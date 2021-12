Berlin - Papier falten. Blumen stecken. Essen auf dem Teller arrangieren: Bemerkenswert, wie die alltäglichsten Dinge in Japan zur Kunst werden – wie sich über Jahrhunderte hinweg Kultur-methoden wie Origami, Ikebana oder Kaiseki entwickelt haben. „Das ist genau der Punkt“, sagt Reiko Kanazawa, die Zeit, das sei ein entscheidender Faktor. „Das sind ja uralte Traditionen und Philosophien, die viele, viele Jahre Zeit hatten, um sich zu entwickeln.“

Reiko Kanazawa ist als Teil des Berliner Unternehmens Mimi Ferments für die kreative Ausrichtung der kleinen Firma zuständig, die sich dem Fermentieren von Lebensmitteln nach japanischer Art widmet – noch so einem alten Kulturgut also. Soyasoßen und Sake bietet Mimi Ferments zum Beispiel an, auch nachhaltige Kosmetika und Süßigkeiten. „Und wenn wir Events haben“, erzählt Reiko Kanazawa, „dann biete ich auch Furoshiki-Kurse an.“

Laurence King Verlag Perfekt für Bücher oder Schmuckkästchen: der „Double Knot Wrap“.

Laurence King Verlag Für den „Double Knot Wrap“ braucht es ein Tuch von 66x65 Zentimetern.

Ein Furoshiki – das ist ein einfaches quadratisches Tuch, das allein durch verschiedene Knotentechniken zur Aufbewahrungsmöglichkeit, zum Modeteil, zur Geschenkverpackung wird. Der Begriff stammt aus der Edo-Zeit (1603 bis 1868) – die Methode an sich ist weitaus älter. Übersetzt bedeutet „Furoshiki“ etwa „Badetuch“, weil es in der Edo-Zeit üblich war, in den geknoteten Stoffen die Bekleidung in den Badehäusern zu transportieren, ähnlich sollen aber schon Händler in der Nara-Zeit (710 bis 794) ihre Waren geschultert haben.

Von der Alltagsmethode zum Kulturgut

„Furoshiki hat seinen Ursprung also im Alltag“, sagt Reiko Kanazawa, auch heute transportierten gerade ältere Japanerinnen und Japaner in den Tüchern ihr Mittagessen oder die Einkäufe. Vielen jungen Menschen in dem ostasiatischen Land ist die Praxis indes fremd geworden – sie wurde verdrängt von Tüten aus Plastik oder Papier. „Das ist natürlich sehr schade, weil Furoshiki eine nachhaltige und schöne Alternative darstellt“, so Reiko Kanazawa.

Laurence King Verlag Toll für Karten und Gutscheine: der „Ritual Wrap“.

Laurence King Verlag GmbH Für den „Ritual Wrap“ braucht es ein Tuch von 32x33 Zentimetern.

Laut der Mimi-Ferments-Kreativchefin komme Furoshiki heute vor allem als Geschenkverpackung zum Einsatz, auch international werde die Technik immer bekannter. Wichtig ist dabei ein spezieller Knoten, der in unzähligen Videotutorials auf YouTube und in vielen Büchern beschrieben wird. „Wenn man den drauf hat, dann ist Furoshiki gar nicht schwer“, sagt die Japanerin. Ein nicht zu dickes und doch stabiles Tuch, am besten eines, dass für Furoshiki vorgesehen ist, ein bisschen Fingerfertigkeit und Ruhe – dann kann es mit der japanischen Kunst des Einpackens was werden.

Und die sieht nicht nur schön aus, wie die Anleitungen aus dem Buch „Furoshiki and the japanese art of gift wrapping“ zeigen, sondern hat zudem einen kommunikativen Charakter. „In Japan ist es Tradition, das Furoshiki-Tuch, in dem man ein Geschenk überreicht bekommen hat, wieder zu verwenden“, sagt Reiko Kanazawa. „Und zwar für ein Geschenk, das man wieder dem Schenkenden zurückgibt.“ So wird das Tuch zu einer freundschaftlichen Konstante – und zu einer Aufforderung, sich selbst mit Furoshiki auseinanderzusetzen.

