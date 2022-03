Im westukrainischen Lwiw, hierzulande auch noch als Lemberg bekannt, sind die Straßen, Cafés und Restaurants gefüllt. Viele Geflüchtete aus dem Norden, Osten und Süden des Landes suchen in der Metropole, die normalerweise etwa 800.000 Einwohner beherbergt, eine Unterkunft. Auch zwischen der Kathedrale des Dominikanerordens und dem alten Pulverturm der Stadt laufen Menschen auf und ab. Aus dem Pulverturm, der zu den Architekturdenkmälern der Altstadt zählt, tragen Studenten Kleiderbündel. So sehen die sackgroßen Gebilde zumindest auf den ersten Blick aus. Auf den zweiten erkennt man verschiedene Kleiderfetzen, die zu eine Art Tuch verwoben sind. Auf den dritten Blick, wenn man sieht, wie die jungen Leute eines der Bündel auf dem Boden ausbreiten, erkennt man, worum es sich hier am zehnten Tag seit Wladimir Putins großangelegten Invasionskrieg gegen die Ukraine handelt: metergroße Camouflage-Netze.

In den Museumsräumen des denkmalgetreu sanierten Pulverturms treffe ich Bohdanna Syniakevych. Sie hat ihre Haare mit einem blauen und einem gelben Band zusammengebunden, ist in Lwiw geboren, 25 Jahre alt, und wirkt etwas erschöpft am Ende dieses Tages. Während eines Rundgangs durch die drei Etagen des Turmgebäudes unterhalten wir uns.

Berliner Zeitung am Wochenende: Was passiert hier um uns herum?

Bohdanna Syniakevych: Wir stehen jetzt im Annahmebereich unserer kleinen Fabrik. Hier sortieren wir das Material, das uns Bürgerinnen und Bürger jeden Tag bringen. Das sind alte Kleidungsstücke oder Stoffe jeglicher Art. Einzige Bedingung: Das Material muss erdfarben sein. Wir nehmen zur Produktion alles, was grünbraun, schwarz, braun, grau oder eben dunkel in anderen Farbvariationen ist. Weiße oder helle Farbtöne hätten wir nur nutzen können, wenn der Winter die Landschaft noch immer unter einer Schneedecke begraben hätte.

Wojciech Kowalski Bohdanna Syniakevych

Berliner Zeitung am Wochenende: Wie kam es dazu, dass ihr hier in diesem Museum Camouflage-Netze produziert?

Der Krieg in dieser aktuellen heftigen Variante startete am Donnerstag, den 24. Februar. Gleich an diesem Tag hatten wir unser erstes Meeting. Da haben wir darüber geredet, wie wir helfen können, unser Land zu verteidigen. Am Freitag, den 25. Februar, haben wir dann hier bereits die ersten Stoffe zerschnitten. Und am Tag danach haben wir die ersten großmaschigen Netze bekommen, in die wir die zerschnittenen Stoffe einarbeiten.

Bohdanna Syniakevych wird kurz unterbrochen. Eine ältere Frau wendet sich an sie. Syniakevych dreht sich um, umarmt sie. Und bevor die ältere Frau geht, geben sich die beiden einen Kuss. Syniakevych lächelt sanft.

Entschuldigung. Das war meine Mutter. Sie hat seit heute früh am Morgen hier mitgeholfen. Jetzt ist sie nach Hause gegangen.

Berliner Zeitung am Wochenende: Können Sie erklären, wer hier alles mitarbeitet?

Es sind alles Freiwillige, die etwas dafür tun wollen, damit den ukrainischen Soldaten, die uns beschützen, geholfen wird. Sie sehen ja, jetzt am Abend sind hier vor allem noch Schülerinnen und Studenten. Die Rentner sind für heute schon gegangen. Wir hatten auch ein Kleinkind und eine Katze hier, die mitgeholfen haben. An den ersten Tagen waren wir hier mehr als 500 Leute in den Räumen. Da saßen die Menschen auf den Treppenstufen nebeneinander und arbeiteten an den Netzen. Doch da einige in so einem Gedränge Platzangst bekamen, haben wir entschieden, dass jeden Tag nicht mehr als 200 Leute hier im Pulverturm arbeiten können. Es gibt aber noch 40 weitere Fabriken wie diese, zum Beispiel in Bibliotheken. Viele Schulen helfen genauso mit, ganze Schulklassen produzieren Tarnnetze.

