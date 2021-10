Berlin/Uckermark - Wenn es ein Thema gibt, das alle Gärtner und Gärtnerinnen vereint (und sogar die Hausbesitzer ohne Garten auf ihrem Grundstück aktiv werden lässt), dann ist es Sichtschutz: um ein Gefühl der Privatheit entstehen zu lassen, ungeliebte Nachbarn aus der Sichtachse zu verbannen oder auch den Anblick unschöner baulicher Anlagen zu verdecken. Grob gesagt gibt es zwei Kategorien von Sichtschutz. Er kann ein bauliches Element sein, also zum Beispiel ein Zaun, oder er besteht aus Pflanzen wie Hecken, Sträuchern oder anderen hohen Gewächsen. Die baulichen Anlagen sollen hier eine untergeordnete Rolle spielen, denn wie ein Zaun beschaffen sein sollte oder wie hoch er sein darf, bestimmt das jeweilige Nachbarrechtsgesetz in Brandenburg und Berlin – insbesondere der Abschnitt über Einfriedung, unter Umständen auch die Abschnitte Grenzwand und Nachbarwand.

Eine Mischform wäre, vor einem Zaun eine bepflanzte Pergola zu errichten. Hat man also einen Zaun von 1,80 Metern gebaut, setzt man davor oder direkt hinein eine Pergola mit 2,20 Metern Höhe. Diese stattet man mit einer Bepflanzung aus, die dann zweieinhalb Meter erreicht. Alle baulichen Eingriffe sollten aber mit Behörden und Nachbarn abgesprochen sein, um nachträgliche Probleme zu vermeiden.

Entertainment pur mit der wilden Hecke

Beim rein pflanzlichen Sichtschutz unterscheiden wir die immergrünen und die sommergrünen Pflanzen. Naheliegend sind hier zunächst Hecken, entweder Formschnitthecken oder aber – besonders wertvoll – Wildsträucherhecken. Letztere sind platzintensiver und im Winter zumeist nicht grün, auch wenn sie nach einigen Jahren so dicht gewachsen sind, dass sie auch unbelaubt einen Sichtschutz bieten. Besonders wertvoll sind sie für die Tierwelt, und zwar für alle Arten. Vögel, Insekten und kleine Säugetiere wie zum Beispiel Igel finden Nahrung und Schutz darin. Für den Menschen gibt es da immer was zu sehen.

Imago/Blickwinkel Die Hecke leicht ausgefranst, das versprüht Lässigkeit. Hier zu sehen an der Gemeinen Hainbuche (Carpinus betulus).

Ich kenne einen Gartenbesitzer, der ein wundervolles Grundstück in Einzellage besitzt und als Ausgleichsmaßnahme eine solche Wildhecke über eine Länge von 100 Meter gepflanzt hat. Obwohl sich darauf ein Staudengarten, eine Obstbaumwiese, ein Teich und ein kleines Wäldchen befinden, kennt er nach eigener Aussage kein größeres Vergnügen, als an dieser Hecke entlangzulaufen – inmitten der auffliegenden Vögel und Insekten.

Auch Windschutz bieten solche Hecken. Das ist mir gerade dieser Tage wieder aufgefallen, als ich bei herbstlichem Wind mit unserem Hund (und einem anderen Hund, den wir gerade zu Besuch hatten) einen Feldweg entlanglief, der in unregelmäßigen Abständen mit Wildsträuchern eingefasst war. Obwohl die Hecke nicht sehr tief war, wehte in ihrem Schatten kein Lüftchen. Besonders für große Grundstücke eignen sich diese Wildhecken. Versetzt gepflanzt, mit je einem Meter Abstand, sind sie auch der richtige Ort für heimische Pflanzen (ein von mir nicht besonders geliebter Begriff). Doch hier ergeben diese wirklich Sinn. Wer sich näher für das Thema interessiert, der kann sich auf der Seite des Nabu weiter informieren. Dort werden auch geeignete Sträucher für eine naturnahe Hecke genannt, wie zum Beispiel Holunder, Weißdorn und Pfaffenhütchen.

