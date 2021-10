Berlin - Am Donnerstagvormittag hat Franziska Giffey die Ampel beerdigt. Ein verheerendes Medienecho folgte. Die Morgenpost wollte gesehen haben, dass sie beim Statement „fast mit den Tränen kämpfte“. Von Niederlagen und Einknicken war allenthalben zu lesen. Und nach ihrer Ankündigung, abermals eine Rot-Rot-Grüne Koalition mit veränderter Farbfolge anzustreben, war es auch schwer zu behaupten, Giffey habe sich behauptet – geschweige denn sie sei als Siegerin vom Platz gegangen.

Denn es ist ja kaum eine Woche her, dass sie ihre Präferenz für ein Ampelbündnis unmissverständlich ausgedrückt hatte, nun aber plötzlich große Gemeinsamkeiten mit Grünen und Linken erkennen konnte. Doch vielleicht haben sich Grüne und Linke am Ende zu früh gefreut – und jene, die das Weiter-so schon für ausgemacht hielten, zu früh geärgert. Denn am Ende hat Giffey sich Rot-Grün-Rot teuer bezahlen lassen. Das zeigt das Sondierungspapier, das SPD, Grüne und Linke am Freitagnachmittag gemeinsam veröffentlichten. Es kommt von Dreien, trägt aber klar Giffeys Handschrift.

Der Volksentscheid wird vorerst entschärft

Der Volksentscheid wird vorerst entschärft und man begegnet ihm auf SPD-Linie: „Die neue Landesregierung respektiert das Ergebnis des Volksentscheides und wird verantwortungsvoll damit umgehen. Sie setzt eine Expertenkommission zur Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens ein. Die Besetzung der Expertenkommission erfolgt unter Beteiligung der Initiative des Volksbegehrens. Die Kommission erarbeitet innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen an den Senat, der dann eine Entscheidung darüber trifft.“ Das hört sich nicht so an, als würde in nächster Zeit „recht-setzend enteignet“, wie die Linke es noch am Freitag gefordert hatte.

Es sind auch völlig unstrittige Punkte dabei: „Es gibt ein klares Bekenntnis, den Wohnungsneubau in der Stadt mit höchster Priorität voranzubringen, um der Zielsetzung des Neubaus von 20.000 Wohnungen im Jahr zu entsprechen.“ Außerdem werde auf die Verfahrensbeschleunigung geachtet. Das hatte so die SPD und ähnlich auch die FDP verlangt. Statt auf Konfrontation wolle man auf Kooperationskurs gehen.

Eine klare Klimawende in Berlin liest sich anders

Und beim Verkehr tritt neben die klimapolitischen Fragen auch die Sozialverträglichkeit. U-Bahn und Straßenbahnausbau sollen kommen, wie von der SPD gewünscht. Bei der A100 gibt es einen Kompromiss: „Der 16. Bauabschnitt der A100 wird fertiggestellt und einem qualifizierten Abschluss mit Verkehrskonzept am Treptower Park zugeführt. Der Bau des 17. Bauabschnitts wird in der neuen Legislaturperiode durch die Landesregierung nicht weiter vorangetrieben.“ Das schließt aber eine Fertigstellung nach 2026 wohlgemerkt nicht aus.

Beim Klimaschutz selbst soll ein „Senatsausschuss Klimaschutz“ entstehen, der „bei Bedarf anhand des Monitorings von Sektorzielen konkrete übergreifende Maßnahmen der Nachsteuerung bei der Reduktion von CO2-Emissionen erarbeitet.“ Eine klare Klimawende in Berlin liest sich anders.

In der Bildungspolitik sollen, wie Giffey es wollte, Lehrer verbeamtet werden, aber von der Abschaffung des grundständigen Gymnasiums, das Jarasch im Wahlprogramm hatte, findet sich nichts. Und so lesen sich viele Teile des Papiers, auf dessen Basis ab Mittwoch die Koalition verhandelt werden soll.

