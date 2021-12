Unverfroren

Sie haben ihn bestimmt schon einmal gesehen. Beziehungsweise gehört: wenn Sie in den letzten zehn Jahren hin und wieder am U-Bahnhof Schönleinstraße oder Moritzplatz unterwegs waren oder im Treptower Park. Dann haben Sie vielleicht diese mystischen Klänge gehört, diese sphärische, irgendwie metallische Melancholie, die alles erfüllte, sich vereinigte mit Hall und Widerhall der Bahngleise, dem Summen der Züge, dem Dröhnen der Stadt … Wenn Sie die Muße hatten, nach der Quelle dieses verwirrenden Klangerlebnisses zu suchen, entdeckten Sie vielleicht die Gestalt in der dunklen Kutte, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, in meditativer Stellung kauernd am Boden. Nur die schmalen weißen Heiligenfinger regten sich, auf der E-Gitarre.

Der junge Mann heißt Franz Bargmann. Mit 19 Jahren, im Jahr 2009, kam er nach Berlin, um Musik zu machen. Er fuhr einfach los – ohne Einladung, ohne Auftrittsangebot, ohne jegliche Beziehungen. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Michael Drummer gründete er 2010 die Band Camera. Mangels Auftrittsmöglichkeiten machten sie Musik auf der Straße. Täglich mehrere Stunden, manchmal die ganze Nacht. Unverdrossen. Weil niemand ihnen eine Auftrittsmöglichkeit bot, wurden U-Bahnhöfe, Unterführungen und Fußgängertunnel zu ihren Bühnen. Hackescher Markt, Friedrichstraße, Warschauer Straße. Bargmann, sein Schlagzeuger, dazu kam der Keyboarder Timm Brockmann.

Um sich ein neues Terrain zu erobern, entwickelten die drei ihre eigene Methode. Sie informierten sich über aktuelle Gala-Termine und begaben sich an den entsprechenden Tagen mit dienstbeflissenem Ernst zu den Veranstaltungsorten. Sie erklärten den überraschend oft mangelhaft informierten Pförtnern und Hausangestellten dann zum Beispiel, sie seien die Band und wollten zu Micha von der Technik. Einmal im Gebäude, suchten sie sich einen zentralen Platz im Foyer oder nahe dem Buffet und bauten in routinierter Geschäftigkeit ihre Instrumente auf. In den allermeisten Fällen blieben sie völlig unbehelligt – alle dachten, dass das wohl schon in Ordnung sei und dass irgendjemand das wohl veranlasst habe. Niemand nahm Anstoß an den sympathischen jungen Musikern. Oder niemand nahm sich die Zeit, im Trubel der Vorbereitungen solcher Galas, der Sache auf den Grund zu gehen. Irgendwann fingen sie dann halt an zu spielen – den Anwesenden zum Wohlgefallen.

Mit diesen Guerilla-Aktionen schafften sie es auf die Party vom Deutschen Filmpreis, zur Echoverleihung oder zu Veranstaltungen von Amnesty International. Und so kam die Band an nützliche Kontakte, ganz ohne Agent oder Manager. Alles, was die Musiker hatten, waren Visitenkärtchen mit einer E-Mailadresse, die sie an Interessierte verteilten. Und Interessierte gab es. Sie bekamen Einladungen zu Auftritten in die ganze Welt. Von Tangier bis Stockholm, von Sankt Petersburg bis Los Angeles. Einfach so. Eine kleine Gruppe musikalischer Autodidakten, ohne Ausbildung, ohne Referenzen – nur wegen ihrer Musik und deshalb, weil man sie ja auf dieser oder jener Gala gesehen hatte.

So viele Adrenalinkicks können auf Dauer zermürben. Die Band zerbrach Ende 2013 auf einer Tour nach Portugal, irgendwo in Frankreich inmitten eines Konzerts. Gerade als Franz Bargmann die ersten Töne auf der Gitarre anschlug, brüllte der Schlagzeuger plötzlich „Langweilig!“, sprang wütend auf, trat das Schlagzeug um, warf Gegenstände nach Bargmann und verließ die Bühne. Damit war das Konzert zu Ende. Das Publikum war hingerissen vor Begeisterung, sie hielten das, was sie gesehen hatten, für wahrhaft avantgardistisch.