Imago/Gutschalk Wer’s mag: die Benjeshecke.

Auch eine Art Hybrid aus baulichen und pflanzlichen Elementen wird dort vorgestellt, die sogenannte Benjeshecke. Das Prinzip einer Benjeshecke ist die bandartige Ablagerung von Baum- und Strauchschnittgut, heißt es auf der Nabu-Seite. Die Hecke wird auch Totholzhecke genannt. Da sie aus optischen und statischen Gründen nicht mehr als einen Meter Höhe haben sollte, eignet sie sich besonders für Situationen, in denen sie bodennahe Elemente verbergen soll.

Hüten Sie sich vor Lebensbaum und Scheinzypressen

Bei den Formschnitthecken (also allen denen, die man ein- oder zweimal im Jahr in Form schneiden muss) gibt es schöne und leider auch unschöne Varianten. Zu meinem Bedauern werden allzu oft Hecken aus Lebensbaum (Thuja) oder Scheinzypressen (Chamaecyparis) gepflanzt. Sie bringen im Laufe der Zeit viele Probleme mit sich. Abgesehen davon, dass sie einfach keine besonders schönen Gewächse und dennoch in deutschen Gärten sehr verbreitet sind, haben sie ein großes Problem: Sie sind einfach nicht in dem Maße schnittverträglich, wie es sich für eine Hecke gehört. Die Pflanzen neigen nämlich dazu, von innen zu verkahlen, deshalb muss man sie mindestens zweimal jährlich an den Seiten einkürzen, damit sie grün bleiben. Schneidet man aber zu tief, also ins Holz, da, wo nichts Grünes mehr wächst, dann bleiben sie an diesen Stellen einfach kahl. Deshalb sieht man auch immer wieder Exemplare mit völlig verkahlten Heckenseiten, an denen nicht regelmäßig, dann aber zu tief zurückgeschnitten wurde.

Imago/ImageBROKER/Geduldig Wird in Deutschland gern als Sichtschutz gepflanzt: der Lebensbaum. Unser Gartenexperte Elstermann würde das nie tun!

Dieses Problem gibt es nicht bei der Königin der Heckenpflanzen: der Eibe. Diese kann man tief bis ins Holz zurückschneiden und trotzdem treibt sie wieder aus. Durch ihre tiefdunkelgrüne Farbe entsteht ein fantastischer und zudem sehr eleganter Hintergrund für andere Pflanzen, insbesondere Gräser und Stauden. Die einzigen Nachteile der Eibe (Taxus baccata): Sie ist kostenintensiv und langsam wachsend. Wer hingegen Geduld hat, dem empfehle ich, die Eiben noch in jungem Zustand zu erwerben und zuzusehen, wie diese sich in den kommenden Jahren entwickeln.

Die andere „Heckenkönigin“ ist die zwar nicht immergrüne, aber dennoch im Winter Laub tragende Rotbuche (Fagus sylvatica). Nicht zu verwechseln übrigens mit der rotblättrigen Blutbuche (Fagus sylvatica f. purpurea) und der Hainbuche (Carpinus betulus). Nur die Rotbuche verfärbt sich im Herbst leuchtend gelb bis orange und trägt ihre Blätter bis zu ihrem späten Austrieb im folgenden Frühjahr. Wem also die Eibe zu dunkel und düster ist, der liegt bei der Rotbuche richtig. Auch diese ist schnittverträglich und kann entweder streng als gerade Linie geschnitten werden (bei unruhigem Vorder- oder Hintergrund etwa) oder man lässt die Schnittkante leicht auswachsen. Das spart Arbeit, da man nur einmal im Jahr schneiden muss. Außerdem sieht es gewissermaßen entspannt aus, obwohl es dem Garten ein Gerüst gibt. Und so ein bisschen Unterstützung in der Form, die dennoch ganz natürlich aussieht, können wir ja alle gebrauchen. Ob im Garten oder anderswo.

