Oleksiy Radynski, 1984 geboren, ist ein ukrainischer Filmemacher und Dokumentarfilmer. Er lebt derzeit in der Ukraine, war aber im Herbst 2021 noch auf der Warschauer Biennale zu Gast. Dort arbeitete er an einem Projekt über die Klimakatastrophe. Er ist Mitbegründer des Kiewer Clubs „Krytyka Polityczna“ (zu Deutsch: Kritik der Politik), einer linksliberalen Initiative. Wir haben mit dem Filmemacher über Skype am Mittwoch, den 2. März, dem siebten Tag der Invasion gesprochen.

Witold Mrozek: Vor weniger als zwei Jahren haben Sie mir gesagt, dass der Westen die russische Kriegsmaschinerie mit Gas und Öl füttert. Musste es erst zu einem Krieg kommen, damit der Westen das versteht?

Oleksiy Radynski: Das wäre meiner Meinung gar nach nicht nötig gewesen. Ich habe lange Zeit gehofft, dass der Westen nicht so dumm ist. Leider hat sich herausgestellt, dass der Westen ziemlich korrupt ist. Korrupt und korrumpiert. Nicht nur durch Russland, sondern auch auf einer tieferen Ebene durch den Kapitalismus. Durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft, das Kapital und die Energiewirtschaft organisiert sind, die nicht nur den Planeten zerstört – wie alle denkenden Menschen in den letzten Jahren erkannt haben –, sondern auch zum Krieg führt. Ich möchte natürlich nicht dem Kapitalismus die Alleinschuld für das spezifische Verbrechen geben, das Russland begeht. Es ist in der politischen Literatur allerdings gut beschrieben worden, wie das auf Förderung fossiler Brennstoffe basierende Modell nicht nur zur Zerstörung der Umwelt, sondern auch zur Entstehung sehr autoritärer politischer Strukturen führt. Das heutige Russland ist das Ergebnis eines autoritären, repressiven Staates, der sich ausschließlich auf Gas stützt. Der russische Sicherheitsapparat dient der Sicherheit der Gasleitungen. In diesem Sinne ist Russland kein Wesen, das der westlichen Gesellschaft radikal fremd ist; es ist ein Nebenprodukt Westeuropas, das von den Vorteilen russischer Rohstoffe profitiert. Dieses Ungeheuer wurde von der Europäischen Union, insbesondere von Deutschland, gezüchtet.

Sie sagten am zweiten Tag der Invasion, dass wir vor dem Ende der Russischen Föderation als Imperium stehen. Bedeutet dies, dass der Westen am Ende gewinnt?

Das Ende Russlands als Imperium könnte dadurch herbeigeführt werden, dass Westeuropa und vor allem Deutschland – zumindest schrittweise – von den Gasleitungen abgeschnitten werden. Es ist eine traurige Ironie, dass Nord Stream 2 seinen Bankrott angemeldet hat, obwohl dies angeblich noch nicht offiziell bestätigt ist. Es ist traurig zu sehen, dass Deutschland den Zertifizierungsprozess erst nach der Invasion ausgesetzt hat. Es ist traurig zu sehen, in welchem Ausmaß die politischen Eliten Europas von diesem ganzen Apparat der russischen Industrie korrumpiert wurden: Bergbau und Sicherheit.

Copyright: Anastasia Mantach Zur Person Oleksiy Radynski (1984, Ukraine) ist ein in Kiew lebender Filmemacher. Nach seinem Studium der Filmtheorie an der Kiewer Mohyla-Akademie nahm er an zahlreichen Programmen teil, darunter dem Home Workspace Program (Ashkal Alwan, Beirut). Seine Filme wurden unter anderem bei den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen, den Docudays IFF, DOK Leipzig, den Kurzfilmtagen Winterthur, dem Institute of Contemporary Arts (London), e-flux (New York), S A V V Y Contemporary (Berlin) und International Studio & Curatorial Program in New York gezeigt. Er arbeitet außerdem als Essayist. Im Jahr 2008 war er Mitbegründer des Visual Culture Research Center. Er war von 2019 bis 2020 BAK-Stipendiat an der basis voor actuele kunst in Utrecht.

Was halten Sie von den Stimmen von Teilen der westlichen Linken, wie der Initiative Diem 25 von Yanis Varoufakis etwa oder deutschen Politikern wie Sahra Wagenknecht, die eine Symmetrie zwischen „Nato-Imperialismus“ und „russischem Imperialismus“ konstruieren?

