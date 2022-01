Es ist inzwischen drei Jahre her. Ich reiste in den tiefsten Dschungel nach Sri Lanka, um dort eine Woche lang schweigend in einem Kloster zu verbringen. Ich las Osho, war ganz allein mit meinem Rucksack unterwegs. Ich erzählte allen, wie frei und unangepasst ich sei, wollte weder eine Festanstellung noch einen festen Wohnsitz, geschweige denn eine monogame Beziehung. Mit Begriffen wie System und Gesellschaft verband ich Ideen, von denen ich mich früher zurückgehalten gefühlt hatte, die Erwartungen, die ich damit verband, war ich nicht bereit zu erfüllen.

Ich lebte in einer offenen Beziehung und sah mich zukünftig als Selbstständige durch die Welt reisen, eigentlich die Standardvision der Generation Y. Ich fühlte mich freigeistig und reflektiert, bemerkte aber nicht, wie ich dabei selbst immer mehr in ein Schwarz-Weiß-Denken abrutschte, welches ich eigentlich verteufelte. Es gab schließlich mehr Lebensmodelle zur Auswahl als nur einen „9 to 5“-Bürojob oder ein digitales Nomadenleben.

Alle, die unzufrieden waren, hielt ich für selbst daran schuld

Achtsam saß ich so auf meiner Yoga-Matte und hörte unentwegt in mich hinein. Meine eigenen Bedürfnisse traten immer mehr in den Vordergrund. Ich entfernte mich zunehmend von meiner Familie und alten Freundschaften, stempelte das Handeln der anderen als „falsch“ ab. Oder anders formuliert: als nicht mutig genug. Alle, die unzufrieden waren, hielt ich für selbst daran schuld, denn sie hatten in meinen Augen ja die Wahl, alles hinzuschmeißen. So wie ich eben. Ich, ich, ich … Wie anmaßend diese Denkweise manch anderen erscheinen musste, wurde mir erst bewusst, als ich mich selbst immer mehr missverstanden fühlte.

„Jeder schaut aus seinem eigenen Fenster“, sagte ein guter Freund irgendwann zu mir. Ich kam von meinem Fenster kaum noch weg. Ich war weniger tolerant geworden für Lebensstile, die von meinem eigenen abwichen. „Wer geht denn schon freiwillig ins Hamsterrad?“, dachte ich mir. „Die müssen alle echt blöd oder Sklaven sein.“

Bullshit!, denke ich heute. Denn das Hamsterrad – nennen wir es beim Namen: Festanstellung – kann auch Routine und Sicherheit garantieren. Eigenschaften, die gar nicht zwangsläufig spießig sind. Im Gegenteil: Ein gewisser Grad an Sicherheit impliziert sogar mehr Freiheit. Das wurde mir in den Jahren darauf immer häufiger vor Augen geführt. Etwa, als meine Freunde aus früheren Zeiten sich ein beständigeres Leben aufbauten und weitaus seltener von Existenzkrisen heimgesucht wurden als ich.

Leben und leben lassen

Außerdem: Wer bin ich, darüber zu urteilen, was anderen wichtig ist? Es kam der Zeitpunkt, an dem ich mich in der Szene der Über-Aufmerksamen nicht mehr akzeptiert fühlte. Für meine manchmal auch negativen Gefühle schien es dort keinen Raum mehr zu geben. Freunde, die sich wie ich dem Yogi-Lifestyle verschrieben hatten – und ihn weitaus energischer verfolgten als ich –, waren irgendwann kaum mehr erreichbar. Nicht nur leibhaftig, sondern auch emotional.

Eine ehemals gute Freundin, die Yoga-Lehrerin geworden war, gab mir, wenn ich sie um Rat fragte, immer öfter die gleiche Antwort: „Du solltest lernen, deine Gedanken zu kontrollieren, indem du sie einfach nicht mehr wertest und an dir vorbeiziehen lässt. Stress gibt es nicht, du lässt dich höchstens stressen.“ – „Danke für nichts“, dachte ich und fühlte mich danach meist noch unzulänglicher. Für mich als rational-logisch denkender Mensch war das wenig greifbar. Ich bin nicht religiös, der Glaube an Abstraktes ist für mich schwer zu fassen. Fühlen schien in den Gesprächen mit meiner Freundin Denken zu ersetzen. War ich einfach nicht in der Lage, richtig zu fühlen?

Ein weiteres Credo, das ich fortan immer wieder hörte und das ich zugegebenermaßen hin und wieder auch selbst postulierte: „Die einzige Liebe, die es zu zelebrieren gilt, ist die Selbstliebe.“ Wie sich das äußerte? Verabredungen wurden kurzfristig abgesagt, weil die Energie nicht stimmte. Wenn ich nach Lösungen suchte, die außerhalb meiner selbst lagen, hieß es schnell, ich sei abhängig. Abhängig von der Meinung anderer. Ein Opfer des Vergleichs. Spannend, wenn man bedenkt, wie viel Selbstdarstellung – gerade in den Sozialen Medien – in der Achtsamkeits-Bubble stattfindet. Wer ist am erleuchtetsten? Diese Frage leitet dort viele. Mich brachte sie immer wieder an meine Grenzen.

Probleme wurden relativiert, Stress geleugnet

Probleme wurden dabei konsequent relativiert, Stress schlicht geleugnet. Alles, was wir bräuchten, um glücklich zu sein, trügen wir schließlich bereits in uns, hallte es von Seiten der Über-Achtsamen. Für mich klang das mehr und mehr wie spirituelles Gaslighting. Denn natürlich gibt es auch Faktoren von außen, die einen stressen können. Wenn etwa die Auftragslage als Selbstständige dünn ist, wenn finanzielle und Existenzängste groß sind. Oder wenn ich nach einer Trennung in Liebeskummer zergehe, mich einsam und verletzt fühle. Das sind Momente, in denen auch keine Chakren-Meditation oder Osho-Weisheit mehr weiterhilft.

Unsicherheit, Zweifel, das Gefühl, einfach nicht genug erleuchtet zu sein, wurden zu meinen neuen Herausforderungen. Am Ende begriff ich, dass dieses Good-vibes-only-movement, wie ich es gern nenne, einfach nicht meine Welt ist. Zumindest nicht in der Form, wie es mittlerweile auf Instagram präsentiert wird. Die Erkenntnis, dass es sich bei diesem Hipster-Hippietum um Egozentrik in Jesuslatschen handelte, manifestierte sich immer mehr.

Der Groschen fiel letztlich doch: Für mich, das wurde mir klar, gehört Negativität genauso zum Leben wie Positivität. Egal, ob es sich dabei um meine eigene oder die der anderen handelt. Mir wurde bewusst, wie viel Selbstschutz hinter der propagierten Selbstliebe steckt. Das ist okay, wir alle haben unterschiedliche Strategien, mit Stress umzugehen. Aber eines sollte dennoch klar sein: Stress existiert nicht nur im Kopf. Und er verschwindet auch nicht, wenn man ihn schlicht ignoriert.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.