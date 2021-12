1. Edle Kekskerze

Düfte online kaufen, das ist was für Banausen. Gerade wenn es sich um so edle Kompositionen wie die der Pariser Marke Dyptique handelt. Denn jeder Duft, ob in Form eines Parfüms oder einer Kerze, hat hier seine Geschichte. Diese sollte man sich unbedingt in dem vielleicht schönsten Geschäft von Berlin-Mitte, inmitten dunkelblauer Fliesen und goldener Palmen, erzählen lassen. Beim Zuhören entstehen wunderbare Bilder im Kopf, mit denen die Kreationen umso kostbarer erscheinen. Oft sind es die Erlebnisse der Gründer, dreier Kreativer die im Paris der Sechziger eine Boutique im 5. Arrondissement eröffneten, um Stoffe zu verkaufen. Später fingen die Freunde an, ihre Erinnerungen in Duftkompositionen festzuhalten. Im Interieur der Mitte-Boutique finden sich viele Verweise auf diesen Pariser Laden – und auch die kann man sich erklären lassen. Passend zum Winter und zu Weihnachten gibt es derzeit eine limitierte Kerzen-Edition in Gläsern, die mit Tupfen aus Echtgold verziert sind und einen Deckel haben, der ebenfalls echtvergoldet ist. So ist das Behältnis ein bleibendes Accessoire, auch wenn die Kerze heruntergebrannt ist. Sabine Röthig

Diptyque Wenn man diese Kerze anzündet, richt es nach frisch gebackenen Keksen.

Die Duftkerzen der „Holiday Collection“ gibt es in den Noten Wintergebäck, Zimt, Patchouli bei Dyptique in Mitte, Neue Schönhauser Str. 19, Preis für eine 190-Gramm-Kerze: 65 Euro

2. Kleines goldenes Gucci-Geschichtsbuch

Zum Ausklang des Jubeljahres 2021, in dem Gucci seinen 100. Geburtstag feiert, ist das „Little Book of Gucci“ erschienen. Mit dem kleinformatigen Büchlein erliest man sich in ein bis zwei Stunden die komplette Historie der italienischen Luxusmarke. Wahre Insider kennen die zwar schon – aber man denke an den jungen Gucci-Fan, der gerne Hashtags wie #guccigang in sein Smartphone tippt und dabei nicht die leiseste Ahnung von der anfänglich recht bodenständigen Geschichte der Marke hat. Zum Beispiel, dass diese einst als Lederwarengeschäft in Florenz ihren Anfang nahm und dass der berühmte Canvas-Stoff mit Doppel-G-Muster nur eine Notlösung war, weil zu Kriegszeiten das Leder knapp wurde. Für diejenigen, die das schon wissen, dürfte vor allem der zweite Teil des Buches interessant sein. Darin wird beschrieben, wie in den letzten Jahrzehnten verschiedene Chefdesigner die Marke Gucci prägten. Allen voran der große Tom Ford. Klar steht das auch alles im Internet, aber das Buch als kuratiertes Objekt der Wissensaneignung beruhigt die Nerven und ist einfach die angenehmere Art, modisches Basiswissen aufzufrischen. Verfasst hat es übrigens die englische Modejournalistin Karen Homer, die unter anderem für The Times oder The Guardian schreibt. Die Texte sind mit zahlreichen Fotos garniert. Sabine Röthig

Sabine Roethig Passt auf jedes Coffee-Table: Das „Little Book of Gucci.“ In der Eden-Books-Reihe ist auch schon ein Chanel-Buch erschienen. Folgen wird demnächst eins über Prada.

„Little Book of Gucci“, Karen Homer, Eden Books, 15 Euro, nach telefonischer Bestellung zum nächsten Werktag, zum Beispiel bei Ocelot, Brunnenstraße 181, Mitte, Tel. +49 30 97894592. Bei Ocelot rät man zur baldigen Bestellung, weil es vor Weihnachten zu Lieferschwierigkeiten kommen kann.

