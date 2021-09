Berlin - Eigentlich bin ich ja einigermaßen fit in Trends. Mein Werdegang als Journalist ist durch den Umstand motiviert, dass ich mich für die Entwicklungen in der Welt, für den fein verästelten Progress in der Menschheitsgeschichte interessiere. Das kann dann manchmal kleine Reformen im Parlamentarismus betreffen und manchmal einfach nur den neuesten Food-Trend. Hauptsache, meine Intuition schlägt an und spürt, dass etwas los ist.

In Berlin ist man, was das Eine wie auch das Andere betrifft, immer ganz nah dran. Insbesondere im Food-Bereich hat die Stadt in den vergangenen Jahren unzweifelhaft aufgeholt, so dass man mittlerweile an jeder Ecke, so wie in London und New York, trendige Gerichte wie Quinoasalate, Fischtacos, Flat Whites mit Hafermilch oder andere Kuriositäten mit Superfood-Inhalten bekommt – wie etwa Bowls mit Acai, Algen, Aloe Vera, Chia, Chlorella, Goji oder Maqui. Kein Problem!

Insgesamt zahlte ich für fünf Produkte 20,50 Euro

Kurz gesagt: Ich bin kulinarisch eigentlich ganz gut informiert. An mir vorbeigegangen ist aber der Trend des glutenfreien Essens. Wo auch immer ich war, zu welcher Party ich auch eingeladen wurde, niemals griff ich zur glutenfreien Variante, die mir das eine oder andere Mal hingereicht oder präsentiert wurde. Und bis heute kann ich nicht beantworten, wieso.

Neulich ist es aber passiert: Ich probierte glutenfreies Essen aus. Eine Bäckerei mit glutenfreiem Brot hat in meiner Nachbarschaft aufgemacht. Ein hipper Laden mit minimalistischem Interieur, weißen Wänden und stylisch sortierten Ladentheken. Eine sehr freundliche Bäckereifachverkäuferin war sichtlich erfreut darüber, dass ich mich hineingewagt hatte. Ich sagte „Guten Tag“ und bestellte ein Sandwich mit Frischkäse und geschnittenen Zucchini, außerdem fürs Büro und die Kollegen ein paar Zimtschnecken und Pizza-Muffins. Insgesamt zahlte ich für fünf Produkte stolze 20,50 Euro.

Glutenfreies Brot: eine Offenbarung für Menschen mit Zöliakie

Nun, was soll ich sagen. Ich biss in das Sandwich und fand es geschmacklich noch ganz okay. Das Brot schmeckte zwar etwas matschig, aber es passte zum Frischkäse und zu den leicht gewürzten, salzigen Zucchini. Begeistert war ich nicht, weil der Geschmack des Brotes keine eigene Strahlkraft hatte und mir insgesamt eine bissfeste, konkrete Textur fehlte. Es war so, als ob sich beim Kauen eine Pampe bilden würde, die sich einer genauen Geschmacksbeschreibung entzieht. Der Pizza-Muffin verstärkte den konturlosen Eindruck: Ich dachte, dass ich einen nassen Hausschuh esse. Das teigige Gebäck schmeckte feucht, unterwürzt, klebrig, ja so charakterlos, so dass ich mich anstrengen musste, es zu schlucken.

Ich sah einen Kollegen und erzählte ihm von meiner Schockerfahrung und dieser wiederum erwiderte, dass ich nicht vergessen dürfe, dass glutenfreies Essen für Menschen mit der Krankheit Zöliakie geradezu eine Offenbarung sei. Menschen, die allergisch gegen Gluten sind (das vor allem in Brot steckt), bekommen starke Durchfälle und Bauchschmerzen, wenn sie glutenhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen. Ich müsste solche Bäckereien mit glutenfreiem Essen also als wirkliche Erleichterung für diese Menschen betrachten.

Plötzlich war ich mit dem Tag wieder versöhnt

Und das tue ich auch. Versprochen. Weniger verständlich ist für mich, wie sich Menschen ohne Allergie für die glutenfreie Hausschuh-Variante entscheiden können. Es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass glutenfreies Essen für gesunde Menschen keinerlei Vorteile birgt. Man könne etwa nicht schneller abnehmen. Es handelt sich also tatsächlich um einen Trend ohne Substanz, zumindest für Gesunde.

Die Zimtschnecke rührte ich dann nicht mehr an und fragte meine Kolleginnen und Kollegen im Büro, ob sie Interesse an dem Gebäck hätten. Ein sehr gesund lebender Kollege reagierte auf meine Anfrage und freute sich über den Vorschlag. Ich brachte ihm das Gebäck an seinen Büroplatz, fragte ihn, ob er glutenfreie Zimtschnecken denn wirklich möge. Und er sagte: „Ich bin doch selbst eine kleine glutenfreie Zimtschnecke.“ Und plötzlich war ich mit dem Tag und meinen Kauf-Entscheidungen wieder versöhnt.

Haben Sie eine Meinung zum Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.