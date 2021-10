Berlin - Hoppala, was ist denn in unserer Hauptstadt los? Die Corona-Ampel leuchtet in Berlin aktuell in drei verschiedenen Farben! Seit vergangener Woche deutlich verschlechtert hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz: Gefahrenstufe (und Ampelfarbe) Rot. Bereits vor einer Woche schrieb ich an dieser Stelle von einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, da lag die Inzidenz aber „nur“ bei sportlichen 84. Am Donnerstag überschritten die wöchentlichen Fallzahlen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bereits die magische 100er-Marke, zum Freitag gab es erneut eine Steigerung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut aktuellem Lagebericht des Senats nun 113, ein erneutes Plus von 5 Prozent. Trägt den niemand mehr Masken?

Die Senatsverwaltung für Gesundheit wies bereits am Donnerstag in einer Pressemitteilung auf die hohen Zahlen hin, betonte gleichzeitig, dass das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, „um ein Vielfaches höher für Bürgerinnen und Bürger, die nicht beziehungsweise nicht vollständig geimpft sind“, ist. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci appellierte erneut, Impfangebote wahrzunehmen, und sagte: „Wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der Corona-Infektionen von nicht Geimpften und nicht vollständig Geimpften sowie deren Hospitalisierung in der kalten Jahreszeit zunehmen wird.“

Alarmzeichen im Corona-Lagebericht

Apropos Hospitalisierungen. Hier sinkt – auch das zeigt der Lagebericht – das Alter der Behandelten seit der ersten Welle kontinuierlich. Aktuell sind sie im Schnitt nur 52 Jahre alt. Dabei leuchtet ausgerechnet diese Ampel auf ermutigendem Grün. Die Belegung der Intensivstationen bewegt sich, genau wie vergangene Woche, nur noch im gelben Bereich. Weiterhin sind über 9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Kranken belegt. Keine Steigerung zur Woche – aber eben auch keine Verbesserung.

Angesichts all der alarmierenden Lichtzeichen plädiert auch der noch Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) für, nun ja, etwas mehr Verkehrssicherheit im Corona-Alltag. Anders als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Müller die epidemische Lage nicht einfach auslaufen lassen. Die ist vor allem auch rechtliche Grundlage für zahlreiche Corona-Maßnahmen, Spahn will nach dem Ende am 25. November nicht mehr verlängern. Der Regierende sagte dem RBB-Inforadio dagegen am Mittwoch, dass die Stadt eine Übergangszeit brauche: „Diese Beschlussfassung des Bundestages war für uns in den Ländern auch immer eine wichtige Rechtsgrundlage auch bei Auseinandersetzungen.“

Impfquote in Berlin +1 Prozent

Dass man sich trotz anhaltender Vorsichtsmaßnahmen und 2G-Regeln weiter infizieren kann, bewies in dieser Woche das Berghain. Die Morgenpost berichtete als Erste über mehrere Ausbrüche im wiedereröffneten Techno-Club. Nach Angaben des Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg handelte es sich dabei zwar nur um Personenzahl im einstelligen Bereich, über 3000 Menschen (und Feiernde) mussten in der Folge aber per E-Mail kontaktiert werden. Nicht der erste Ausbruch im Elektroschuppen. Bereits nach dem ersten Partywochenende Anfang Oktober mussten etwa 2500 Menschen kontaktiert werden, 19 positive Infektionen waren da bekannt geworden. Glück im Unglück hatte der Club wohl auch dank seiner harten Türpolitik: Wie die Morgenpost schrieb, wurden Besucherinnen und Besucher streng auf Impfzertifikate kontrolliert, zur Adressnachverfolgung gibt es den sogenannten Berghain-Pass. Die anschließende Kontaktsuche dürfte das erleichtert haben.

Ach ja, ehe ich es vergessen. Das Impfen geht in Berlin weiter nur in Tippelschritten voran. Stand Freitag waren 66 Prozent der Hauptstädterinnen und Hauptstädter geimpft. Zur Erinnerung: Vor einer Woche waren es ganze 65. Also, Maske auf, gesund bleiben – und vielleicht trotz aller Hiobsbotschaften sich mal auf die Tanzfläche trauen.

