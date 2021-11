Berlin - In Berlin gibt es viele alternative Zentren, die die Stadt und den Staat in Atem halten. Die meisten davon liegen, wie die Rigaer Straße, in Friedrichshain-Kreuzberg. In den vergangenen Jahren wurde es jedoch ruhiger um die besetzen Häuser. Salopp gesagt ist heute nur noch ein Aktivist in Deutschland wirklich in der Lage, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen: der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) Claus Weselsky.

Seit mehr als 30 Jahren ist der 62-jährige Sachse das Gesicht des Bahnstreiks. Wann immer er seine Eisenbahner zum Arbeitskampf aufruft, steht ein ganzes Land still und es folgt eine Welle der Empörung: „Wie kann er nur?“ Im Gespräch mit der Berliner Zeitung am Wochenende spricht der Eisenbahner aus Leidenschaft über das System Deutsche Bahn, warum er dessen Zerschlagung fordert und wie es ist, die meistgehasste Person Deutschlands zu sein. Er sagt: „Mein Job macht mir Spaß.“

Herr Weselsky, die öffentliche Debatte verschiebt sich nach links, aber klassische Gewerkschaftsarbeit scheint dabei keine Rolle zu spielen. Woran liegt das?

Woraus leiten Sie ab, dass die öffentliche Debatte linker wird? Machen Sie das an der Ampel-Koalition fest, weil die Grünen eine starke Linke haben und weil die SPD sich auf ihre Ursprünge besinnt? Herr Scholz hat mit der Sozialdemokratie nur bedingt etwas zu tun, denn er gehört zum Seeheimer Kreis, und der steht weiter rechts als die Mitte der CDU. Also bitte, offen und ehrlich, Sie wollen eine Meinung hören? Ich stimme Ihnen zu, dass ich von einer gewerkschaftlichen Debatte nichts wahrnehme. Das ist systemisch. Die GDL wird ausschließlich erwähnt, wenn sie in einem Arbeitskampf steht.

Worauf wir hinauswollen: Wir sprechen gerade sehr viel über Parität in der Gesellschaft, über Geschlechterverhältnisse, über das Klima, über Migration. Gleichzeitig spielen Themen wie Löhne, Arbeitsbedingungen oder die Verbesserung der Lebensverhältnisse anscheinend dabei überhaupt keine Rolle.

Genau, Auseinandersetzung in der Sache findet kaum statt, ich finde die Debattenkultur äußerst flach, und eigentlich leben wir hier mehr mit Plattitüden als mit tatsächlichen Fakten, die hart hinterfragt oder hart argumentiert werden. Schauen Sie sich die Pflege an, da kriege ich einen dicken Hals. Wir haben dort wirklich schlechte Arbeitsverhältnisse mit schlechten Einkommen. Nicht nur während der Pandemie, in der Pandemie wird das nur ganz besonders sichtbar, sie wirkt wie ein Brennglas. Darüber führen wir eine Kurzdebatte, die eigentlich keine Debatte ist. Wir schmücken uns nur mit Floskeln über die schlechte Pflegesituation: „Da müssen wir mal was machen.“

Welche Rolle spielen dabei die Gewerkschaften?

Nehmen Sie die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Dann haben plötzlich zehn Millionen Menschen ein höheres Einkommen. Ich war erschrocken, als ich die Zahl gehört habe. Zehn Millionen Menschen verdienen weniger! Bitte nicht falsch verstehen, da stelle ich mir auch die Frage, ob das Einkommen für einen Lokomotivführer mit 23 Euro noch angemessen ist, wenn ein Ungelernter bei zwölf Euro einsteigt. Ich frage mich auch: Wie kann es sein, dass zehn Millionen Menschen von Gewerkschaften nicht vertreten werden?

Alena Schmick Der Streitbare: Kein Gewerkschaftsführer ist so umstritten wie Weselsky.

Was ist Ihre Antwort?