Ein Heide-Simonis-Szenario wäre möglich gewesen

Außerdem bleiben nach ersten Informationen aus den Parteien nicht nur das Finanz- und Innenressort bei den Sozialdemokraten, sondern es kommt auch noch das Bauressort (Chefinnensache!) hinzu. Damit würde die SPD ihre Macht im Senat trotz eines um 0,2 Prozentpunkte schlechteren Ergebnisses als vor fünf Jahren und stärkerer Grüner deutlich ausweiten. Am Ende könnte sich Rot-Grün-Rot für die Grünen dann noch als Pyrrhussieg herausstellen. Um die in Berlin unbeliebten Liberalen zu verhindern, hätte man in relevanten inhaltlichen Fragen nachgegeben. Dafür wäre statt der 7 Prozent FDP eine 14 Prozent starke Linke mit im Boot – die dank ihrer Verluste trotzdem noch einen Senatorenposten wohl wird aufgeben müssen.

Wie kam es dazu? Was die ehemalige Bundesfamilienministerin am Ende offenbar anerkannt hat, sind die Realitäten: Mit den erstarkten Grünen und Teilen ihrer eigenen Partei war eine Ampel nicht durchzusetzen. Ein SPD-Insider spricht, sowohl was die Partei angeht als auch die Fraktion im Abgeordnetenhaus, von 80/20-Verhältnissen. Vier Fünftel stünden jeweils hinter Giffey, fast egal, welchen Kurs sie einschlüge, doch ein Fünftel habe sich unwiderruflich auf Rot-Grün-Rot festgelegt. Hätte Giffey es riskiert, mit den Liberalen eine Koalition zu bilden, wäre ein Heide-Simonis-Szenario möglich gewesen.

Der Sieg wurde vertagt

2005 wollte sich die damals amtierende SPD-Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, wiederwählen lassen, hatte aber nur eine hauchdünne Mehrheit mitsamt Tolerierung durch den Südschleswigschen Wählerverband. Am Ende fiel sie in geheimer Wahl viermal durch. Der Abweichler, den man in den Reihen der SPD vermutete, wurde nie gefunden. Viele verdächtigten einen SPD-Linken. Wenige Wochen später wurde Simonis‘ CDU-Kontrahent zum Ministerpräsidenten gewählt. Das Risiko eines solchen Schreckensszenarios wollte Giffey offenbar nicht eingehen.

Aber auch diese Rechnungen werden viele Wähler, die Giffey nicht nur als SPD-Politikerin, sondern als transformative Kraft ihre Stimme gegeben hatten, nicht trösten können. Wer aktuell in die Kommentarspalten unter den Social-Media-Posts der SPD-Spitzenkandidatin schaut, findet dort viele schwer enttäuschte, oft wütende Stimmen. „Dafür habe ich Sie nicht gewählt“, liest man dort. Oder: „Meine ganze Familie wird Ihnen keine weiteren Stimmen zukommen lassen.“ Nächstes Beispiel? „Ein schwarzer Tag für die Stadt“ heißt es zum Beispiel. Oder: „Danke für gar nichts, Franziska“. Andere schreiben: „Sie haben Berlin verraten“. Nun muss man Instagram nicht unbedingt für den besten Gradmesser der Stimmung in der Stadt halten, doch gerade Giffey hatte stets auf einen überparteilichen Neuanfang verwiesen. Viele ihrer Wähler, die die SPD von 14 Prozent vor noch einem halben Jahr auf 21,4 Prozent hievten, wollten auch einen symbolischen Sieg über das, was sie als R2G-Filz empfinden.

Tatsächlich hat Giffey ihr Versprechen vertagt. Indem sie die entscheidenden Ressorts vom Geld bis zum Wohnen beansprucht und ihr Wahlprogramm zu großen Teilen im Sondierungspapier unterbringt. Die Wähler davon zu überzeugen, dass das mehr Sieg als Niederlage ist, wird eine zusätzliche Aufgabe zur Regierungsverantwortung selbst sein.