Berliner Zeitung am Wochenende: Wie organisieren sie sich hier?

Die Leute kommen einfach jeden Tag hierher und arbeiten. Auf jeder der drei Etagen steht ein Tisch mit Lebensmitteln, Tee, Kekse – alles, was wir als Spenden bekommen, bieten wir dort an. Es ist nämlich wichtig, dass wir hier die Nerven nicht verlieren. Dafür braucht es Nahrungsmittel. Und Musik. Mit Musik lässt sich alles besser ertragen.

Berliner Zeitung am Wochenende: Woher kommen die Aufträge?

Mittlerweile direkt von unserer Armee. In den ersten Tagen lief die Kommunikation noch über das größte Hilfszentrum der Stadt, das sich im Kunstpalast befindet. Doch nun sagt uns die Armee direkt, was sie brauchen. Wenn es fertig wird, holen sie es hier ab. Anastasia, meine Bekannte, die draußen gerade schaut, dass mehrere Netze zu einem großen 21 mal 21 Meter großen Netz zusammengefügt werden, kommuniziert für uns mit der Armee.

Berliner Zeitung am Wochenende: Sie produzieren nur Tarnnetze?

Hier, in den Innenräumen des Pulverturms, ist das gerade so, ja. Molotowcocktails haben wir aber auch schon hergestellt. Wir wollten auch spezielle Riemen herstellen, damit die Soldaten Panzerfäuste besser um den Körper tragen können. Das hat aber nicht so gut geklappt. Gestern haben wir außerdem mit etwa hundert Leuten ein kurzes Video aufgezeichnet.

Berliner Zeitung am Wochenende: Worüber?

Hier, schauen Sie. Der Text, den wir alle im Chor sagen, ist kurz: Nato close the sky.

Berliner Zeitung am Wochenende: Was denken Sie über die Debatte, die gerade in Deutschland darüber geführt wird, ob ausländisches Militär der Ukraine helfen sollte, den ukrainischen Luftraum zu kontrollieren?

Wir erzählen uns hier mittlerweile einen Witz. Wir scherzen, dass die Nato bald Teil der Ukraine wird und nicht anders herum. Obwohl der Krieg nun schon so lange und so brutal von Putin fortgeführt wird, müssen wir uns immer noch selbst verteidigen. Wenn das so weitergeht, wird die ukrainische Armee vielleicht irgendwann wirklich stärker als die Nato sein.

Berliner Zeitung am Wochenende: Ihr Humor ist bemerkenswert.

Wir dürfen unsere Zuversicht nicht verlieren. Deshalb warte ich jeden Tag, bis es wenigstens zwei drei gute Nachrichten in diesem schrecklichen Krieg gibt. Dann laufe ich hier von Etage zu Etage und erzähle es allen.

Berliner Zeitung am Wochenende: Die russische Armee rückt immer weiter vor.

Wir werden nicht aufgeben. Wissen sie, vor der Corona-Pandemie habe ich meinen Mann geheiratet. Wegen des Virus haben wir unsere Flitterwochen bis in dieses Jahr verschieben müssen. Im Februar war ich noch auf Zypern im Urlaub. Dass ich jetzt Journalisten berichte, wie wir Camouflage-Netze produzieren, hätte ich nie gedacht. Aber so ist es nun einmal. Ich werde mein Land nicht verlassen. Inzwischen singen wir jeden Tag um elf Uhr gemeinsam unsere Nationalhymne in diesen Räumen. Da der Pulverturm so dicke Wände hat, arbeiten wir hier auch weiter, wenn es Bomben- oder Raketenalarm gibt. Niemand geht dann in einen Bunker und versteckt sich.

