Berlin - Der junge, untersetzte Mann mit der OP-Maske über dem krausen, schwarzen Bart will sein Ticket um keinen Preis aus der Hand geben. Angestrengt hält er das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger gepresst. Eben wurde er von Kontrolleuren aus der U8 auf den Bahnsteig Kottbusser Tor geholt. Immer wieder bittet ihn ein Mitarbeiter, die Fahrkarte prüfen zu dürfen. Er hält das Ticket an der anderen Ecke fest. Es besteht Verdacht auf eine Fälschung. Dann zerreißt der Fahrschein – und die Situation eskaliert.

Fast triumphal zieht der Fahrgast seine Maske herunter und verspeist genüsslich den verbliebenen Teil aus seiner Hand. „Nix könnt ihr“, ruft er kauend und lachend. Doch er hat den falschen Abschnitt gegessen. Auf dem Fetzen, den Ticketkontrolleur Amir* ergattern konnte, zeigt sich sofort, das Ticket ist manipuliert. Das Datum des ursprünglichen Stempels wurde weggerubbelt und durch das aktuelle ersetzt.

Die Kontrolleure umringen nun den blinden Passagier. Sie berühren ihn noch nicht. Jetzt kommen 60 Euro Strafe wegen Beförderung ohne gültigen Fahrschein auf ihn zu, vielleicht mehr wegen Dokumentenfälschung. Die Polizei wird gerufen. Auf all das hat er aber offenbar keine Lust. Nach einem kurzen Moment der Kooperation versucht er, einen der Kontrolleure zwischen die Beine zu treten, erwischt ihn aber nur am Oberschenkel, die anderen stößt er mit den Händen weg. Er ist frei und sprintet Richtung Treppe. Doch weit kommt er nicht. Drei Meter und ein kurzes Gerangel später haben die Kontrolleure ihn festgesetzt. Amir hält ihn im Schwitzkasten, die anderen sichern seine Arme. Die Lage scheint halbwegs unter Kontrolle.

„Ihr seid der letzte Dreck!“ schreit der Zwei-Meter-Mann

Doch plötzlich mischt sich ein Passant ein. Der Zwei-Meter-Mann hatte die Kontrolleure schon beschimpft, als sie den Zug verließen. „Ihr seid der letzte Dreck“, hatte er gerufen und „scheiß Wichser.“ Jetzt will er den Schwarzfahrer freipressen. „Lasst ihn gehen!“, schreit er und läuft dabei mit einem leeren Sterni bedrohlich um die kleine Gruppe herum. Jede Sekunde könnte er mit der Bierflasche auf die Mitarbeiter einschlagen. Alles schon passiert.

In dem Moment fährt eine Bahn ein. Mütter mit Kinderwagen, ältere Menschen, Jugendliche, ein halber Zug strömt auf den Bahnsteig. Es wird laut, unübersichtlich. Im Gedränge beleidigt der Biertrinker zwei südländische Männer. Ein Fehler. Der Kleinere von beiden springt kurz darauf hoch und gibt ihm eine Ohrfeige. Ironischerweise beruhigt sich die Lage durch den neuen Konflikt ein Stück weit. Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit verlagert sich. Der Pöbler zieht kurz darauf ab.

Mittlerweile beleidigt der festgesetzte Passagier die Mütter der Kontrolleure auf Arabisch. Zumindest sagt das eine Kontrolleurin, die Arabisch spricht. Beim Fluchtversuch ist seine Wellensteyn-Jacke zerrissen. Immer wieder zeigt er das Loch. Ihm scheint klar zu sein, dass er nicht mehr wegkommt. Jetzt geht es um Schadensaufnahme und Schuldzuweisungen. Die Polizei wird gleich da sein. Kurz davor wechselt er noch einmal ins Deutsche und lässt Amir wissen: „Wenn ich dich wiedersehe, esse ich dich auch auf.“

Weniger Fahrgäste, genau so viele Übergriffe

„Das ist ganz normal“, erklärt der, auch ein großgewachsener Mann mit strengem runden Gesicht, nachdem die Polizei die Personalien der Beteiligten und die jeweilige Beschreibung des Hergangs aufgenommen hat und alle einmal durchgeatmet haben. Nun ja, nicht ganz normal. Es sei ungewöhnlich harmlos verlaufen, keiner verletzt. Häufig gebe es Bissattacken, verdrehte Finger und Schläge ins Gesicht, Stichwaffen. Kollegen müssten dann oft den Dienst abbrechen. Vulgäre Beleidigungen seien Standard.

