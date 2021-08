Berlin - Zu den großen Leidtragenden der Pandemie zählt neben dem Nachtleben und der Gastronomie in Berlin sicher auch das Kino. Die Filmstadt Berlin, ihren Lichtspielhäusern seit jeher in großer Zuneigung verbunden, erholt sich nur sehr langsam von anderthalb Jahren ohne nennenswerte Einnahmen und Events.

Ein kleiner Trost sind die Berliner Open-Air-Kinos, die seit Beginn der Neunziger zu einem festen Bestandteil der Kulturlebens der wiedervereinten Hauptstadt geworden sind, nachdem in der Waldbühne Klassiker wie „The Rocky Horror Picture Show“ und die unvermeidlichen, aber allzeit charmanten „Blues Brothers“ mit vielen Tausend Menschen regelmäßig ausverkauft waren.

Piffl Medien Mitten in Kreuzberg: Das Freiluftkino im Garten des Kunsthauses Bethanien.

Während das Autokino mittlerweile wie ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert daherkommt, erfreuen sich die Berliner Open-Air-Filmabende wachsender Beliebtheit, auch wegen der Möglichkeit, Abstand zu halten und an der frischen Luft zu sein. Längst haben sich Orte der Hochkultur wie die Museumsinsel dem Kinovergnügen unter freiem Himmel geöffnet und sind Teil von Festivals wie der Berlinale. Die Museumsinsel hat ihre Cinema-Saison unterm Sternenhimmel schon beendet, aber es gibt immer noch eine große Auswahl an Freiluftkinos, die ihr Programm bis weit in den September hinein zeigen.

Highlight in der ehemaligen Stasi-Zentrale

Wer’s leichter mag am Wochenende, der sieht sich „Hai-Alarm am Müggelsee“ an (Freiluftkino im Naturpark Friedrichshagen) oder vielleicht „Godzilla vs. Kong“ im Freiluftkino Rehberge. Natürlich kann man auch einfach so losziehen und findet in bald jedem Stadtteil eine Leinwand unter freiem Himmel, um ein wenig die Rückkehr der Normalität zu feiern, denn beim Kino draußen zählt der Ort ebenso wie der Film. Hier eine kleine, nicht repräsentative Auswahl an Open-Air-Kinos, Atmosphäre garantiert. Und das Wetter soll am Wochenende auch wieder sommerlicher werden. Sonst packen Sie sich einfach eine Jacke und eine Decke ein.

Ein besonderes Highlight ist ab diesem Sonnabend das Kino in der ehemaligen Stasi-Zentrale, wenn der Innenhof auf dem Gelände in Lichtenberg zu einem Zuschauersaal wird. Das Filmfest präsentiert vier Wochen lang immer um 19.30 Uhr dienstags Dokumentarfilme sowie donnerstags und sonnabends Spielfilme. Alle Werke drehen sich um verschiedene Perspektiven auf die Geschichte der DDR. Den Auftakt bildet das Spielfilm-Drama „Und der Zukunft zugewandt“ (2019). Wer seine Unterhaltung leichter mag am Wochenende, der sieht sich „Hai-Alarm am Müggelsee“ an (Freiluftkino im Naturpark Friedrichshagen) oder vielleicht den Kampf „Godzilla vs. Kong“ im Freiluftkino Rehberge. Natürlich kann man auch einfach so losziehen und findet in fast jedem Stadtteil eine Leinwand unter freiem Himmel, um ein wenig die Rückkehr der Normalität zu feiern, denn beim Kinoabend draußen zählt der Ort ebenso wie der gezeigte Film.

imago Filmpremiere im Freiluftkino Friedrichshain. Hier die Premiere des Films „Die Welt wird eine andere sein“.

Unten eine kleine, nicht repräsentative Auswahl an Open-Air-Kinos, Atmosphäre garantiert. Wer nun bang zum Himmel blickt, muss sich nicht sorgen, denn die Vorhersage prognostiziert sommerliche Temperaturen und keinen Niederschlag für dieses Wochenende. Eine Jacke und eine Decke mitzunehmen, kann jedoch sicherlich nicht schaden.

Freiluftkino in der Hasenheide

Kino mit Parkatmosphäre, unweit der Hasenschänke, liebevoll wieder instand gesetzt.

Sonnabend, 7. 8.: „Der Rausch“ (18.30 Uhr), „Nomadland“ (21.30 Uhr).

Hasenheide, Neukölln. Freiluftkino-hasenheide.de

Freiluftkino Friedrichshain

Eines der schönsten Kinos unterm Sternenhimmel der Hauptstadt mit rund 1800 Plätzen.

Sonntag, 8. 8.: „Rosa Hochzeit“ (21 Uhr); Montag 9. 8.: „2001: Odyssee im Weltraum“ (21 Uhr).

Freiluftbühne im Volkspark Friedrichshain. Freiluftkino-berlin.de

Freiluftkino in der ehemaligen Stasi-Zentrale (bis 4. September)

Auf dem Campus der Demokratie werden Filme zur Geschichte der DDR gezeigt. Auftakt macht der Film „Und der Zukunft zugewandt“ am Sonnabend um 19.30 Uhr

Innenhof der Stasi-Zentrale. Campus für Demokratie, Ruschestraße 103. Vollständiges Programm unter berlin.de



Freiluftkino Kreuzberg

Im Garten des Bethanien wird an jedem Tag der Woche ein anderer Film in digitaler Qualität gezeigt. Wer Hunger hat, geht vorher im Restaurant des Bethanien-Hauses essen bei den famosen Drei Schwestern. Am Sonnabend gibt es zehn Kurzfilme aus Großbritannien unter dem Motto „British Shorts“ (21 Uhr).

Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz, Kreuzberg. Zugang über die Adalbertstraße 73. Freiluftkino-kreuzberg.de

Arte Sommerkino im Kulturforum und Schloss Charlottenburg

Eine schönere Kulisse zum Filmabend wird man kaum finden. Am Sonnabend wird der Film „Ich bin dein Mensch“ (Kulturforum) gezeigt und am Sonntag, 8.8.,„ The Father“ vor dem Schloss Charlottenburg.

Sommerkino Kulturforum, Matthäikirchplatz, Mitte. Sommerkino Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 10-22. www.sommerkino.berlin

Freiluftkino Rehberge

Platz gibt's genug: Mit 1500 Plätzen ist das Open-Air-Kino Rehberge eines der größten der Stadt. Am Sonnabend gibt es ab 21 Uhr den Kampf „Godzilla vs. Kong“.

Windhuker Straße Ecke Petersallee, 13351 Berlin, Freiluftkino-rehberge.de

Brandenburg

Wer einen Kino-Ausflug machen möchte, dem sei vom 2. bis zum 5. September Bad Saarow empfohlen. Das 9. Internationale Filmfestival „Film ohne Grenzen“ zeigt auf dem Gelände des Eibenhofs auch Filme im Freien. Infos unter filmohnegrenzen.de