Ich erinnere mich an ein Zitat von Frank Bsirske: „Wenn es den Mindestlohn braucht, ist das der Offenbarungseid für eine Gewerkschaft.“ Er hat recht, das zeigt nämlich, dass eine Gewerkschaft nicht in der Lage ist, in einem Bereich die Einkommensverhältnisse über die Tarifautonomie zu regeln. Wenn wir heute über zehn Millionen Menschen nur über den Mindestlohn erreichen – heißt das, dass wir diese Menschen als Gewerkschaften schon aufgegeben haben? Das finde ich mehr als fürchterlich. Das hat etwas damit zu tun, dass die Gewerkschaften heute viel schwächer sind. Über 80 Prozent der Arbeitnehmer sind nicht in der Gewerkschaft.

imago Zur Person Claus Weselsky, 62, lernte das Handwerk des Lokführers, in der DDR durfte er nur Rangierloks fahren. Nach der Wende engagierte er sich in der Gewerkschaftsarbeit. Seit 2008 ist er Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL). Seitdem ist er bekannt für seine rigorosen Arbeitskämpfe und den Streit mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Er sitzt außerdem im Aufsichtsrat der DB Regio AG und ist seit 2007 CDU-Mitglied. 2014 beantragte er Polizeischutz.

Im DGB etwa waren 1991 mehr als zwölf Millionen Menschen organisiert, heute nur noch rund sechs Millionen. Ihre Konkurrenzgewerkschaft EVG hatte vor zehn Jahren noch etwa 240.000 Mitglieder, heute sind es etwa 180.000. Wie ist es bei Ihnen?

Mittlerweile ist die GDL bei fast 40.000. Wenn Sie die Zahlen der EVG betrachten, müssen Sie sich die Frage stellen, wie viele sind davon aktive Eisenbahnerinnen und Eisenbahner? Die EVG hat 65 Prozent Rentner und Pensionäre. Wir sind bei 82 Prozent Aktiven und haben nur noch 18 Prozent Rentner und Pensionäre. Die Zahl der Aktiven steigt jeden Tag.

Sie sind für viele eine Hassfigur in diesem Land. Überrascht Sie die Schärfe, mit der Sie von Medien und Politikern angegangen werden? Man könnte Ihre Arbeit auch nüchtern betrachten: Sie wollen eine Arbeitsleistung möglichst teuer verkaufen und Ihr Gegenüber will diese möglichst günstig erwerben. Lokführer erbringen eine Dienstleistung, die sich starker Nachfrage erfreut. Warum ist der Konflikt moralisch und persönlich so aufgeladen?

Was wollen Sie denn sonst bringen? Wenn Sie den Konflikt zwischen der Deutschen Bahn AG und der GDL analysieren, kommen Sie entweder zur Erkenntnis, dass sich hier Beschäftigte im unteren Einkommenssegment zu Recht gegen die Handhabung des Managements wehren. Oder Sie müssen ausweichen und moralische Fragen aufwerfen: „Wie kann man ausgerechnet während der Corona-Pandemie streiken?“ Vor fünf Jahren war kein Corona und der Streik galt als genauso verwerflich. Das hat etwas mit der generellen Stimmung zu tun: Kleine Gewerkschaften sollen vernichtet werden in ihrer Existenz.

Sie meinen das Tarifeinheitsgesetz, nachdem nur der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft zur Anwendung kommt, die in einem Betrieb die meisten Mitglieder hat.

Ja, das ist von der Politik so gewollt. Und deswegen berichten auch noch nicht einmal mehr die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sauber, sondern mit einer festgefahrenen Meinung: „Das tut man nicht!“ Aber in der Koalitionsfreiheit im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3 steht: „Doch, das tut man!“ Und zwar dann, wenn es geboten ist. Zum Beispiel, wenn einem Eisenbahner die Betriebsrente weggenommen werden soll, während wir zuschauen, wie der Vorstand sich die Boni einheimst. Da halte ich es für moralisch schon zwingend geboten, dass eine Gewerkschaft dagegen vorgeht. Offensichtlich bin ich bei zwei anwesenden Gewerkschaften der Einzige, der sich das auf die Fahnen schreibt.

Tun Sie der EVG damit nicht unrecht?

Nein, die schlucken das einfach runter und meinen, das muss so sein. Die EVG macht einen Tarifabschluss, der geprägt ist vom Gejammere aus der Vorstandsetage. Das hat doch nur den Zweck, den kleinen Leuten das Einkommen schmal zu halten, während die Boni fließen und die Herrschaften im Management sich die Taschen vollstopfen. Es ist keine unabänderliche Tatsache, dass es dem Konzern schlecht geht.

