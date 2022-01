Was ist der beste Burger Berlins? Diese Frage hat im Jahr 2021, zugegeben, nicht so viele Menschen beschäftigt. Hand aufs Herz: Der Burger-Trend reflektiert eher die Stimmung der Zehnerjahre. Die Zwanziger waren viel eher von asiatischer Küche geprägt, von veganen Ramen-Variationen oder leicht bekömmlichen Salaten. Auch wenn die Covid-Zeit die Fertigpizza zurück in die Haushalte geholt hat. Hat es sich ausgeburgert? Ganz so leicht ist es dann doch nicht.

Denn: Viele Berlinerinnen und Berliner sind nur deshalb etwas burgermüde geworden, weil lange schon nichts Neues mehr am kulinarischen Horizont aufgetaucht ist. Man hat sich gewöhnt an den recht hohen Standard, den solche Läden wie Martah's Burger am Mehringdamm oder Burgermeister zwischen Charlottenburg und Kreuzberg tagtäglich anbieten. (Mittlerweile ist Burgermeister ja von einer Filiale in einer Herrentoilette am Schlesischen Tor zu einer Kette aufgestiegen, die mit ihren vielen Filialen über ganz Berlin verteilt und kaum zu übersehen ist.) Das Burgerherz kann sich nicht beschweren, aber es braucht neuen Stoff, um sich wirklich zu neuer Euphorie aufraffen zu können.

Die Eröffnung des goldies Smashburger ist die beste Nachricht von 2021

Und das ist die wirklich die sehr gute Nachricht im Jahr 2021: die Eröffnung des goldies Smashburger in der Graefestraße. Ich spare normalerweise mit euphorischen Übertreibungen, aber hier muss ich einfach aus dem Vollen schöpfen: Der smashburger ist einfach großartig und überbietet alle bisher gekannten Burger-Standards in der, ohne Zweifel, burgerreichsten Stadt Deutschlands. Denn die Burger bei smashburger sind unglaublich saftig, das Pattie dünn geklopft, das Aroma perfekt ausbalanciert, auch was die Soßen betrifft. Das Fleisch ist herzhaft-zart, die Beilagen wie der Käse perfekt abgestimmt, das Bun so süßlich-weich, wie wir es aus den besten Burgerläden in New York kennen (verwendet werden die Buns von Martin’s Famous Potato Rolls). Und der Speck ist so knusprig und geschmackreich, als wäre er für diesen Burger eigens komponiert worden. Ein Hochgenuss, der bis zum letzten Happen begeistert.

Aber das war noch nicht alles. Ganz oft bekommt man in Berlin einen guten Burger, aber schlechte, labbrige Pommes. Oder noch schlimmer: die viel zu dicken Pommes, die nur satt machen, aber nicht schmecken. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man als Gastromensch superdicke Pommes servieren kann. Sie sollte verboten werden! Pommes müssen dünn sein, knusprig und kross, wie die Franzosen sie anbieten, wenn sie Steak-Frites essen. Und genau so schmecken die Pommes im Menü bei goldies Smashburger. Man muss wissen: goldies Smashburger ist die Neukreation von Kajo Hiesl und Vladislav Gachyn. Die beiden Köche haben in der Oranienstraße mit kuriosen Pommes-Variationen experimentiert, perfekte Pommes erfunden und dann im zweiten Schritt den richtigen Burger dazu entwickelt. Wow! Hallelujah! So geht das Jahr doch noch versöhnlich zu Ende!

Wertung: 5 von 5 Punkten

goldies Smashburger, Graefestraße 93, 10967 Berlin, donnerstags bis sonntags, 12.30 Uhr bis 22 Uhr, mehr Infos hier.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.