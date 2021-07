Berlin - Diese Kochbuchvorstellung beginnt mit einer Forderung an die etablierte deutsche Gastroszene, sprich an deren Spitzenköche: Macht euch doch mal locker!

Warum diese Forderung? Weil vor allem die deutschen TV-Köche so unfassbar langweilig und kontrolliert auftreten. Sie bereiten eigentlich nur Kurzgebratenes zu und passen sich damit an dem kleinsten gemeinsamen Nenner des Zuschauers an. Denn in Deutschland wollen zwar immer mehr Menschen kochen, aber Lammzungen abziehen oder Kalbshirne wässern, will eigentlich keiner mehr.