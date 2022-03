Berlin - Sich auf einer Tanzfläche bewegen, im Takt, zum Rhythmus - wie ging das noch mal? Ab diesem Wochenende können sich Berliner wieder lan den Tanzlustbarkeiten erfreuen. Der Berliner Senat hatte im Februar Lockerungen versprochen, diese werden ab jetzt hör- und spürbar. Kapazitätsbeschränkungen, Maskenpflicht oder Abstandsregeln, seit Freitag gelten sie für Clubs nicht mehr. Es gelten die 2G-Plus-Regeln, auch Geboosterte müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Öffnen durften die Berliner Clubs zwar die ganze Zeit, aber weil der Senat im Dezember ein Tanzverbot verhängt hatte, ergab ein Öffnen keinen Sinn. Nur wenige boten Kulturveranstaltungen an oder öffneten ihre Bars. In einer Umfrage der Clubcommission sagten vier von fünf befragten Clubs, dass sie vollständig geschlossen hatten. Im Golden Gate wird gerade alles vorbereitet, die technische Ausrüstung testet, die Lichter, die Musikanlagen, die Bar muss gefüllt sein. Der Club an der Jannowitzbrücke gehört zu einem der bekanntesten in der Stadt.

Reimund Spitzer ist seit 20 Jahren der Besitzer des Clubs. Er kann sich nicht erinnern, jemals in seinem Leben eine derart lange Zeit ohne elektronische Musik gelebt zu haben. „Im Lockdown kam mir Berlin beim Nacht nicht mehr wie Berlin vor“, sagt Spitzer, „sondern wie ein großes Stuttgart.“ Während der Pandemie habe er ein paar Mal daran gedacht, alles hinzuwerfen und einen „richtigen Job“ zu machen. „Ich habe viel gelesen und geschrieben“, sagt er, „es war fast wie Urlaub.“ Immer als er dachte, es sei vorbei, kam der nächste Lockdown. Es sei langsam an der Zeit, dass die Normalität zurück in die Clubs kehre.

Auch im Lockdown gab es Partys

Einer, der sich darauf freut, ist Rafi. Der Berliner DJ spielt unter dem Namen Siin gerade in Paris, Marseille und Cannes. Frankreich hat seine Clubs schon länger geöffnet. „Berlin ist meine Lieblingsstadt und ich vermisse sie sehr.“ Im Sommer hat er mit verschiedenen Aktionen versucht, das Ausgehen am Leben zu erhalten: Veranstaltungen auf sozialen Netzwerken, Zoom-Auftritten und Kreativ-Treffen auf dem Tempelhofer Feld.

Aus eigener Erfahrung weiß Rafi, dass es sehr wohl Partys gab während des Lockdowns. Er spricht von geheimen Treffen, von Underground-Clubs und vielen kleinen Events. „Aber Berlin ist doch interessant, weil das Nachtleben eben für jeden zugänglich ist“, sagt er. „Egal, welcher Virus oder welcher Krieg gerade in unseren Köpfen ist, in schweren Zeiten macht uns Tanzen stärker.“

Allerdings gibt es ein weiteres Problem für die Clubszene: Sie muss auf die russische Invasion in der Ukraine reagieren. Auch dafür hat sich die Clubcommission etwas überlegt. Unter dem Motto „Club Culture United - Stand Up For Ukraine“ spenden einige Clubs einen Teil der Eintrittsgelder an verschiedene Hilfsorganisationen. Einzelne Clubs sammeln Sachspenden oder organisierten Fahrten nach Polen.

„Never back to normal“

Der Club About Blank lässt sich noch etwas Zeit mit der Öffnung, auch wenn sie sich den ganzen Winter auf diese Zeit vorbereitet haben. Eli vom Blank-Kollektiv sagt, dass das mit ihrem politischen und feministischen Geist zu tun habe. „Wir machen am 8. März auf, dem Frauentag.“ „Ich glaube“, sagt Eli, „dass es alles etwas gedämpft sein wird, wegen der Ereignisse in der Ukraine.“ Passend dazu ist der Slogan des Clubs: „Never back to normal“. Eli sagt, sie wollen auf alles hinweisen, was gerade „scheiße“ ist: Rassismus, Krieg, Pandemie und Klimakrise.

Marcel Weber vom SchwuZ sagt, er habe in den vergangenen Monaten so viel gearbeitet wie kaum in seinen Leben. „Es ging darum, das SchwuZ überleben zu lassen“, sagt er. Die Öffnung des Clubs soll in mehreren Schritten erfolgen. Dieses Wochenende öffnet die Pepsi Boston Bar (Eintritt frei). Ab dem 19. März öffnet der Club und ab Mitte April geht der Vollbetrieb mit allen Veranstaltungen wieder los. „Ich glaube, dass Berlin wieder eine Clubhauptstadt sein wird“, sagt Weber. Deswegen haben sie noch eine besondere Idee: Sie werden Silvester nachfeiern. Mitten im März.

Weber macht sich allerdings Sorgen wegen einer weiteren Änderung der vergangenen Monate: „Die Kosten stiegen an allen Ecken“, sagt er. „Das wird sich auch auf das Nachtleben auswirken.“ Ohne die vielen Spenden, insgesamt bis zu 100.000 Euro, hätte das SchwuZ nicht überlebt. Eli vom About Black bestätigt das, auch weil das Hin und Her der Politik die Clubs und die Mitarbeiter stark betroffen hatte. Spitzer vom Golden Gate sagt, dass die Öffnung keinen Augenblick zu früh kommt. Sie hätten noch einen Monat durchgehalten, sagt er.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.