3. Say Cheeeeese

Natürlich kommt es nach wie vor auf den Bildinhalt an – das weiß man auch bei Polaroid. Also bewirbt die Fotografie-Marke ihre „Golden Edition“ mit äußerst schönen Schnappschüssen: Freundinnen, die sich innig herzen, Vater und Sohn spielen Basketball, zwei Jungs tauschen hoffentlich feuchte Küsse aus. Womöglich aber vermag die Goldumrandung der Sofortfilme auch verkorkste Fotos zu retten. Entgleiste Gesichtszüge, geschlossene Augen, schiefes Lächeln – sei’s drum, immerhin schimmert der Rahmen schön metallisch, festlich geradezu. 16 Fotos umfassen die Doppelpäckchen der Edition, kompatibel sind die Filme mit den Sofortbildkamera-Modellen „Polaroid Now“, „Polaroid Now+“ und „Polaroid Lab“. Geradezu ideal für die rasant näher kommenden Feiertage: Vaddi guckt grummelig unter der Nikolausmütze hervor, Muddi sieht man das achte Tässchen Feuerzangenbowle dann doch schon ziemlich an – Kinder, wie schön die Fotoränder glänzen! Manuel Almeida Vergara

Polaroid Ein feuchter Kuss - dank Polaroid hübsch golden umrandet.

„Color i-Type Film Double Pack – Golden Moments Edition“ von Polaroid, im Doppelpack für 16 goldumrandete Sofortbilder, 31,99 Euro. Gibt’s zum Beispiel bei Fotoimpex auf der Alten Schönhauser Straße 32B in Mitte oder bei Gate 194 auf der Köpenicker Straße 194 in Kreuzberg.

4. Der Diamantfuchs

Ein Klassiker der Berliner Schmuckdesignerin Sabrina Dehoff ist der Fuchs aus der sogenannten Fox Family. Die Marke, die einst mit Modeschmuck am Markt startete, bietet viele ihrer Entwürfe inzwischen auch aus echtem Gold an – und es sollen im nächsten Jahr mehr werden, wie die Gründerin verrät. Kein Wunder, die coolen und witzigen Designs will man eben für immer im Schmuckkästchen haben, ohne dass ihre Schönheit irgendwann abblättert. So gibt es auch den stilisierten Fuchskopf aus echten Diamanten an einem Echtgoldring. Der Ring ist nicht rund, sondern quadratisch geformt. Das ist ein Markenzeichen von Sabrina Dehoff, die deswegen keine Ringe von der Stange kaufen kann, wie sie sagt, und alles als Sonderanfertigung in Auftrag gibt. Ihr Laden in der Auguststraße ist so oder so einen Besuch wert, hier gibt es noch andere schöne Dinge. Alle selbstentworfen, versteht sich.

Sabrina Dehoff Überhaupt nicht spießig: der Fox-Diamantring von Sabrina Dehoff.

Der Ring „Diamant Fox No. 1“ besteht aus 14-Karat-Gold, ist mit acht Diamanten besetzt und kostet 699 Euro. Die Boutique von Sabrina Dehoff befindet sich in der Auguststraße 26A in Mitte.

5. Die Küche bleibt kalt

„The future is gold“, verspricht Tom Hemp’s – und das hört man dieser Tage nur zu gern. Während die Bürgersteige eher in matschigem Braun versinken und die Nachrichtenlage zum tiefen Schwarz tendiert, bringt die Berliner Marke wenigstens in die Küche ein aufmunterndes Schimmern: Das „Hanfsamenöl Gold“ des Labels, das vor allem für seine CBD-haltigen Produkte bekannt ist, sollte allerdings nicht für heiße Speisen verwendet werden, da es einen niedrigen Rauchpunkt hat. Lieber sollte es über den Salat gegeben werden, ins Dressing, oder als Zugabe zum Weißbrot gereicht – dann entfaltet sich der leichte, nussige Geschmack des Öls. Das ist übrigens recht gesund, weil es wichtige Fette wie Omega-3 und Omega-6 enthält. Es wird aus geschälten, biologisch angebauten Samen der Hanfsorte Cannabis Sativa gepresst, woraus sich die hübsche goldene Farbe ergibt. Macht sich bestimmt gut auf der Festtafel – auch wenn das Hanfsamenöl ganz und gar nicht berauschend wirkt. Schade eigentlich. Manuel Almeida Vergara

Tom Hemp's Tom Hemp's Sieht gut aus und schmeckt auch so: das güldene Hanfsamenöl.

„Hanfsamenöl Gold“ von Tom Hemp’s, im 100-Milliliter-Fläschen für 7,90 Euro. Gibt's zum Beispiel in den eigenen Shops der Marke in der Wrangelstraße 57 in Kreuzberg oder in der Tamara-Danz-Straße 11 in Friedrichshain.