In Zeiten des Krieges mache ich mir nicht unbedingt die Mühe zu lesen, was solche Leute schreiben. In meiner Welt ist das kein Bezugspunkt und es interessiert mich überhaupt nicht. Manchmal unterschätzen wir das Ausmaß der geistigen Faulheit, die in einigen Teilen der Linken herrscht – und das Ausmaß, in dem diese Menschen in der Lage sind, dieselben Muster, dieselben starren Urteile immer wieder zu reproduzieren. Aber zum Zeitpunkt des Einmarsches in die Ukraine sagte der russische Präsident ganz klar: Der Grund, warum er den Krieg beginnt, ist die Existenz des ukrainischen Staates selbst. Ich glaube nicht, dass jemand, der gehört und verstanden hat, was Putin gesagt hat, irgendeine These von einer Provokation seitens der Nato wiederholen könnte. „Provoziert“ wurde dieser Krieg durch die Existenz des ukrainischen Staates, die für Putin unerträglich ist. Menschen, die glauben, dass dieser Krieg irgendwie „provoziert“ wurde, stellen sich auf die Seite eines Vergewaltigers, der angeblich von seinem Opfer „provoziert“ wurde.

Warum haben so viele Menschen im Westen, aber auch in Polen gepredigt, dass im Falle einer Invasion der ukrainische Staat sofort aufgeben beziehungsweise zusammenbrechen wird?

Ich weiß es nicht. Sie sollten diese Leute fragen. Die Russen haben sich überschätzt. Ich fürchte ein wenig, dass sie noch nicht mit ihrer ganzen Kampfkraft zugeschlagen haben, eben weil sie uns unterschätzt haben. Aber vor allem: Wir und die Russen leben nicht nur in zwei verschiedenen Ländern. Wir leben in zwei verschiedenen Realitäten.

Politischen Realitäten?

Ja, aber auch ganz allgemein: Wir leben auf verschiedenen Planeten. In Realitäten, die nicht miteinander übereinstimmen. Für mich ist seit Jahren klar, dass Russland sehr schlechte Kenntnisse über die Ukraine hat. Sie waren und sind nicht in der Lage, zu verstehen, was hier vor sich geht – auch wenn sie sich viele pro-russische Politiker und viele Agenten herangezüchtet haben. Sie haben zu Hause ganze Institute – militärische, politische und analytische –, die die Lage in der Ukraine untersuchen und dann Berichte für die Kremlspitze schreiben. Sie schreiben dann zum Beispiel, dass die russischen Truppen von den Ukrainern als Befreier mit Blumen empfangen werden. Ich habe sogar meine eigene Theorie, warum kein russisches politisches Projekt in der Ukraine erfolgreich sein kann und warum jeder Versuch der Russen, hier etwas zu tun, in einem totalen Misserfolg enden wird.

Warum?

In anderen Ländern manipulieren die Russen das politische Leben recht effektiv. Zum Beispiel in Polen. In der Ukraine haben sie keinen Erfolg. Ich glaube, das liegt daran, dass die Russen wissen, dass sie, wenn sie es etwa in Polen mit ihrer Propaganda versuchen, in einem anderen Land agieren. Dass es Besonderheiten gibt, auf die man aufpassen muss; dass sie nicht einfach in Russland sind. Wenn sie versuchen, in der Ukraine etwas zu tun, dann tun sie das in der festen Überzeugung, dass sie es in Russland tun. Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass die Ukraine Russland ist und die Ukrainer Russen sind, so dass alles, was in Russland funktioniert, auch in der Ukraine funktionieren wird. Wegen dieser Überzeugung werden sie hier immer scheitern.

Wie bewerten Sie die Internetpolitik und die Informationskampagnen, die Präsident Zelensky und sein Team betreiben? Sie waren ziemlich skeptisch gegenüber Zelensky als Politiker...

Stimmt, das war ich. Aber jetzt fällt es mir schwer, seine Kampagne zu beurteilen, denn ich bin in der Ukraine, mittendrin im Krieg, mir fehlt die Distanz. Es scheint mir nicht unbedingt sinnvoll zu sein, von einer „Internetpolitik“ oder „Informationskampagne“ der Regierungsmannschaft als etwas Eigenständigem zu sprechen. Sie ist eher ein Nebenprodukt dessen, was mit der ukrainischen Gesellschaft, mit dem ukrainischen Volk geschieht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Zelensky war, der an der Spitze des Widerstands stand und ihn anführte. Vielmehr schlossen sich die Behörden dem Widerstand und der „Kampagnen“ an, die von der Gesellschaft und der Bevölkerung ausgegangen sind – und die bis heute anhalten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.