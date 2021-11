Berlin - Österreich hat es vorgemacht: Seitdem dort die 2G-Regeln weitgehend eingeführt wurden, steigt die Impfquote wieder. Auch in Deutschland wird 2G kommen. Sachsen und Brandenburg haben es schon beschlossen, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will 2G noch in dieser Woche in der Hauptstadt einführen. „Das ist schneller als viele andere Bundesländer, die immer noch zugucken, ob irgendwas von der Bundesebene kommt“, sagte Müller im RBB. Was für die einen eine längst überfällige Entscheidung in der Pandemie ist, ist für die Gegner eine Impfpflicht durch die Hintertür. Die Berliner Autorin Kathrin Schmidt (2009 Buchpreis für „Du stirbst nicht“) hat für uns aufgeschrieben, warum sie gegen eine Corona-Impfung ist und warum sie durch 2G nicht ausgeschlossen werden möchte. Lesen Sie hier auch die Gegenmeinung aus unserem Pro-und-Contra-Teil der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung von Jesko zu Dohna (stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende).

In Artikel 2 unseres Grundgesetzes wird jedem Menschen die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit garantiert, „soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“. Zudem hat jeder Mensch „das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

Damit scheint nun jener Teil der Bevölkerung fein raus, der einem Infektionsschutzgesetz zustimmt, das für den anderen, weitaus kleineren Teil der Gesellschaft einen Rechtsbruch darstellt. Beide nehmen für sich in Anspruch, der jeweils andere verstieße mit seiner Haltung gegen Artikel 2. Die offensichtliche Mehrheit sieht sich in den eigenen Rechten verletzt, weil die Minderheit das Recht dieser Mehrheit auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch ein Nein zur Impfung aufs Spiel setze.

Sebastian Wells/Ostkreuz Zur Autorin Kathrin Schmidt, geboren 1958 in Gotha, arbeitete als Diplompsychologin, Redakteurin und Sozialwissenschaftlerin. Sie erhielt für ihre literarischen Arbeiten zahlreiche Preise, darunter den Leonce-und-Lena-Preis 1993. Ihr 1998 erschienener Roman „Die Gunnar-Lennefsen-Expedition“ wurde mit dem Förderpreis des Heimito-von-Doderer-Preises und dem Preis des Landes Kärnten beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1998 ausgezeichnet. Für ihren Roman „Du stirbst nicht“ erhielt sie 2009 den Preis der SWR-Bestenliste und den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien ihr Gedichtband „waschplatz der kühlen dinge“ (2018).

Bislang habe ich beste Erfahrungen mit meinem Immunsystem gemacht

Die Minderheit wiederum pocht gerade auf dieses Abwehrrecht, das sie durch den körperlichen, medizinischen Eingriff einer Impfung gebrochen sieht, die noch dazu experimentellen, gentechnischen Charakters ist. Wenn sie Geimpfte zu einem großen Teil vor einem schweren Verlauf der Erkrankung schützt, ist das gut, ich kann es anerkennen und mich mit den Geimpften freuen. Dazu bekomme ich aber gar keine Gelegenheit, denn noch vor dieser Freude werde ich unsolidarisch genannt, weil ich einen solchen Eingriff für mich ablehne. Ich halte die Gefahr einer schweren Corona-Erkrankung in meinem Fall für geringer als die möglicher Impffolgen.

Nach dem Platzen einer Aussackung einer Hirnarterie vor fast 20 Jahren und als Trägerin eines Herzschrittmachers habe ich mich mit der Hämodynamik meines Blutes durchaus beschäftigt und möchte es nicht auf mich nehmen, Endothelverletzungen meiner Gefäße durch Angriffe meines Immunsystems auf von dessen Zellen produzierte Spikeproteine zu riskieren. Selbst die öffentlich-rechtliche Sendung „Brisant“ brachte in der letzten Woche einen Beitrag über eine junge Frau, die infolge der Impfung eine Hirnvenenthrombose erlitt, operiert wurde, nun einen Helm trägt und versuchen muss, ins Leben zurückzufinden. Ich kenne das alles zu gut. Bislang habe ich zudem beste Erfahrungen mit meinem Immunsystem gemacht.

Pandemie der Ungeimpften?

Durch Enkelschmusen, tägliches Fahren in vollen Straßenbahnen und Bussen und, ich gebe es zu, gerade das Aufsuchen großer Menschenansammlungen auch in Zeiten der „Pandemie“ versuche ich, es gut zu trainieren, und unterstütze es seit sehr langer Zeit durch Vitamin D, etwas Zink und Selen. „Corona“ bewegt sich (nicht nur) für mich im Bereich des allgemeinen Lebensrisikos.

Inzwischen legen neuere Daten (und Verlautbarungen bislang gern gehörter Experten wie Christian Drosten und Karl Lauterbach) nahe, dass diese Impfung nicht zu einer sogenannten Herdenimmunität führen wird. Alexander Kekulé sprach in seinem 238. Corona-Kompass, ausgestrahlt vom öffentlich-rechtlichen MDR, davon, dass die Schutzwirkung des Biontech-Impfstoffes nach sieben Monaten noch 23 Prozent betrage, die anderer Impfstoffe sich in dieser Zeit geradezu verflüchtige und gar mit einer Pandemie der Geimpften zu rechnen sei, weil diese, im Glauben an die eigene Sicherheit, sich unvorsichtiger verhielten.

Ich bestehe darauf, mich eines Impfabos verweigern zu dürfen

In den FAQs des RKI fand sich noch am 1. November folgender Satz: „Aus Public-Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen.“ Einen Tag später war dieser Satz verschwunden, stattdessen heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit, PCR-positiv zu werden, für eine vollständig geimpfte Person signifikant vermindert sei, jedoch auch: „In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden.“ Das ist mir zu wenig und zu ungenau.

Selbst wenn ich mich auf die derzeitigen Verlautbarungen des RKI bezöge, kämen verpflichtende Tests für alle, unabhängig vom Impfstatus, der offensichtlichen Realität näher als beispielsweise eine 2G-Regelung. Ich bestehe auf meinem Abwehrrecht eines körperlichen Eingriffes, wenn der Staat mit einer nicht quantifizierbaren Schutzwirkung einer Impfung seine Schutzpflicht zu erfüllen vorgibt. Ich bestehe darauf, mich dem Haustürgeschäft eines Impfabos verweigern zu dürfen. Im Übrigen habe ich schriftlich verfügt, im Falle einer schweren Corona-Infektion nicht invasiv beatmet werden zu wollen.

