Waren es chinesische Wolkenwissenschaftler? Ist man alleine ein Team? Wie kann eine Trainerin nur so herzlos sein? Wie lief der Tanz zwischen den Welten? Und geht Gesundheit vor Goldmedaille? Die Olympischen Winterspiele in Peking sind fast zu Ende – ein erstes Fazit.

1. Mit Kanonen auf Berge schießen

Schnee ist eine erlogene Reinlichkeit. Wusste schon Goethe. Wussten natürlich auch die Copycats aus China. Und machten der Welt nichts vor, brauchten einfach keinen Schnee, um die Winterspiele auszurichten. In einer der trockensten Gegenden der Welt, in der jedes Jahr nur wenige Zentimeter Schnee fallen, im Februar durchschnittlich 33 Millimeter. Und überhaupt: Wann war Olympia eigentlich mal sauber?

Wo kein Naturschnee fällt, da wird eben Kunstschnee gemacht, neue Olympiatradition. War ja auch in Pyeongchang, Sotschi und Vancouver so. Ist in den Alpen nicht anders. Da können die Europäer ihre Moralkeule wieder einpacken. Und wieder rausholen können sie ihre Geldbeutel. Den 20-Millionen-Auftrag, die Olympiastrecken zu beschneien, bekam die Südtiroler Firma Technoalpin. Der Weltmarkführer lieferte 350 Schneekanonen, die während der Spiele Hunderte Millionen Liter Wasser in Tröpfchen in die Luft blasen sollten. Schnee war eine erlogene Wirklichkeit in und um Peking herum. Dachte man.

Und dann fiel der Schnee. Und fiel so lange, dass der Terminkalender durcheinandergeriet. Es hatte ja niemand mit Schnee gerechnet. Wobei es schon einige gab, die sich an 2009 erinnerten. Damals hatten chinesische Wissenschaftler riesige Mengen Chemikalien in die Wolken geschossen, wie die China Daily berichtete. Und die Wolken schossen zurück, mehr als 16 Millionen Tonnen Schnee fielen auf Peking. Flüge fielen aus, es gab Staus, die Menschen saßen in ihren kalten Wohnungen. Es war nämlich September und die chinesische Heizsaison beginnt erst Mitte November.

Es gibt keine Beweise, dass dieselben Wolkenwissenschaftler auch für den olympischen Schnee verantwortlich gewesen sein könnten. Genauso wenig lässt sich beweisen, dass die Spiele von Peking die umweltschädlichsten der Geschichte sein werden. Denn traditionell erlaubt das Internationale Olympische Komitee (IOC) den Ausrichtern, die Spiele selbst auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Nicht Schnee, sondern Olympia ist eine erlogene Reinlichkeit.

2. Die Bobwelt ist etwas gerechter geworden

AP Allein im Monobob: Mariama Jamanka.

Man kann den Herren der Ringe vieles und das meiste davon zu Recht vorwerfen, aber zuletzt immer weniger, wenn es um die Gleichberechtigung von Wintersportfrau und Wintersportmann ging. Diese Spiele waren jedenfalls so gleichberechtigt wie keine zuvor. Und in China schrieben Athletinnen die eindeutig besseren Geschichten - auf und neben den Wettkampfplätzen. Doch weil das Gegenteil von gut nicht böse, sondern gut gemeint ist, war nicht jede Gleichberechtigungsidee ein Erfolg. Nicht für Deutschland.

Sieben Disziplinen feierten in China eine Olympiapremiere: die Mixed-Events im Skispringen und Snowboard Cross, dazu Ski Freestyle (Big Air) und Shorttrack (Teamstaffel), dann die Big Air-Events im Ski Freestyle für Frauen und Männer und der exklusiv für Frauen erdachte Monobob. Wobei ja immer nur eine Athletin alle drei Jobs alleine übernehmen musste: Anschieben, Steuern, Bremsen. Was noch im olympischen Gleichberechtigungsprogramm fehlt? Nordische Kombinierinnen.

Zurück zum Monobob. Auf den ersten Blick ist die Einführung dieses Singleschlittens eine logische Pandemiefolge. Wer alleine fährt, muss sich nicht um Distanzvorschriften sorgen. Wer alleine fährt, ist allerdings kein Team, denn: „Für mich ist Bobfahren Teamsport.“ Sagte Mariama Jamanka nach ihrer monothematischen Fahrt auf Platz 13. Die deutsche Pilotin hatte Probleme mit der Haftung. Einfach besetzte Schlitten drücken ja weniger aufs Eis, was die Linienfindung schwerer macht. Jamanka hätte lieber das, was nur Männer haben dürfen: einen Viererbob. Problem: Der kostet um die 100.000 Euro.

