Es darf, nein, es muss einfach mal knallen am Ende des Jahres. Wenn nicht jetzt, wann dann? Fuck 2021! Und es sind ja nicht nur Raketen und Böller, die explodieren sollen, um all die bösen Geister und die noch viel böseren Viren zu vertreiben. Traditionelle Explosionen gibt es an Silvester auch an unserem persönlichen Erwartungshorizont zu bestaunen. Also dort, wo wir im neuen Jahr stehen wollen. In einer nahen Zukunft, in der alles besser oder wenigstens nicht noch mal schlechter sein wird.

Wir sehnen uns schon so lange so weit weg von den schlechten Angewohnheiten, den quälenden Erinnerungen, den leidigen Pandemiedebatten zwischen „Jeder bekommt ein Impfangebot“ und dann „Tja, jetzt brauchen wir eben doch eine Impfpflicht“. Impfen, bis der Tierarzt kommt, und falls nicht, dann klingelt eben die Justizvollzugsbeamtin an der Tür, selbst schuld.

Mit einem Knall könnte das alles verschwinden. Für den Moment. Eine laute und farbefrohe und, klar, auch nach Schwarzpulver stinkende Nacht lang. Wann war das Leben zum letzten Mal ein Feuerwerk? Und jetzt spreche ich für mich und vielleicht auch für eine Mehrheit schweigender und die Dinge stoisch ertragender Eltern: Wann gab es zuletzt mal ein Fest der Unvernunft? Eine Gelegenheit, sich mal keine Sorgen zu machen?

Ich würde gern, wie jedes Jahr vor der Pandemie, nur eine einzige Rakete in die Luft schießen, so als Symbol, eine „Wunschrakete“ zum Beispiel, die mit „Schlitz und beigelegtem Zettel für Wünsche, Träume und gute Vorsätze im neuen Jahr“, Nettoexplosivmasse 18,9 Gramm. Und jetzt: Verkaufsverbot. Und ich: Kann es wieder nicht knallen lassen, wie im Vorjahr schon nicht, weil die einen Idioten an irgendwelche Langzeitfolgen glauben und nicht an die Wirksamkeit einer Impfung. Und weil die anderen Arschlöcher so viel ballern und böllern und dabei saufen, dass ihnen hinterher ein Auge oder zwei Finger fehlen.

Feinstaub? Ein Raserverbot auf deutschen Autobahnen würde viel mehr bringen

Das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern begründet die Politik mit den Unfällen, die passieren und dadurch das Gesundheitssystem belasten, überfordern könnten. In den Krankenhäusern haben sie nun mal Wichtigeres zu tun, als Finger anzunähen.

Schon klar, es gibt eigentlich keinen rationalen Grund, eine Feuerwerksrakete zu zünden. Der Müll, der Lärm, der Feinstaub – der übrigens kaum ins Gewicht fällt. Ein Raserverbot auf deutschen Autobahnen würde viel mehr bringen. Und trotzdem. Weil diese Pandemie auch geimpfte Erwachsene in die Trotzphase treiben kann.

