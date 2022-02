Leipzig/Berlin - Putin marschiert in der Ukraine ein – morgen. Vielleicht nächste Woche, aber doch ganz bestimmt. US-Außenminister Antony Blinken erklärt, wie es geht. Man erinnert sich an Collin Powells Lüge von 2003, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen. Das Dauerfeuer aus Washington schürt ebenso Kriegsangst wie der russische Großaufmarsch (und die Erinnerung an die Krim-Invasion). Die Öffentlichkeit reagiert bisher mit Starre. An einer Menschenkette für den Frieden am Donnerstag auf dem Potsdamer Platz nahmen etwa 50 Leute teil.

Aktiver wird die Zivilgesellschaft in Leipzig, und sie hat neben der geopolitischen Lage einen ganz konkreten Grund vor der eigenen Haustür. Die Initiative „Leipzig bleibt friedlich!“ wehrt sich gegen den Missbrauch des Flughafens Leipzig/Halle für Militär- und Waffentransporte in Kriegs- und Krisengebiete. Sie informiert die Öffentlichkeit, die amerikanische Fluggesellschaft Kalitta habe jüngst 80.000 Kilogramm Munition über Leipzig nach Kiew transportiert. Sie beruft sich u.a. auf die schwedische Flugverfolgungsplattform flightradar24. Zudem gingen Militär- und Waffentransporte über Leipzig auch nach Mali, Afghanistan, Irak oder Syrien.

„Keine Rüstungsansiedlungen in der Stadt der Friedlichen Revolution!“

Die Initiative wendet sich gegen die „schleichende Militarisierung“ des Standortes Leipzig und fordert: „Keine Militär- und Rüstungsansiedlungen in der Stadt der Friedlichen Revolution!“ Sie verweist auf aktuelle Pläne der deutschen und US-amerikanischen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Lockheed Martin/Sikorsky, am Flughafen Leipzig/Halle ein Logistikzentrum für das Betreiben einer Flotte von 44 bis 60 Militärgroßhubschraubern der Bundeswehr ansiedeln zu wollen.

Die Initiatoren, zu denen der Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann und der Grüne-Stadtrat Bert Sander gehören, erinnern daran, dass der weltweite Ruf Leipzigs als Stadt des Friedens und der Freiheit auf der Friedlichen Revolution von 1989 beruht. Lutz Mükke, Vorsitzender der Initiative, fordert, Leipzig müsse auf diese Tradition setzen und als Ort der Diplomatie, der Friedensforschung und der zivilen Konfliktlösungen ausgebaut werden.