Wie häufig kommen Übergriffe auf Kontrolleure genau vor? Das erklärt Amirs Chef sieben U-Bahnstationen entfernt, in einer Seitenstraße des Wittenbergplatzes. Dort sitzt Ali Eltan im Büro seiner Firma Berliner Objektschutz Service Eltan GmbH, kurz B.O.S. Seine Firma ist Subunternehmer der Berliner Verkehrsbetriebe und übernimmt seit 2018 einen Großteil der Fahrkartenkontrollen in der Bahn und alle in den Bussen. Seit 30 Jahren ist der Mann im Sicherheitsgeschäft.

Die Mitarbeiter seiner Firma würden jährlich mehr als zwei Millionen Passagiere kontrollieren, erklärt Eltan. Dabei komme es häufig zu Übergriffen auf Kontrolleure. Im Jahr 2021 fanden insgesamt 570 gemeldete Übergriffe auf Prüfpersonal statt, davon mussten die entsprechenden Mitarbeiter in 24 Fällen ärztlich behandelt werden. Und die würden immer schlimmer. „Viele meiner Mitarbeiter tragen mittlerweile Stichschutzwesten, weil es immer mehr Messerangriffe gibt.“ Nach einem Vorfall sei ein Mitarbeiter jüngst 43 Tage ausgefallen. Einem anderen wurde das Knie zertrümmert. Viele brechen die Arbeit nach kurzer Zeit ab. Und durch Corona gebe es zwar weniger Fahrgäste, jedoch gleich viele Vorfälle. Das spreche dafür, dass deren Zahl relativ sogar zunehme.

Kontrolleure dürfen so viel wie Bürger

Bei BOS setzt man auf Transparenz. Bei der zweiten Firma, die für die BVG als Subunternehmer Fahrkartenkontrollen vornimmt, Kötter Security aus Essen, wollte man sich nicht äußern und verwies nach kurzer Bedenkzeit an die BVG selbst. Das liegt auch daran, dass der Fall des schwarzen, amerikanischen Privatdozenten Abbéy Odunlami hohe Wellen geschlagen hat. Die Berliner Zeitung am Wochenende hatte vor einer Woche darüber berichtet.

Odunlami war kurz vor Weihnachten 2020 bei einer Fahrkartenkontrolle schwer verletzt worden. Sein Schulterbein wurde zertrümmert, sein Schlüsselbein und zwei Rippen gebrochen. Derzeit läuft in diesem Zusammenhang ein Verfahren bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Kontrolleure, die Odunlami wegen eines fehlenden Tickets für sein Fahrrad damals aus der Bahn holten, arbeiteten für die BOS. Das tun sie nicht mehr. Ali Eltan lässt jedoch wissen, dass sie nicht entlassen wurden, da es keine Handhabe gegen sie gegeben habe. Dem Wissen seines Anwalts nach wird in dem Verfahren nicht gegen die ehemaligen Mitarbeiter, sondern nur gegen Herrn Odunlami ermittelt. Damit widerspricht BOS den Aussagen der Staatsanwaltschaft, die der Berliner Zeitung vor einer Woche gegenüber erklärt hatte, dass es im Fall Odunlami ein laufendes Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei BVG-Kontrolleure gebe.

