Beginnen wir mit einer Behauptung, scheint ja voll im Pandemietrend zu liegen, also los: Was die Dramendichte angeht, ist Biathlon unerreicht in der Sportwelt, einfach episch. Zusatzbehauptung: Da kann nicht mal – „diese Geschichten schreibt nur …“ – der Fußball mithalten. Um das Ganze auch beweisen zu können, schalten wir gleich mal den Zufallsgenerator an, und während die Bilder von großartigen Siegen und grandiosen Niederlagen an uns vorbeirattern, von Schießfehlern, Strafrunden, scheinbar aussichtslosen Aufholjagden mit Spannung von A wie Ausfallschritt auf der Z wie Zielgeraden, seien Sie doch bitte so freundlich und sagen jetzt: Stopp! … Okay, danke, sehr gute Wahl, hätte ich auch genommen.

Wir sind nämlich im besonders dramendichten Jahr 1994 gelandet, bei den Olympischen Winterspielen von Lillehammer, Norwegen. Im ARD-Fernsehbild erscheint in Großaufnahme das Gesicht von Simone Greiner-Petter-Memm, die so heißt, als könnte sie ihre eigene Staffel stellen, links und rechts kullern Tränen über ihre geröteten Wangen, sie schluchzt im Zieleinlauf: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ich kann es mir absolut nicht erklären und“, schnief, „ich bin zutiefst betrübt.“ Zuvor hatte der Kommentator festgestellt: „Biathlon ist anders, wechselhafter, brutaler.“

Simone Greiner-Petter-Memm, die man heute SGPM nennen würde, kam als dritte Läuferin der deutschen Staffel und deutlich in Führung liegend zwei Mal an den Schießstand und bei zehn Schuss plus sechs Nachladern ließ sie nur vier Scheiben von Schwarz zu Weiß kippen. Macht sechs Strafrunden, futsch der Olympiasieg. Dabei hatte SGPM nicht einmal, was im Biathlon durchaus vorkommt, auf die falschen Scheiben gezielt oder, auch schon mal passiert, den Liegendanschlag stehend absolviert.

Nein, sie hatte einen anderen Blackout, zitterte, kam mit dem Erwartungsdruck und den drehenden Winden nicht klar, brachte die Fluglinie des Projektils und die Visierlinie ihres Diopters nicht annähernd auf den Punkt zusammen. Das ist bei einem Puls von um die 150 und einem 4,5 Zentimeter (liegend) und 11,5 Zentimeter (stehend) großen Ziel in 50 Metern Entfernung eben keine Selbstverständlichkeit. Die Schnellsten – peng, peng, peng, peng, peng – treffen fünfmal in weniger als 20 Sekunden. Dann laufen sie wieder. Biathlon ist ein formvollendeter Mix aus Ausdauer und Konzentration.

Biathlon ist ein klarer Wendegewinner

Gemeinsam mit Petra Schaaf (Offenbach), Uschi Disl (Bad Tölz) und Antje Misersky (Magdeburg) gewann SGPM (Jena) trotzdem Silber. Das frisch wiedervereinte Deutschland war zufrieden, das Beste aus Loipen-DDR (Altenberg und Oberhof) und Schießstand-BRD (Willingen und Ruhpolding) ins Rennen geschickt zu haben. Schon Mark Kirchner sagte 1992: „Der eine denkt in Ost, der andere denkt in West – das gab es bei uns nicht.“ Der Thüringer gewann gemeinsam mit Ricco Groß, Jens Steinigen (beide Sachsen) und Fritz Fischer (Bayern) Gold bei den Spielen von Albertville. Gemeinsam und erstmals für den Biathlonsport gewannen sie auch den Titel Mannschaft des Jahres, und bei der Gala sagte der Schlussläufer Fischer: „Wir haben bewiesen, dass wir ein gemeinsames Deutschland sind. Wir sitzen alle in einem Boot. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann geht es meistens gut aus.“ Biathlon ist ein klarer Wendegewinner und heute, nach Olympiasiegen und Weltmeistertiteln in Serie, der beliebteste Winterfernsehcouchsport der Nation. Doping? Nein, nicht bei uns. Die blaue Pillenphase, die Zeit der „trainingsunterstützenden Mittel“ ist doch längst vorbei.

Imago Die erfolgreichste deutsche Biathletin: Magdalena Neuner auf Goldkurs bei Olympia 2010.

