Berlin - Das Wort fand ich immer seltsam: Freier – das ist doch einer, der heiraten will! Auf Freiers Füßen wandeln. Die Freier, die Penelope bedrängten, wollten den Platz ihres Gatten Odysseus einnehmen. „Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit“, heißt es in Schillers Bürgschaft. Das nämlich muss der arme Damon noch erledigen, bevor er sich seinem Todesurteil stellt. Und der König, der es verhängt hat, zeigt volles Verständnis für diese Unabkömmlichkeit, denn was kann schließlich die arme Schwester dafür. Warum kann sie eigentlich nicht alleine zum Altar gehen? Gute Frage.