Unverdorben

Was tun? Zurück nach Zschopau, von wo aus er nach Berlin geflüchtet war? Wie so viele wahre Berliner ist Bargmann nicht in Berlin geboren. Zschopau: eine Kindheit in der sächsischen Provinz in den 90er-Jahren. Der sanfte, mädchenhafte Junge wurde vom Fußballtrainer verachtet, von Nazis gejagt. Nach der Schule arbeitete er als Krankenpfleger in der Notaufnahme. Er hat viel Leid gesehen, auch viele Sterbende. Er weiß, wie zerbrechlich das Leben ist.

Nach dem Band-Zerwürfnis Ende 2013 dachte er darüber nach, zurückzugehen. Vielleicht wieder in der Notaufnahme zu arbeiten. Vorbei, das Berlin-Abenteuer und das Abenteuer, von Straßenmusik leben zu wollen. Ein unverdorbener Traum eines gänzlich unverdorbenen Künstlers. Doch es kam anders. Das Schicksal trat auf in Gestalt einer E-Mail – einer E-Mail des legendären deutschen Musikers Michael Rother (der unter anderem in der Avantgarde-Band NEU! spielte) Anfang 2014.

Schon 2010 hatte er die Jungs von Camera bei einem Konzert in Hamburg kennengelernt. Ab 2011 spielten sie sogar gelegentlich mit ihm. Bargmann erzählt es lachend: „Wir hatten ihn einfach angeschrieben und gefragt, ob er mit uns spielen will. Dann hat er uns gefragt, ob wir mit ihm spielen wollen!“ Rother lud Bargmann in seine Liveband ein. Seitdem reist er in dieser neuen Dreier-Formation, bestehend aus Rother, Bargmann selbst und dem Drummer Hans Lampe (bekannt aus Bands wie Kraftwerk und La Düsseldorf und als einstiger Assistent von Conny Plank), um die Welt. Franz Bargmann wurde endgültig Berufsmusiker.

Es muss vor allem die Anerkennung gewesen sein durch eine Koryphäe wie Michael Rother, der in Deutschland elektronische Musikgeschichte geschrieben hat. Er erkannte in dem Straßenmusiker den E-Gitarristen von Weltniveau, das machte Eindruck. Heute spielt Franz Bargmann, außer in der Rother-Liveband, noch in diversen Formationen mit den unterschiedlichsten Musikern unter anderem mit Tangerine Dream und mit Lutz „Lüül“ Graf-Ulbrich, zudem Solo-Konzerte – und er arbeitet an seinem ersten Studioalbum. Geplant sind für 2022 Konzerte in Kopenhagen und Barcelona.

Aber immer noch spielt er fast täglich in Berlin auf der Straße. Eingehüllt in das schwarze Inkognito seiner Kapuzenkutte, versunken in stundenlange musikalische Meditation. Wenn jemand ihm das Geld aus dem Hut stielt, entscheidet er sich gegen die Verfolgung und für das Weiterspielen. Die wenigsten erkennen, dass dort auf dem schmutzigen kalten Boden einer der begnadetsten E-Gitarristen Deutschlands sitzt.

Warum spielt einer wie er immer noch auf der Straße?

Er müsse spielen, erklärt Bargmann, jeden Tag, und das könne er nicht allein zu Hause. Er muss sich der Öffentlichkeit der Straße aussetzen. Er braucht diese Rauheit, das Desinteresse, das Übersehenwerden. Diese bittere Medizin für jeden Musiker ist sein künstlerisches Elixier. Wenn du es schaffst, dass in der Hektik des Berufsverkehrs, dem Stress des Alltags, Leute innehalten und dir zuhören, dann erst weißt du, ob du gut genug bist. Die Menschen im Berufsverkehr, sie brauchen die Musik. Franz Bargmann verleiht ihrer Hast, ihrer Einsamkeit den Soundtrack, auf dass ihr Dasein Poesie entfalte. Die Poesie des Ausgesetztseins auf dieser Welt.

Man sieht sich im Treptower Park.

