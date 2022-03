In der Zukunft am Ostkreuz stehen die Stühle auf den Tischen. Der Boden in der Bar ist vergleichsweise sauber. Der Zigarettenrauch der vergangenen Nacht hängt noch in der Luft. Die sonst so volle und laute Bar am Ostkreuz wirkt ohne Gäste wie die Kulisse eines deutschen Films über das wilde Berlin der 90er-Jahre. „Während der Zeiten der DDR war das hier ein Filmlager“, erzählt Andi Sommer, der mit seiner Mitstreiterin Bell über das Gelände führt, „dann war es ein Technoclub, der irgendwann abgebrannt ist, und danach kamen wir“.