Odunlami und Aktivisten der Initiative #Weilwirunsfürchten werfen den Kontrolleuren rassistische Motive bei ihrem Umgang mit ihm und anderen schwarzen Menschen vor. Sie sagen, bei den Kontrolleuren der BVG gebe es ein strukturelles Rassismusproblem. Das aber will Eltan nicht auf sich sitzen lassen. „Menschen aus über 20 Nationen sind bei uns beschäftigt“, sagt er. Er selbst stamme aus der Türkei und habe in seinem Leben immer wieder Rassismus erlebt. „Sie glauben doch nicht, dass ich derartiges Verhalten durchgehen lasse?“ Auch bei dem Vorfall am Kotti waren Kontrolleure mit deutschem, türkischem, arabischem und kamerunischem Hintergrund vor Ort. Aber vielleicht bekommt Eltan es ja gar nicht mit? Immerhin arbeiteten allein für die Fahrausweisprüfung der BVG im Jahresdurchschnitt 2020 etwa 65 seiner Mitarbeiter. Und es gibt Fluktuation. Manche halten die Arbeit nicht lange aus. Mehr als zwei Jahre machen es wenige. Eltan sagt, er beschäftige Kontrollinspekteure, die ihre Mitarbeiter inkognito überprüfen würden. Zusätzlich würden alle kontinuierlich geschult.

Das scheint geboten. Denn womöglich liegt das Problem der Übergriffe, die eskalieren, nicht bei rassistischen Motiven der Kontrolleure, sondern bei deren handwerklichen Fähigkeiten und deren Ausbildung. Die ist nämlich dürftig. Nach den Vorgaben der BVG ist grundsätzlich befähigt, Fahrscheine zu kontrollieren, wer die Sachkundeprüfung nach §34a Gewerbeordnung besteht. Das ist eine reine Theorieprüfung, die für allerlei Security-Jobs wie Objektschützer, Türsteher oder Ordner als Voraussetzung dient. Sie besteht aus einem schriftlichen Multiple-Choice-Test von zwei Stunden und einem mündlichen Teil von 15 Minuten, wo bis zu drei Teilnehmer gleichzeitig geprüft werden. Für das Bestehen muss die Hälfte der Fragen richtig beantwortet werden. Zum Beispiel diese:

Als Sicherheitsmitarbeiter…

1. Sollte man sich immer auf sein Bauchgefühl verlassen

2. Sollte man sich individuell auf den Gesprächspartner einstellen

3. Sollte man jeden Menschen individuell behandeln

4. Sollte man jeden Menschen gleich behandeln

5. Sollte man einen Standardgesprächsablauf verwenden

Oder diese:

Dürfen Privatpersonen jederzeit Gewalt anwenden?

A. Nein, allerdings kann man sich gegen gerechtfertigte Eingriffe des Staates in die eigenen Grundrechte mit Gewalt verteidigen

B. Ja, solange die Gewalteinwirkung ohne bleibende Schäden stattfindet.

C. Nein, außer bei Notwehr

D. Ja, um Angriffen auf einen selbst entgegenzuwirken

E. Nein, Gewalt ist generell verboten**

Gut 40 Prozent der Bewerber legen die §34a-Prüfung nach zwei Wochen Vorbereitung erfolgreich ab. Ein Schulabschluss wird für die Zulassung nicht benötigt. Kontrolleure der BOS oder Kötter lernen also nicht zwingend, wie man sich gewaltarm verteidigt oder andere sicher festsetzt. Sie haben auch keine besondere Befugnis, Personen festzuhalten. Sie dürfen nur so viel tun wie jeder andere Bürger auch, der ein Vergehen beobachtet.

Es gibt viel Kulanz

Dazu berufen sie sich auf das sogenannte Jedermannsrecht der Strafprozessordnung: „Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen.“ Durch das Hausrecht der BVG sind sie ermächtigt, diese Regeln zu überprüfen und sie haben Kenntnis darüber, wer einen gültigen Fahrschein besitzt. Sie haben die Befugnis durch die BVG, aber haben auch alle die Befähigung?

