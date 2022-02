Berlin - In diesem „Pool“, so heißt das Gemälde, könnte man nicht mal plantschen, geschweige denn schwimmen. Im „Becken“, das die 3,20 Meter breite Leinwand vorgibt zu sein, schlingert, wabert, quirlt eine rot-orange-gelbe Masse; ein wenig Grün und Blau oszilliert dazwischen. Was könnte das sein? Angeschwemmte Blütenblätter? Oder Gräser, Algen, Wurzelwerk, Laich, irgendwelches Wassergetier? Oder gar makrogroße Viren?

Auf keinen Fall dienten hier Monets liebliche, in Blüteninseln schwimmende Seerosen als berühmte Vorlage. In Uwe Kowskis Pool herrscht keine aus dem Pleinair gewonnene meditative Ordnung, wie die Natur und das Licht der Impressionisten sie trotz der spontanen Malweise einst herstellten. Kowskis Bilderfindungen haben zwar auch mit Licht zu tun, da ist er den Impressionisten, ihrer atmosphärischen Kunst, recht nahe.

Dann aber haben das Stakkato seiner heftigen Pinselstriche, die Wucht der Farbmassen eher etwas Wildes. Einem Stil zu folgen, ist Kowski nicht wichtig. Er will ungebändigte Lebensdynamik erfassen, frei, poetisch, spielerisch oder dramatisch. Mal introvertiert und ganz auf einem Fleck auf der Leinwand zusammenballt. Mal scheint die Farbe zu explodieren, als wolle sie aus dem Bildraum hinaus, aber sie fügt sich und gerinnt dann doch zu etwas, dem Vokabular, das zum Großen und Ganzen gehört.

Amorphe oder auch biomorphe Farbgebilde

Diese amorphen oder auch biomorphen Farbgebilde sind keinem der Ismus-Schubladen der modernen Kunstgeschichte zuzuordnen. Hier trudelt die Masse im Chaos, in einem nicht nummerierten Sammelbecken von Ateliergedanken und Stimmungs-Rebellionen in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021. Fünfzehn neue Bilder hat das Auf und Ab dieser Monate erbracht. Hier lässt ein Maler, der äußerlich eigentlich immer so still, zurückhaltend, sogar gelassen wirkt, in seine reizbeladene Innenwelt blicken. Freilich will er dem Publikum Assoziationen entlocken, die Fantasie triggern. Er räumt aber vorab ein, dass wir die Bildtitel keineswegs allzu wörtlich nehmen sollten. Sie seien nur eine Art „Sortiermechanismus“ seiner Gedanken und Bildideen.

Auf einen solchen Ideen-„Pool“, wie er jetzt eine ganze Wand der Galerie Eigen+Art einnimmt, setzt der in Berlin lebende Leipziger eigentlich schon seit über zwei Jahrzehnten. Er war unter den seit Ende der Neunziger in der Kunstwelt so gehypten wie umstrittenen Mitgliedern der „New Leipzig School“, diesem Label junger Malerinnen und Maler, die an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studierten und der figürlichen Bildkunst eine gänzlich andere Richtung gaben als der einst in der DDR verordnete Realismus, der einzige „Nonfigurative“. Kowski, einst Schüler des „Alten Wilden“ Bernhard Heisig, besteht allerdings darauf, dass er im Sinne des Begriffs kein „Abstrakter“ sei.

VG Bildkunst Bonn 2022/Uwe Walter Planschen unmöglich: Uwe Kowskis „Pool 22“ (2021), Öl auf Leinwand.

Alles auf den Bildern komme sehr wohl vom Gesehenen, Gelesenen, Erlebten, Gefühlten. Für ihn gibt es keine Trennung zwischen Farbe und Form, Gegenständlichkeit, Figürlichkeit und Abstraktion. Die augenscheinlich undefinierbare Masse im neuen Gemälde „Pool“ ist die intuitive Landschaft seiner Gedanken und Gefühle. Die scheinen in einem eigenwilligen Rhythmus nach vorn zu drängen, nach beiden Seiten zu schlingern, abermals anzudrängen. Um schließlich am unteren Rand der Leinwand Halt zu machen. Gleich darauf, wie nach einem kurzen Zögern, flusen und fransen die Farben aus wie ein empfindliches Gewebe, dessen Rand nicht vernäht wurde.

