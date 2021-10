Berlin - Franziska Giffey hat nachgegeben. Am Donnerstagmorgen um kurz nach elf Uhr verkündete sie gemeinsam mit ihrem Co-Landesvorsitzenden Raed Saleh, dass die dritte Runde der Sondierungsverhandlungen mit Grünen und Linken stattfinden wird – nicht mehr mit der FDP. Die SPD halte „diese Zusammenarbeit für den erfolgversprechendsten Weg“ für eine stabile Regierung in der Hauptstadt in den nächsten fünf Jahren, erklärte Giffey in der SPD-Parteizentrale in Wedding.

Am Freitagabend soll erst der Partei, dann auch der Öffentlichkeit ein Sondierungspapier vorgelegt werden, auf dessen Basis ab Mitte kommender Woche Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage des Linksbündnisses geplant sind. Am Montag muss der SPD-Landesvorstand dem noch zustimmen. Giffeys Ansage, trotz der wahrscheinlichen Neuauflage von R2G, „ein einfaches Weiter-so, kann es nicht geben“ schien vor allem dahingehend richtig, dass es schwer wird.

Linke: „Wir haben wichtige Projekte umgesetzt“

Das Ende der Ampel-Sondierungen bedeutet eine herbe Niederlage für Franziska Giffey und offenbart einen Mangel an Autorität in ihrer eigenen Partei. Denn sie hatte sich bekanntermaßen etwas anderes gewünscht.

Erwartungsgemäß kritisierten die Liberalen die Entscheidung, Grüne und Linke begrüßten sie. Die SPD habe sich von den Grünen in ein Linksbündnis zwingen lassen, erklärte FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja. „Verheerend“ sei das. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigte sich zufrieden: „Ich freue mich darüber, dass wir einen großen Schritt weiter sind“, erklärte sie. Im Grünen-Sondierungsteam sei man sich einig, dass die politischen Herausforderungen in Berlin von einem Bündnis mit SPD und Linken am besten bewältigt werden könnten; wohlgemerkt nicht in der ganzen Partei. Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert erklärte: „Wir haben in den bisherigen Gesprächen mit der SPD und den Grünen bereits viele Gemeinsamkeiten festgestellt und in den vergangenen fünf Jahren gut zusammengearbeitet und wichtige Projekte umgesetzt.“

Kleinere Parteien haben große Macht

Wie fragil das Ganze trotz der betonten Gemeinsamkeiten jedoch ist, zeigt sich am Donnerstagvormittag schon daran, dass Giffey bei ihrem Auftritt gar keine Neuigkeiten mehr zu verkünden hatte. Denn bereits um 9.15 Uhr verbreitete die Pressestelle der Berliner Grünen, dass am Freitag „nach einer weiteren Sondierungsrunde mit SPD und Linkspartei ein gemeinsames Pressestatement im Kurt-Schumacher-Haus geplant“ sei. Damit hatten die Grünen unilateral das Ende der Ampelsondierungen kommuniziert. Zwar folgte um 9.53 Uhr noch eine weitere E-Mail, in der es hieß, man habe unglücklicherweise vergessen mitzuteilen, dass eine Sperrfrist bis 12 Uhr gelte, doch da war die Nachricht schon in der Welt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sicher kein reibungsloser Start einer zukünftigen Zusammenarbeit.

Gleichzeitig trat die Pressestelle heute auf Nachfrage der Berliner Zeitung Gerüchten entgegen, Grüne und Linke hätten bereits nach der Wahl vereinbart, entweder gemeinsam in ein Bündnis zu gehen oder gar nicht: „Eine solche Absprache hat es nicht gegeben“, erklärte der Pressesprecher. So erklärten einige Sozialdemokraten, wie es trotz des erklärten Willens der Spitzenkandidatin nicht zu Ampel-Verhandlungen kommt. Wie auch im Bund kommt nämlich auf der Berliner Landesebene den vermeintlich kleineren Partnern in Dreierkoalitionen große Macht zu. Machen sie gemeinsame Sache, können sie die führende Kraft unter Druck setzen.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Doch es lag mindestens so sehr an den anderen wie an Giffeys eigener Partei. Seitdem sich sechs von zwölf Berliner SPD-Kreisvorsitzenden öffentlichkeitswirksam für eine Fortsetzung des Linksbündnisses ausgesprochen hatten, stand die Landesvorsitzende unter erheblichem innerparteilichen Druck. Befürworter ihres Ampel-Kurses ließen sich mit der Lupe suchen. Manche waren nicht mehr aktiv im Geschäft, andere wirkten eher pflichtschuldig. Martin Hikel beispielsweise, Bezirksbürgermeister von Neukölln und Giffeys Nachfolger ebenda, sprach sich am Wochenende zwar für ihren Kurs aus, war danach aber nicht mehr für ein Gespräch verfügbar, da im Urlaub.

Und doch ist das letzte Wort bei der Berliner Regierungsbildung noch nicht gesprochen. Die Linken betonten auch in ihrer heuteigen Erklärung, dass sie den Volksentscheid zur Enteignung umsetzen wollen. Eine rote Linie für Giffey. Und Giffey selbst erwähnte bei ihrem Auftritt am Donnerstag in verschiedenen Variationen das Motiv der Stabilität. „Tragfähig“ müsse eine Regierung über fünf Jahre sein. Das lässt sich leicht auf die knappe Mehrheit beziehen, die eine Ampel in Berlin hätte. Es sind nur sechs Stimmen über den Durst. Einzelne Jusos beispielsweise könnten Giffey darin immer wieder die Suppe versalzen. Rot-Grün-Rot hat hingegen eine satte Mehrheit.

Doch es erinnert auch an das, was Klaus Wowereit vor zehn Jahren sagte, als er die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen nach nur einer Stunde Gespräch am Ausbau der A100 scheitern ließ. Es habe keine „tragfähige Grundlage“ gegeben.