Alena Schmick Stolz zeigt Claus Weselsky den Reportern der Berliner Zeitung am Wochenende sein Mini-Grundgesetz, das er schon während des Bahnstreiks 2014 bei Anne Will dabeihatte. Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz ist dort immer noch markiert: „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.“

Was läuft denn aus Ihrer Sicht falsch bei der Deutschen Bahn?

Dem Konzern geht es schlecht, weil dort Missmanagement herrscht. Cargo etwa macht seit Jahrzehnten faktisch Miese. 2020 waren es 780 Millionen Euro Verlust im Jahresabschluss. Das geht seit Jahren so, mit Summen zwischen 300 und 800 Millionen Euro. Das Management bringt solche Zahlen zustande, weil sie keine Ahnung haben, wie sie die Eisenbahn organisieren müssen. Die verkaufen einen Güterzug von Hamburg nach München, aber können ihn auf der Rückreise nicht füllen. Der Zug muss aber trotzdem zurück nach Hamburg, deshalb hätten sie ihn für doppelt so viel verkaufen müssen. Das kleine Einmaleins wurde verlernt, da nützt es auch nichts, wenn man jeden Tag eine neue Powerpoint-Präsentation macht.

Die Aktien der Deutschen Bahn befinden sich im Staatseigentum, zwischen Politik und Bahn gibt es eine enge Verzahnung, man denke nur an den ehemaligen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla. Welche Rolle spielt die Politik?

Pofalla war der Letzte, der direkt aus dem Kanzleramt in den Vorstand der Bahn wechselte. In dem Moment, wo die da drüben angekommen sind in dem Turm (gemeint ist die DB-Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz), wechseln die die Unterwäsche. Dann sind sie der Manager einer Aktiengesellschaft, der dem Gewinn verpflichtet ist und natürlich auch an die eigenen Einnahmen denkt. Und wenn die AG dann Verluste macht und man es nicht selbst schafft, die auszugleichen? Dann beginnt ein Politiker wie Pofalla eben damit, das zu machen, was er am besten kann: seinen politischen Einfluss zu nutzen, um Steuergelder in den Konzern zu holen. Da ist er Profi, das hat er hervorragend gemacht, nur wenn Sie eine externe Kontrollinstanz ansetzen, wird es schwierig: Wie werden die Steuergelder verwendet? Was wird in das Schienennetz investiert? Wie viel besser ist das Schienennetz in den vergangenen Jahren geworden? Es wurden doch gerade einmal vier Kilometer neue Schienen verlegt.

Es gibt immerhin eine neue Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München.

Wenn Sie das Netz insgesamt ansehen, sind wir über den technischen Zustand von 1954 nicht wirklich hinausgekommen. In der DDR gab es den Satz: Überholen, ohne einzuholen – das macht die Deutsche Bahn jeden Tag. Die bilden sich ein, sie können den Menschen die Zukunft verkaufen, ohne für die Gegenwart Rechenschaft ablegen zu müssen. Das Management spricht jetzt von 2035, dann hätten wir volle Digitalisierung im Netz. Ich würde gerne erst mal in der Gegenwart ankommen. Wir wissen, wie marode der Zustand der Infrastruktur ist. Wir reden schon lange darüber, dass mehr investiert werden muss in die Bahnhöfe, die Stellwerke und die Elektrifizierung. Das sind alles Fakten.

Sie zeichnen ein düsteres Bild vom Zustand unserer Infrastruktur. Braucht es mehr Geld vom Staat?

Das ist die Frage. Andreas Scheuer ist der Erste, der tatsächlich mehr Geld für das System organisiert hat. Wir als GDL sind aber skeptisch: Bitte nicht so viele Milliarden ziellos in dieses ineffiziente System pumpen. Ich habe Angst davor, dass wir 2030 aufwachen und feststellen, wir haben dort Hunderte Milliarden reingepulvert, aber an der Qualität des Netzes hat sich nichts geändert.

Im Koalitionsvertrag haben sich die Parteien darauf geeinigt, dass die Bahn-Infrastruktur zu einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte zusammengelegt wird, diese aber im Eigentum der Bahn verbleibt – wie bewerten Sie diesen Schritt?