Für die reichen und reichlich mit Bobbahnen gesegneten Deutschen wäre das sicherlich kein Hindernis. Ein internationales Starterinnenfeld käme aber nicht zusammen. Bobsport ist Nische. Bobsport ist aufwendige Tüftelei, manchmal eine Geheimwissenschaft. Der Erfolg der deutschen Rodler und Bobteams beruht auf fahrerischem Talent, aber mehr noch auf technischem Vorsprung. Die neuen Monobobs sind hingegen baugleich, nur die Kufen dürfen in Eigenregie verändert werden. Die Chancengleich führte dann prompt zu keiner deutschen Medaille. Die Bobwelt ist etwas gerechter geworden.

3. Das einsamste Mädchen des Winters

dpa/Peter Kneffel Und niemand wollte sie in den Arm nehmen: Kamila Walijewa.

Das größte Drama dieser Spiele von Peking beginnt schon zu Weihnachten. Die 15 Jahre alte Kamila Walijewa gibt nach ihrem Triumph bei den russischen Meisterschaften einen routinemäßigen Dopingtest ab. Bis das wegen Problemen im Moskauer und Stockholmer Dopinglabor verzögerte Ergebnis öffentlich bekannt wird, gilt die Teenagerin schon als neuer Superstar im Eiskunstlauf. Beim olympischen Teamwettbewerb hat sie nicht nur als erste Frau einen Vierfachsprung auf olympischem Eis gelandet, sondern die Welt auch mit einer ausdrucksstarken Kür wie von einem anderen Stern verzaubert.

Die Goldmedaille für das russische Team gibt es jedoch nicht, die Siegerehrung wird verschoben, denn jetzt sickern Details von ihrem positiven Dopingtest durch. Die traurige Geschichte dieses Mädchens bekommt in Zeiten, in denen Russlands Armee an der Grenze zur Ukraine steht, eine weltpolitische Dimension. Das zweitplatzierte US-Team fühlt sich um Gold betrogen. Der spektakuläre Fall geht vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas, schließlich steht noch der Einzelwettbewerb an. Die Richter entscheiden jedoch im Sinne der Athletin. Schließlich gilt sie mit 15 noch als Kind und damit als besonders schutzwürdige Person.

Wenn es denn Doping gegeben haben soll, dürften andere dafür verantwortlich sein. Die Verteidiger von Walijewa argumentieren, dass geringe Spuren des verbotenen Herzmittels Trimetazidin in ihrer Probe gefunden worden seien, weil sie aus dem gleichen Glas wie ihr Großvater getrunken habe. Gefühlt diskutiert die ganze Welt über diesen Fall. Die 15-Jährige tritt als Goldfavoritin im Einzelwettbewerb an, zerbricht am unglaublichen Druck bei ihrer Kür und wird nur Vierte. Ihre eiskalte Trainerin Eteri Tutberidse nimmt das weinende Mädchen nicht einmal in den Arm; schließlich haben zwei andere ihrer Schützlinge Gold und Silber gewonnen.

Live im deutschen TV weint Legende Katarina Witt: „Das bricht einem das Herz. Sie ist ein 15-jähriges Kind, und man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen. Ob wir dieses Jahrhunderttalent wohl jemals wiedersehen?“

4. Tänzerin zwischen den Welten

AFP Eileen Gu oder Gu Ailing? Je nachdem.

Sie hängt in Chinas Metropolen auf gigantischen Plakatwänden. Sie flimmert während dieser Winterspiele in Dauerschleife in den chinesischen Staatsmedien. Dabei ist Eileen Gu – oder Gu Ailing, wie sie in China heißt – in den USA geboren und aufgewachsen. Drei Jahre vor den Winterspielen hatte sich die Ski-Freestylerin jedoch entschlossen, für das Heimatland ihrer Mutter anzutreten, die sie allein aufgezogen hat. Es soll danach in den USA Morddrohungen gegeben haben.