Wo und wie das endet, bleibt offen. Offenheit als Malprinzip. Uwe Kowski ist ein suchender Maler. Einer, der die Möglichkeiten ergründen und ausloten will, ohne dafür in die Rankinglisten des Kunstbetriebs zu gelangen. Und wenn der lange Weg zu Ende geht, ist nichts vollkommen. Das ist so ein philosophischer Gedanke, der ihm gefällt. Er hat auch nichts gegen die Bezeichnung „Erlebenslandschaften“ einzuwenden, weil das weder seiner Anschauung der Welt, noch seiner Fantasie Grenzen setzt.

Farbige Schnipsel ergeben assoziative Motive

Nur andeutungsweise nehme ich vertraute Formen in Kowskis Farblandschaften wahr: Berg, Tal, Wiese, Himmel, Wald, Gestalten, Köpfe. Oder sind es Töne für Stimmungen? Heitere, melancholische, angstvolle, ungeduldige, elegische? Man muss diese rätselhaften Motive komplex sehen: Schicht für Schicht, Struktur für Struktur. Ich muss darin mit den Augen umherwandern, während vom Maler eigentlich nichts erzählt, nichts erklärt wird.

Manche Motive scheinen aus farbigen Schnipseln zu bestehen, ein nächstes Bild hat etwas von einem Eissee, über den der Wind fegt, von einem Getreidefeld oder einem Wald nach einem Wirbelsturm. Alles Erinnerungsfetzen, vielleicht auch Ausschnitte aus einem grandiosen oder ganz banalem (Welt-)Geschehen. Unser Augensinn wird gefordert: Das große Ganze der dicht geballten Farbgebilde des „Pools“ wie der anderen neuen Gemälde sowie der mit Farbstiften auf kleine Papierformate gesetzten 18 „Selbstporträts“, lässt sich erfassen, sobald ich vier Schritte Abstand davon halte. Dann formen sich die Details zu weiten Gefilden und zu fast wie die bei Giacometti ins Überlängte gezogenen Köpfe.

Farbfetzen, Schlieren, Kringel werden zu Wesen

Trete ich ganz nahe heran, erweisen sich die Farbfetzen, Schlieren, Kringel als einzelne, fast verlorene Wesen. Dabei wirkten sie in der Distanz davor in der Masse noch so mächtig. Durch diese Makro-Mikro-Sicht fordert der Maler von uns Betrachtenden das Sehen heraus. Es ist sozusagen sein Anspruch an unseren Augensinn, der in der Welt einer dauerdigitalen Bilderflut und Bild-Verwurstung permanent strapaziert wird. So sehr, dass viele Leute eigentlich überhaupt nichts mehr „sehen“. Und das, obwohl ihre Augen völlig gesund sind.

Uwe Kowski malt und zeichnet nach dem Prinzip, Anschauung und Willkür in eine Form zu bringen, das Eigenleben der Malerei zuzulassen, das zu machen, „was das Bild will, wo es mich hinzieht, als mein Gegenspieler“. Sanft zwingt er uns Betrachterinnen und Betrachter, die Augen zwischen Oberfläche und Tiefenstrukturen des Bildes hin- und herwandern zu lassen. Die weichen und die harten Formungen, das Gestrichelte, Getupfte, das manchmal fast Blasenartige, das Schwellende, sich Ineinanderschiebende.

Es sind Bild-Ereignisse, die sich konturlos über die Leinwände ziehen. So wie dieser aus tiefblauen Farbfetzen auftauchende „Kopf“ von 2021. Er könnte ein Selbstporträt des Malers an einem unbeschwerten Sommertag sein: Himmel, Sonne, Luft. Tiefes Atmen. Nur Wochen später freilich ging das schon wieder nur unter der Maske. Da drängten in der Einsamkeit des Ateliers und der Ratlosigkeit gegenüber den Nachrichten von der Corona-Front und aus der Geopolitik abermals die undefinierbaren Farbgebilde aus dem Gedanken- und Gefühls-Pool von Uwe Kowski nach vorn.

Jetzt haben diese „Erlebensbilder“ das Atelier verlassen. Die reizbeladene Innenwelt des Malers ist fremden Blicken ausgesetzt. Das bringt das Künstlerdasein mit sich: The show must go on.

Uwe Kowski in der Galerie Eigen+Art Berlin, Auguststraße 26. Bis 26. März, Dienstag bis Sonnabend 11–18 Uhr. +49 (030) 280 660 5, berlin@eigen-art.com, www.eigen-art.com

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.