Die Zusammenlegung der gesamten Bahn-Infrastruktur zu einer gemeinwohlorientierten GmbH haben wir schon lange gefordert. 60 Prozent der Verkehrsleistung im Regional- und Güterverkehr wickeln mittlerweile Konkurrenzunternehmen ab. Dort sind Betrieb und Netz getrennt und es funktioniert. Warum soll das bei der Deutschen Bahn anders sein? Das hat der Ex-Bahnchef Hartmut Mehdorn damals einfach behauptet, auf dem Weg zum Börsengang. Im Hintergrund hat Mehdorn aber oft gesagt, dass vor allem das Netz die Cashcow des Gesamtsystems ist. Als der Börsengang 2008 reif war, kam die Finanzkrise und niemand war mehr bereit, so viel Geld für die Deutsche Bahn zu bieten, deshalb wurde er abgesagt. Was für ein Glück für das System Eisenbahn!

Wenn es nach Ihnen ginge, würde das Netz also vom Betrieb getrennt.

Ja, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. 1994 wurde die Bahn privatisiert und gleichzeitig entschuldet. Wir hatten damals umgerechnet 37 Milliarden Euro Schulden, die wurden in den Schattenhaushalt des Bundes verlagert, damit wir schuldenfrei sind. Aktuell haben wir wieder 32 Milliarden Euro Schulden. Das Management geht so locker mit Schulden um, weil der Bund als Eigentümer eine starke Deckung hat. Die DB hat immer noch ein hohes Rating, obwohl wir einen riesigen Schuldenberg und der Cashflow und das Eigenkapital abgenommen haben. Jeder weiß: Die können ja gar nicht pleitegehen!

Es gibt trotzdem ein breites Bündnis gegen die Aufspaltung der Bahn. Das Management ist dagegen, die EVG ist dagegen …

Die Eisenbahner sind es nicht!

Sogar Fridays for Future ist dagegen …

Gegen was?

Gegen die Aufspaltung.

Ah, ja! Das sind ohnehin die Fachleute schlechthin. (lacht)

Sogar der Siemens-CEO hat sich dagegen ausgesprochen.

Siemens ist ein Konzern, der in höchstem Maße an die Deutsche Bahn AG liefert. Die haben Milliardenverträge mit der Bahn. Die Frage ist doch nicht die, wer dafür ist und wer dagegen, sondern die Frage ist doch: Was hat uns das System bisher gebracht? Schlechte Ergebnisse! Eine radikale Veränderung ist zwingend notwendig.

Die EVG befürchtet verschlechterte Arbeitsbedingungen im Gesamtkonzern. Dienstleistungen würden dann an Drittfirmen ausgelagert, die zu schlechteren Bedingungen beschäftigen.

Was macht denn das System Eisenbahn aus? Der Dienstleister DB Systel, das haben Recherchen ergeben, rechnete seine Dienstleistungen im DB Konzern lange zum 400-Fachen gegenüber dem Marktpreis ab, um selbst Gewinne abzuschöpfen. Deshalb soll ich ein System erhalten, das dem Eisenbahnverkehr insgesamt seit Jahrzehnten schadet und ihn schlechter macht? Wir sind so unpünktlich wie noch nie. Wir sind unzuverlässig. Das sind Steuergelder, die hier ausgegeben werden, und die müssen eigentlich ins Herzstück der Bahn fließen. Das ist die Schiene, die Station, der Service und die Energieversorgung. Die Trassenentgelte sind übrigens auch viel zu hoch.

Hängt das mit der Zwitterposition des DB-Konzerns zusammen – halb staatlich, halb privat? Welche Rolle spielt das Management dabei?

Für den Turm sind es trotz der schlechten Zahlen goldene Zeiten. Sie verteidigen ihre Pfründe und sie verteidigen diesen Umverteilungsmechanismus. Wenn es eng wird, gehen sie zur Politik und sagen: „Wir brauchen mehr Geld.“ Das Management ist derzeit aber ganz still und schickt die EVG vor, weil man es sich mit der neuen Koalition nicht verscherzen will.

Gegner der Aufspaltung von Netz und Betrieb verweisen auf das Beispiel Großbritannien und die dortigen Probleme mit der Bahninfrastruktur. Unlängst wurde bekannt, dass die britische Regierung plant, das Schienennetz wieder zu verstaatlichen.

