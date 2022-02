Berlin - Ein Disco-Glitzervorhang in blinkendem Orangerot hier, LED-Girlanden auf Nadelbäumchen dort: An einigen Fenstern und Balkonen in meiner Wilmersdorfer Wohnstraße ist auch Anfang Februar noch Weihnachten. Typisch Berliner Eigensinn halt. Aber ist Sehnsucht nach etwas visueller Gemütlichkeit nicht verständlich in einem weiteren Corona-Winter in insgesamt herausfordernd-bis-verstörenden Zeiten? Na klar. Finde ich persönlich dieses Ignorieren kalendarischer Tatsachen cool? Nicht wirklich. Dazu meckert die Wienerin in mir zu persistent: Der Advent ist Wochen her. Gibt’s keine Schneeglöckchen?

Überhaupt erscheint der Berliner Umgang mit urbanen Alltagsphänomenen einer Zugezogenen wie mir öfter rätselhaft. Vorneweg das Gejammere über trübes Winterwetter, den Nieselregen und die Windböen, die im Januar oder Februar das Telefonieren wie den Bierchenkonsum im Freien so empfindlich stören. Im Ernst jetzt: Was soll diese Opferperspektive bringen, schon gar beim Wetter? Ich will ja nicht gleich mit der Dahrendorf-Habermas-Keule kommen, aber: Diese fixe Idee, dass Berlin auch Barcelona oder Brindisi sein könnte, wenn es nur wollte – ist das nicht deutlich zu privat gedacht, um nicht zu sagen: kindlich konstruiert, um dauernd in Gesellschaft geäußert zu werden, liebe Berliner:innen?

Ein Blick in die Statistiken, vom ehrwürdigen Deutschen Wetterdienst über Statista bis zum flotten Weather Spark, stellt klar, ob wir meteorologisch gesehen wirklich Grund zur Klage haben. Und schau an: Im Vergleich zum vieljährigen Mittel (Zeitraum 1961 bis 1990) war der vergangene Januar tatsächlich etwas trüb – nur 35 Sonnenscheinstunden im Vergleich zu 43 im Durchschnitt. Dafür protzten Juni und Oktober 2021 in Berlin mit exorbitanter Sonnenscheindauer. (Der Juni ist längst sowas wie der neue August.) Bei den sommerlichen Sonnenstunden lag Berlin 2021, 2020 und 2019 immer über dem Deutschland-Mittel. Und ja, da beißt die Maus keinen Faden ab: In der Gesamtschau wird es stetig wärmer.

Das Wetter: ein exzentrischer Freund, der mitunter übel drauf ist

Dass Berlin es mit seiner Lage auf dem 53. Breitengrad Nord gar nicht so übel getroffen hat, zeigt auch ein Abgleich mit Hamburg (einen Tick nördlicher) oder London (eineinhalb Grad südlicher). So war der Berliner Sommer zuletzt um durchschnittlich 2 Grad Celsius wärmer als der in Hamburg, der Winter um nur 1 Grad kälter. Wie zu erwarten, sind bei den Tageslichtstunden die Kurven von Berlin und London quer durchs Jahr fast deckungsgleich: Von mageren 8 Stunden im Januar geht es zügig hoch bis zu gloriosen 16,8 Stunden an der Monatswende Juni/Juli. Und dann wieder in sanftem Schwung abwärts. Um mit den Talking Heads zu sprechen: Same as it ever was.

Aber: Natürlich hat die Klimawandel-Diskussion den Gleichmut erschüttert, den wir als Großstadtbewohner bislang in Sachen Witterung an den Tag legen konnten. Wir sind misstrauisch geworden. Doch im Alltag bringt es wenig, das Wetter ständig als potenziellen Erzfeind anzuvisieren. Zielführender erscheint, darin einen mitunter missgelaunten, ziemlich exzentrischen Freund zu sehen, der/die uns aber auch gern mal mit großzügigen Sonnengeschenken überrascht. Vor allem aber heißt es, genauer hinzusehen.