„Wenn ich in China bin, bin ich Chinesin. Wenn ich in den USA bin, bin ich Amerikanerin“, hat Eileen Gu einmal gesagt. Aber natürlich wird sie bei diesen Winterspielen vom Gastgeberland auch politisch vereinnahmt. Schließlich ist die coole 18-Jährige mit zweimal Gold in der Halfpipe und im Big Air sowie Silber im Slopestyle der Star der Spiele. Die perfekte Werbeträgerin für die vermeintliche Weltoffenheit des kommunistischen Reichs, die nach einem Medaillengewinn mit der chinesischen Fahne posiert und danach im perfekten Englisch der Weltpresse Auskünfte gibt.

Die Tänzerin zwischen den verfeindeten Welten ist nicht nur sportlich erfolgreich, sie sieht auch noch gut aus. Das bringt ihr in Kombination mit ihrem sportlichen Erfolg Millionen – aus beiden politischen Lagern. Sie hat schon für Topmarken wie Victoria’s Secret, Louis Vuitton oder Tiffany gemodelt. Und in China ist sie unter anderem das Gesicht des offiziellen Olympiasponsors Anta, einer Sportbekleidungsfirma. Die Posts der Influencerin erreichen weltweit ein Millionenpublikum.

Nachdem ihr persönliches Olympia-Märchen in China wahr geworden ist, freut sich die Einser-Schülerin schon auf ihr nächstes Abenteuer. Sie tanzt wieder in die „andere Welt“ und wird im Herbst in den USA ein Studium an ihrer Lieblingsuniversität Stanford beginnen. Und eigentlich hat sie abseits all der ganzen Politik nur ein Ziel: „Ich möchte junge Mädchen für den Sport begeistern.“ Egal, ob in China, den USA oder sonst wo auf diesem Planeten.

5. Aus dem Quarantänehotel aufs Treppchen

www.imago-images.de Deutscher Dramakönig: Eric Frenzel.

Als sein Olympia-Drama mit dem Silberplatz auf dem Siegerpodest eigentlich ein Happy End gefunden hatte, fehlte Eric Frenzel. Nach elf Tagen in Corona-Quarantäne war der 33-Jährige nach seiner Fünf-Kilometer-Skilanglauf-Runde völlig erschöpft zusammengebrochen. Frenzel war auch etwa eine halbe Stunde später noch nicht in der Lage, an der Blumenzeremonie für den Teamwettkampf der Nordischen Kombinierer teilzunehmen.

„Ich habe eben erst erfahren, dass wir Silber gewonnen haben. So ausgepowert war ich im Ziel noch nie in meiner ganzen Karriere“, sagte Frenzel, nachdem er sich ein wenig von den Strapazen erholt hatte. Und Teamarzt Stefan Pecher konnte zumindest etwas Entwarnung geben: „Gesundheitliche Schäden sind nicht zu erwarten. Die Lunge ist frei, die Herztöne sind rein.“

Nachdem der gebürtige Sachse nach schier ewigen Tagen aus dem Quarantänehotel entlassen worden war, hatte er eine Reihe von Gesundheits- und Leistungschecks bestanden. EKG, Lunge, Herz und Laborproben wurden ausgewertet, dann erst signalisierte Teamarzt Stefan Pecher mit den Worten „Gesundheit geht vor Goldmedaille“ sein Okay. Es wurde trotzdem eine Gratwanderung, die auch hätte anders ausgehen können.

Frenzels Fall steht exemplarisch für viele Topsportler bei diesen Spielen, denen durch die Infektion die Chance auf Olympiagold genommen wurde. „Ich war in den Tagen im Hotel mental schon ziemlich weit unten“, berichtete Frenzel. Eingesperrt in seinem Zimmer hatte er sich einen Fitnessparcours aufgebaut. Die siebte olympische Medaille im letzten Rennen seiner Karriere wird nach all diesen Strapazen zumindest ein kleiner Trost für ihn sein.

Die Rettung in dieser schweren Zeit waren Telefonate mit Ehefrau Laura und seinen drei Kindern. Frenzel hatte extra in der Zeit vor Olympia alle aus Kindergarten und Schule nehmen lassen, um jedes Corona-Risiko auszuschließen. Er steckte sich trotzdem an: „Zum Glück bringe ich jetzt wenigstens eine Medaille als kleinen Ausgleich mit.“ Zudem bekommt Familie Frenzel vom DOSB einen Urlaub spendiert. Ein verdientes Happy End nach diesem Corona-Drama.