Großbritannien ist das perverseste Beispiel. Wissen Sie, warum das Netz dort so schlecht ist? Weil man es nicht bloß getrennt hat, sondern auch das Gleis privatisiert und in private Hände gegeben hat. Und diese privaten Hände haben das Netz ausgelaugt und unsicher werden lassen. Zum Schluss gab es Unfälle und man hat das Netz für teures Geld an den Staat zurückverkauft. Der Fehler im System in England war nicht die Trennung selbst, sondern die Privatisierung des Gleises. Genau das, was Mehdorn übrigens auch vorhatte.

Wie haben Sie als Gewerkschafter denn die Bahnprivatisierung erlebt? Mit den privaten Bahnbetreibern scheinen Sie derzeit keine Probleme zu haben.

Der Wettbewerb im Markt war am Anfang äußerst negativ – zu Ungunsten der Beschäftigten. Es war die EVG, die damals Transnet hieß, die die miesesten Tarifverträge abgeschlossen hat. Wir haben 2010 damit begonnen, den Wettbewerb über die Lohnkosten mit den neuen Verkehrsunternehmen wie der Ostdeutschen Eisenbahn zu beenden. Jetzt kommt die EVG und schürt Angst vor dem Wettbewerb, den wir aber schon längst unter Kontrolle haben. Die EVG hat bei den Deutsche-Bahn-Wettbewerbern übrigens fast keine Tarifverträge mehr.

Wie nehmen Sie denn Unternehmen wie Flixtrain wahr?

Flixtrain ist kein Wettbewerber. Flixtrain kauft als Verkehrsunternehmen Dienstleister ein, die ihre Lokomotivführer, ihre Zugbegleiter zur Verfügung stellen. Flixtrain ist also ein Wettbewerber im Gesamtmarkt, aber keiner, der Lohnkosten macht. Ich war ganz am Anfang bei Herrn Schwämmlein (Gründer von Flixtrain, Anm. d. Red.) und seinem Kollegen. Das war höchst interessant, was die jungen Männer dort auf die Beine gestellt haben.

Und die anderen privaten Unternehmen? Die haben Sie nicht bestreikt.

Doch, 2010 und 2011!

Aber zumindest nicht in diesem Jahr.

Und warum nicht? Weil die mit uns einen sauberen Tarifabschluss gemacht haben, mit einer Entgelterhöhung von 3,2 Prozent. Wir haben für bessere Arbeitszeiten gekämpft und wir haben dort auch Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter wertschätzen.

Haben die privaten Bahnbetreiber nicht so sehr unter Corona gelitten?

Na klar haben die auch Verluste gemacht, aber der überwiegende Teil der Verluste wurde vom deutschen Steuerzahler ausgeglichen. 90 Prozent ihrer Kosten sind ihnen erstattet worden. Die Deutsche Bahn rechnet dem Steuerzahler einen coronabedingten Verlust von fünf Milliarden Euro vor, das stimmt so einfach nicht. Gleichzeitig hat man uns dazu gedrängt, wie die EVG das „Bündnis für die Bahn“ mit zu unterschreiben mit Einsparungen bei Personalkosten in Höhe von zwei Milliarden Euro. Ich unterschreibe so was nicht. Wir waren geladen, wir wurden unter Druck gesetzt. Im Papier stand im Gegenzug unabdingbarer Kündigungsschutz für alle. Auch das unterschreibe ich nicht: Das Verhältnis zwischen Indianer und Häuptling ist bei der Bahn doch völlig aus dem Ruder geraten.

Spielt das Thema Jobsicherheit bei Ihren Verhandlungen keine Rolle?

Weder ein Fahrdienstleiter noch ein Werkstattleiter noch ein Mitarbeiter im Bahnbau noch ein Lokführer oder Zugbegleiter muss sich heute Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Es gibt keinen Wettbewerb mehr über die Lohnkosten. Wir haben als Gewerkschaft dafür zehn Jahre gebraucht, in der Zeit haben wir vor allem bei den Bahnwettbewerbern die Lohnkosten nach oben gefahren. Es gilt das Grundprinzip gewerkschaftlicher Arbeit: Die Kuh, die du melken willst, darfst du nicht schlachten. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen totmache, indem ich es überfordere anhand seiner gesamtwirtschaftlichen Leistung, dann ist das Unternehmen weg. Dann habe ich auf einmal Verlust an Arbeitsplätzen. Man kann aber im Eisenbahnverkehr sagen: Anhand der allgemeinen Entwicklung und der Klimadiskussion muss man sich um seinen Arbeitsplatz auch in Zukunft keine Gedanken machen.