Eine umfassendere und vor allem praktischere Ausbildung wünschen sich auch einige Kontrolleure, die bei der Ticketverspeisung am Kotti eingriffen. Bei der Frage, ob ihr Berufsstand ein Rassismusproblem hätte, schauen sie einander eher ungläubig an. „Natürlich gibt es faule Äpfel, die gibt es überall“, sagt einer. Aber dass systematisch rassistisch kontrolliert oder vorgegangen werde, können sie nicht bestätigen. Im Gegenteil. Man könne gar nicht wissen, wer Scherereien mache, sagen die BOS-Mitarbeiter. Weder Hautfarbe noch Alter seien verlässliche Anhaltspunkte.

An diesem Donnerstag scheint sich das zu bestätigen. Eine junge, weiße Frau versucht, durch die U-Bahn zu fliehen, als sie die Kontrolleure sieht. Ein Mann, der wenig Deutsch spricht, stellt sich mit allen Ausweispapieren in freundlichem Ton den Kontrolleuren. Auf seinem Berechtigungsdokument war die Jahreszahl überschrieben. Die Kontrolleure lassen ihn ziehen. „Wer uns respektvoll begegnet und sich erklären kann, auch wenn er oder sie kein gültiges Ticket hat, erfährt in vielen Fällen Kulanz.“ Auch die BVG hält ihre Subunternehmer an, häufiger Kulanz walten zu lassen und deeskalierend zu wirken.

Ali Eltan ist und bleibt jedenfalls ein Fan der Westen

Zu dieser Strategie gehört ebenfalls, dass die Kontrolleure seit kurzem blaue Westen tragen. „BOS im Auftrag der BVG“ steht hinten drauf. Das ist neu und hat mit Corona zu tun. Bei den vielen verschiedenen Anforderungen an Fahrgäste wie Maskenpflicht, 3G-Regel und seit neustem FFP2-Pflicht in der Bahn (aber nicht auf dem Bahnsteig!) soll hier etwas Ordnung ins Dickicht gebracht und die allgemein gereizte Stimmung nach Lockdown und während der Einschränkungen nicht weiter angeheizt werden. Amir und seine Kollegen haben bei den Westen gemischte Gefühle.

Fahrgäste, die kein Ticket haben, würden so frühzeitig gewarnt und könnten einer Kontrolle aus dem Wege gehen. Andererseits helfe die Sichtbarkeit auch in Konfliktsituationen. Denn immer wieder solidarisieren sich Fahrgäste mit Schwarzfahrern und versuchen diese zu befreien. „Das verstehe ich nicht. Denn die anderen Gäste zahlen ja drauf, wenn manche umsonst fahren.“ Häufig stoßen Passanten erst hinzu, wenn die Kontrolleure bereits einen Passagier festhalten. „Sie sehen nur, dass drei gegen einen sind oder gegen eine. Doch die Vorgeschichte kennen sie dann nicht.“

Vielen sind die Regeln nicht klar. Mythen umranken die Befugnisse der Kontrolleure. Was dürfen sie, was nicht? Die BOS überprüft weder Maskenpflicht noch 3G-Regeln. Dafür sind ausschließlich betriebseigene Mitarbeiter der BVG zuständig. Aber die Subunternehmer dürfen in Zivil kontrollieren und Leute ohne gültigen Fahrschein festhalten, bis ihre Personalien feststehen.

Ali Eltan ist und bleibt jedenfalls ein Fan der Westen. Und er will weitere Transparenz-Maßnahmen einführen. Gern würde er seine Kontrolleure mit Bodycams ausstatten und die auch selbst finanzieren. Der BVG habe er das angeboten. Derzeit wird es auf rechtliche Vorgaben geprüft.

An der U-Bahnstation Boddinstraße in Neukölln machen die Kollegen oberirdisch eine kurze Pause auf der Mittelinsel. Sie scherzen miteinander, zwei rauchen. Runterkommen. Sie tragen die Westen. Dann ist es Zeit, weiterzumachen. Während sie auf den Fahrstuhl warten, rasen rechts und links Autos vorbei. Der Fahrer eines SUVs lehnt sich auf dem Fenster und ruft: „Ihr Schweine!“

*Name von der Redaktion geändert

**Richtige Antworten sind 2./3. und E.

