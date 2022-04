Berlin/Uckermark - Sensibilisiert durch den schrecklichen russischen Angriff auf die Ukraine, sehe ich im Moment in der Pflanzenwelt überall Blau und Gelb. Zugegebenermaßen kommt diese Farbkombination im Frühling auch besonders häufig vor, weil viele aktuell blühende Geophyten blau gefärbt sind, zum Beispiel die Blausterne (Scilla) und die Traubenhyazinthen (Muscari), die Windröschen (Anemonen) und Sternhyazinthen (Chionodaxa), dazu gelb blühende Pflanzen wie Narzissen (Narcissus) und Tulpen (Tulipa).

Viele von uns suchen jetzt nach Möglichkeiten, sich mit der Ukraine zu solidarisieren und zu helfen. Die ukrainische Generalkonsulin in Deutschland, Iryna Tybinka, hat in einer Rede vor zwei Wochen indes angemahnt, wir hier wüssten eigentlich viel zu wenig über die Ukraine – im Gegensatz zu Russland, dessen Kultur bei uns allgegenwärtig ist. Das sei ein Grund dafür, dass wir dazu neigten, eher ein Verständnis für Russland zu haben, viel mehr als für andere osteuropäische Länder. Vielleicht also ist dies ein guter Moment, sich mit der ukrainischen Pflanzenwelt zu beschäftigen.

Die Ukraine ist ein eher waldarmes Land

Prozentual betrachtet ist die Ukraine ein waldarmes Land. Nur knapp 16 Prozent der Gesamtfläche sind von Wald bewachsen. Allerdings ist die Ukraine auch ein relativ großes Land, also sind diese 16 Prozent noch immer fast so groß wie die Waldfläche Deutschlands und sogar größer als die Polens. Die ukrainischen Wälder bestehen aus Buchen, Birken und Kiefern, vielerorts gibt es auch Mischwälder mit Sumpflandschaften. Dazu gibt es große Steppen, die baumlosen Flächen, Gras- oder Buschlandschaften der eurasischen Platte. Auch von den Steppen gibt es verschiedene Unterformen wie etwa die Tundra, eine Kälte-Steppe.

Ein Merkmal der Steppe ist das kontinentale Klima mit Winterkälte und sommerlicher Trockenheit, sie hat außerdem feinerdige, also sandige Böden und einen nur niedrigen Bewuchs. Die Steppen der Ukraine sind sehr vielfältig und bestehen aus ganz unterschiedlichen Pflanzen, es gibt dort Trockensteppen, Waldsteppen und die Wiesensteppen. Allen gemein ist aber, dass sie zu großen Teilen aus Gräsern bestehen. Laut dem Reiseportal „Go:Ruma“ dominieren in der ukrainischen Waldsteppe Fingerhut (Digitalis), Platterbsen (Lathyrus) und Pfingstrosen (Paeonia officinalis), während in der Wiesensteppe Scharlachsalbei (Salvia coccinea), Thymian (Thymus), Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otites) und Graue Sonnenröschen (Helianthemum canum) zu finden sind.

Seedaway Wie rot bemalt: die Sonnenblumen-Sorte „Floristan“.

Sehr viele giftige Pflanzen, die auch bei uns wachsen, tauchen ebenfalls in der Ukraine häufig auf, die Tollkirsche (Atropa belladonna) zum Beispiel, der blassgelbe Eisenhut (Aconitum lamarckii) und Stechäpfel (Datura). Auch den rosafarben blühenden Diptam (Dictamnus albus), der als „Brennender Busch“ bekannt ist, findet man wild wachsend in der Ukraine. Seinen deutschen Namen verdankt er den Unmengen ätherischer Öle, die nach Zitrone riechen und sich an windstillen, sonnigen Tagen manchmal selbst entzünden und über der Pflanze abbrennen.

Daneben gibt es in der Ukraine riesige bestellte Felder, auf denen vorzugsweise Mais und Weizen angebaut werden. Das ist etwas, das vielen von uns vielleicht bewusst werden wird, denn der Krieg führt ja zu Ernteausfällen, was sich besonders für den afrikanischen Kontinent als sehr problematisch erweisen kann. Aber auch in Deutschland gibt es bereits Engpässe, was aus der Ukraine importierte Produkte betrifft, zum Beispiel bei Sonnenblumenöl. Dass das wirklich schon an dem Krieg liegt, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, denn die Ernte und Auslieferung erfolgte ja schon in den vergangenen Monaten.

Überhaupt: die Sonnenblume. Sie ist ja das Symbol der Ukraine, in Kiew sieht man oft Häuserfassaden, die mit Sonnenblumen (Helianthus annuus) geschmückt sind. Nun bin ich persönlich kein ausgemachter Freund der meisten Sonnenblumen, außer vielleicht, sie zieren die Gemälde van Goghs. Aber es gibt wundervolle Sorten mit altertümlich wirkenden braunen und dunkelroten Rändern und Mustern, die nicht ganz so nach Kunstblume aussehen wie die gängigen Sorten.

www.imago-images.de Unterschiedliche Steppenarten prägen die Landschaft der Ukraine.

Ich habe mir zum Beispiel gerade Samen einer rostrot leuchtenden Sonnenblume (Helianthus annuus „Floristan“) zugelegt, und im Bioladen an der Kasse noch nach einer kleinblütigen Sonnenblume (Helianthus annuus „La Torre“) gegriffen, die ich in den kommenden Wochen aussäen will. Denn genau jetzt ist die richtige Zeit dafür. Alles, was diese Pflanzen brauchen, ist ein nahrhafter Boden mit ausreichend Feuchtigkeit und einen vollsonnigen Standort. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Man könnte auch auf Stauden zurückgreifen, zum Beispiel die kleinköpfige Sonnenblume „Lemon Queen“ (Helianthus microcephalius „Lemon Queen“). Das „micro“ in ihrem wissenschaftlichen Namen verweist auf die kleinen, eleganten Blüten und der englische Zusatz auf ihre zitronengelbe Farbe, die bei Sonnenblumen sehr selten ist.

Ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Sommer überall mehr Sonnenblumen sehen. Gerade, wenn sie zu ihrer Blütezeit nicht auf einen noch immer Schrecken und Leid verbreitenden Krieg verweisen würden, sondern eher eine Erinnerung an diese elenden Tage wären. Eine Erinnerung an einen Krieg, der hoffentlich schnell beendet wird, aber der auf lange Zeit unvergessen bleibt.