Die Rennen, die längst den alten Militärmuff überwunden haben, sind einfach perfekt inszeniert, die Außenmikrofone saugen jedes Wort, jedes Schnaufen auf, und obwohl es Favoriten gibt, sind Außenseitersiege keine Seltenheit. Seit der Einführung der Mixed-Staffeln (zwei Frauen, zwei Männer) 2005 und der Single-Mixed-Staffeln (eine Frau, ein Mann) 2015 lebt Biathlon zudem die Gleichberechtigung, die andere Sportarten allenfalls simulieren. Selbstverständlich auch, dass Frauen – Ende der Achtziger noch als Flintenweiber verspottet – und Männer inzwischen gleich viel Prämiengeld verdienen. Die Siege von Sven Fischer waren nicht wichtiger als die von Magdalena Neuner. Und umgekehrt.

Östersund, wo liegt das? Fragen Sie mal Hertha-Fans

Im vergangenen Jahr, als die deutsche Erfolgsserie kaum noch neue Folgen produzierte, fanden sich trotzdem neun Biathlonrennen unter den Top 50 der TV-Sport-Quotenhits. Die Schießstadionstimmung, wenn sich in Tausenden Kehlen Euphorie und Enttäuschung im Sekundentakt überschlagen, ist einmalig, reißt mit, sorgt für Gänsehautauschlag. Und übrigens: Seit 1993 verbietet das Bürgerliche Gesetzbuch Nachnamen mit mehr als einem Bindestrich. Eine Hochzeit zwischen Greiner-Petter-Memm und einem berühmten SPD-Politiker hätte also keine Greiner-Petter-Memm-Schäfer-Gümbeligen zur Folge.

An diesem Sonnabend beginnt die neue Biathlonsaison, die ersten Weltcuprennen finden in Östersund statt. Wo? Fragen Sie Hertha-Fans, die werden sich vielleicht an eine landschaftlich sehr, sportlich weniger schöne Europapokalreise ihrer Mannschaft erinnern. Nicht unwichtig für die 13 deutschen Starterinnen und Starter ist jedenfalls die Tatsache, dass Östersund am Storjön liegt und dass Schwedens fünfgrößter See noch nicht zugefroren ist. Das macht dann schon einen Temperaturunterschied zwischen Wasser und Land, es wird also böig sein. Angeberwissen: Kommt der Wind von links und droht das Projektil nach rechts zu lenken, drehen die Biathleten ein Rädchen am Diopter. Eine sogenannte Raste entspricht drei Millimetern auf der Zielscheibe, also Windfähnchen beobachten, nach links drehen, dann müsste es theoretisch klappen.

Bundesarchiv Hat Doping verweigert: Jens Steinigen bei der DDR-Meisterschaft 1984. bei Olympia 1992 Staffelgoldläufer für Deutschland.

„Beim vierten Schießen musste ich würgen“

Machen Sie selbst den Praxistest, bleiben Sie einfach mal daheim und schalten um 11.30 Uhr Eurosport oder das ZDF ein. Biathlon ist eine wirksame Corona-Maßnahme, das passende Aussteigerprogramm für Impfskeptiker. So ein Wintersportwochenende garantiert Fernsehspaß für die ganze Familie, und auch verkatert gibt es kaum einen besseren Start in den Vormittag. Der Regisseur Christian Schwochow, einer von vielen offen praktizierenden Biathlonfans, sagte mal dieser Zeitung: „Das hat absolut was von einem Krimi. Es gibt Verfolger, Jäger, es gibt den Helden, der mitunter erst im vierten Akt – beim Film sind es meistens drei – durch die letzte Schießeinlage triumphiert.“

So, und jetzt, Sie kennen ja das Spielchen bereits, schmeißen wir noch einmal den Zufallsgenerator an … Stopp, danke, hätte ich nicht besser machen können. Denn wir befinden uns in Kontiolahti, Finnland, im Jahr 2017, gerade kommt Arnd Peiffer an den Schießstand, der letzte Stehendanschlag, doch irgendwie scheint es ihm nicht gut zu gehen. Peiffer war als Sprintfünfter ins Verfolgungsrennen gegangen, irgendwo im Wald war er gestürzt, und trotzdem hat er jetzt noch Siegchancen: peng, peng, peng, peng, peng – fünf Treffer, raus aus dem Stadion, und dann, nein, das macht er nicht wirklich, oder? Doch, er macht es und wird später sagen: „Beim vierten Schießen musste ich würgen. Ich musste mich dann auch prompt danach übergeben, doch dann ging es wieder.“ Und wie! Auf der Zielgeraden sprintet der von Sturz und Magenproblemen gepeinigte Peiffer an zwei Rivalen vorbei und gewinnt das Weltcuppennen mit 0,3 Sekunden Vorsprung. Peiffers erster Sieg nach zwei Jahren. Selbstauskunft: „Ich weiß gar nicht, wie das ging.“ Tja, und diese Geschichten schreibt wirklich nur der Biathlon.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.