammen. So bietet sie auch jenen viele gute Ratschläge, die in diese Kreise aufgenommen werden wollen: „Nur ganz wenige Menschen verfügen über eine echte künstlerische Begabung. Deshalb ist es ungehörig und auch unproduktiv, die Lage noch dadurch zu verschlimmern, dass man es trotzdem versucht. Wenn Sie das brennende, nicht zu unterdrückende Bedürfnis zu schreiben oder zu malen überkommt, essen Sie einfach etwas Süßes und die Aufwallung gibt sich.“ Möchtegern-Schriftstellern rät sie außerdem: „Ihre Lebensgeschichte macht noch kein gutes Buch. Versuchen Sie es erst gar nicht.“

Schließlich litt die Autorin selbst unter langjährigen Schreibblockaden, doch machte sie aus dem Defizit ein Markenzeichen. Ihre unvergleichliche Selbstironie mag einer der Gründe sein, weshalb Lebowitz heute immer noch überaus beliebt bei jungen Lesern ist. Sie strömen zu ihren Vorträgen, in denen sie über Psychiater, Yoga und das Leben auf dem Land herzieht. Aber nicht nur die Witze über die eigenen Ängste und Probleme machen ihre Artikel zu einer unterhaltsamen, gewinnbringenden Lektüre, es sind auch die Gedanken zu Themen, die jede Generation irgendwann beschäftigt.

Zum Beispiel, wenn es um das Kinderkriegen geht. Dazu stellt Lebowitz fest: „In den Kreisen, in denen ich mich bewege, und die sich mit einiger Übertreibung als Boheme bezeichnen ließen, sind Kinder eher selten. Doch selbst innerhalb der bohemistischsten Kreise halten sich hartnäckig kleine Inseln von Häuslichkeit.“ Also stellt die Autorin eine amüsante Pro-und-Contra-Liste vor, in der sie die positiven Eigenschaften von Kindern so beschreibt: „Kinder sind die besten Gegner beim Scrabble, weil man gegen sie leicht gewinnt und es Spaß macht, sie auszutricksen.“ Und auf der anderen Seite gibt Lebowitz zu bedenken, dass „sogar frisch gewaschen und auch ohne Süßigkeiten […] Kinder irgendwie klebrig [sind].“ Die einzig mögliche Erklärung für Lebowitz: „Sie rauchen nicht genug.“

Lebowitz berichtete immer am Puls der Zeit, unverfroren ehrlich und mit viel Witz und Provokation. Mit der Netflix-Serie ihres Freundes und Regisseurs Martin Scorsese „Pretend It’s a City“ wurde Fran Lebowitz 2021 weltweit bekannt. Heute schreibt die Autorin humoristische Artikel fürs Fernsehen und für die Vanity Fair. Es lohnt sich, ihre bösen und lustigen Weltweisheiten nachzulesen, die nun erstmals von Sabine Hedinger und Willi Winkler ins Deutsche übertragen wurden. Wer New York ein Stück näherkommen möchte, dem empfiehlt sich die Lektüre sehr.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Fran Lebowitz: „New York und der Rest der Welt“, übersetzt von Sabine Hedinger und Willi Winkler, Rowohlt, 352 Seiten, Berlin 2022, 22 Euro.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.