Berlin - Nachdem die Taliban Kabul einnehmen, schiebt Präsident Joe Biden erstmal die Schuld von sich ab. Er habe diesen Deal, der den Abzug verspricht, nun einmal von seinem Vorgänger Donald Trump geerbt, erklärte er am Montag. „Die Entscheidung, die ich als Präsident machen musste, war entweder das Abkommen zu befolgen oder bereit zu sein, gegen die Taliban zu kämpfen.“ Dabei war der Deal von Doha, um den es hier geht, gar kein belastendes Erbstück für Biden. Er kam ihm ganz gelegen.

Die Leute in den USA haben längst keine Lust mehr darauf, ihre Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan zu wissen. Donald Trump nutzte das für sich. In seinen Kampagnen versprach er, diesen „endlosen Krieg“ zu beenden. Nach 17 Jahren Blutvergießen begannen im November 2018 die Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Neun Verhandlungsrunden später war es im Februar 2020 so weit: Zalmay Khalilzad, Afghanistan-Sonderbeauftragter der USA, und Mullah Abdul Ghani Baradar, politischer Chef der Taliban, unterzeichneten in katarischen Hauptstadt Doha ein Friedensabkommen.