Roshanak Amini London macht es Berlin vor: Wenn es früh dunkel wird, hilft eine Tasse Tee.

Denn das Leiden am schlechten Wetter ist auch Indikator dafür, was in den letzten Dekaden in Berlin falsch gelaufen ist und nun dringend repariert gehörte. Architektonisch zum Beispiel: Die vor- und zurückspringenden Wohnfassaden der Gründerzeit mit ihren Balkonen und Eingangs-Windfängen boten Passanten noch Schutz vor Regengüssen oder Sturmböen. Das Gegenteil dieser öffentlich-urbanen Solidarität finden wir heute überall dort in der Stadt, wo die Immobilienpreise nach oben geschossen sind. Entlang von Unter den Linden oder rund um den Potsdamer Platz zum Beispiel. Dort hat der Kampf um jeden verscherbelbaren Quadratzentimeter jene ultraplatten, geifernd nach vorn geschobenen Straßenfronten kreiert, an denen Winterwinde sich zu Damaszenerstahl-Schärfe schleifen. Wenn ich bei fiesem Wetter in einer solchen Gegend unterwegs sein muss, fällt mir oft der Spruch des jungen Le Corbusier ein: „Man muss die Korridorstraße töten.“

Oder die Tatsache, dass Berliner Häuserfassaden noch immer gern in Ocker, Apricot, Terracotta-Tönen bemalert werden, um „den Süden in die Stadt zu holen“. Dass ist so jämmerlich kontraproduktiv wie Plastikpalmen und bunte Lido-Liegestühle an der Spree. (Im Zweifel solche Verirrungen bitte München oder Köln überlassen.) Zum Berliner Tageslicht passen Gebäudetöne wie Hellgrau, Weiß, Zitronengelb, kühles Hellblau oder kühles Hellrosa.

Beste Medizin gegen Mistwetter: Afternoon Tea und Lodenmantel

Spätwinterliches Feelgood in Berliner Breiten kommt jedenfalls nicht aus hysterischen Anschlussversuchen an südliche Gefilde. Oder aus Weihnachtsdeko bis in den März. Sondern aus Fenstern, aus denen nicht zu kaltes Licht scheint, aus sozialen Ritualen (nicht zufällig liegt die englische Teatime, auch als Afternoon Tea bekannt, zwischen 16 und 17 Uhr, wenn es finster wird) und zweckmäßiger, also wind- und regenfester Kleidung.

Was Letzteres angeht: Ich bin mir nicht sicher, ob schwarzes (Kunst-)Leder, Nylonstepp und Sneaker auf Dauer der richtige Signature-Look für diese Stadt sind. Irgendwie fehlt da der Komfort. Ich zum Beispiel bin gerade auf der Suche nach dem perfekten Lodenmantel. Weil er mollige Wärme mit seriöser Kontur und einer gewissen speckigen Regenfestigkeit verbindet, der Talgproduktion der vierbeinigen Wolllieferanten sei Dank. Und nicht nur das: Schon in meiner Zeit als Moderedakteurin fiel mir auf, wie gut so eine graue oder grüne Hülle zwischen November und März auf nassen Straßen in Mailand, Paris oder Antwerpen aussah. An Männern mit Glatthaardackel an einer Leine, deren handgestichelte Perfektion jede Kellybag-Trägerin neidisch machen muss, oder an Frauen mit nackten Traumbeinen in Gummistiefeln von Le Chameau. In diesen, den etablierten Modestädten Europas, hat so ein traditional loden coat den gleichen Stilstatus wie ein alter Burberry-Trench: mega.

Vielleicht ist es im Jahr 2022 ja Zeit, den ewigen Daunensteppjacke-über Hoodie-Look zu shelfen. Auch sowas soll helfen bei Winter-Blues. Und außerdem ist ohnehin bald Frühling.