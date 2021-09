Berlin - Nach 150 Minuten Vorprogramm wurde es plötzlich still. Denn die, auf die alle gewartet haben, trat auf die Bühne vor den Bundestag: Greta Thunberg, blassblauer Pullover, das Haar ausnahmsweise offen. Sie sprach mit einer eindringlichen, aber leisen Stimme, so dass man sie fast nicht hören konnte im Gejohle der Demonstrationsteilnehmer. Ein Fotograf auf der Presse-Tribüne schmiss mich die Treppe hinunter, um an meinen Platz zu kommen, stand dann breitbeinig auf dem Geländer und richtete sein Objektiv aus – auf ihren Hinterkopf, ihren schmalen Körper vor der wogenden Menge. Etwa 40.000 Menschen waren gekommen, so die Schätzung, um an dem ersten globalen Klimastreik seit dem Ende des Lockdown teilzunehmen. In der ganzen Welt und in über 500 deutschen Städten wurde heute demonstriert.

Also was sagte Greta, welchen Sätzen war es möglich, sich aus der ungeheuren Geräuschkulisse zu lösen? „2020 war das heißeste Jahr seit Anfang der Aufzeichnungen. 2021 gab es auch in Deutschland eine Flut, die viele Leben gekostet hat.“ Die nächsten Sätze? Vom Winde verweht. „Aber was uns die Pandemie gelehrt hat, ist, dass die Klimakrise nie wirklich als Notfall behandelt wurde. Die Klimakrise lässt sich nicht lösen im Innern unseres Systems. Deshalb müssen wir versuchen, das System zu ändern.

Greta sprach leise

Selbst das grüne Wiederaufbau-Programm der EU ist nicht so grün wie erhofft. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie die Regierungen arbeiten und was ihre wahren Prioritäten sind. Und dass sie uns zuhören, aber wir ihnen im Grunde gleichgültig sind! Es ist wichtig, dass wir wählen und genau hinschauen, was die verschiedenen Parteien anbieten. Aber wählen ist nicht genug. Wir müssen weiter auf die Straße gehen!“

Also ganz leise war ihr Auftritt. Der von Luisa Neubauer, der deutschen Ikone von Fridays for Future, war viel lauter. Sie sprach mit einer großen Dosis Pathos und Selbstberauschung, in manchen Momenten wirkte sie fast wie eine junge Schauspielerin, die zum ersten Mal Verse von Schiller aufsagen darf. „Mir schlägt das Herz bis zum Hals, dass ich hier vor Euch stehen darf. 148! 148 Wochen streiken wir schon, klein haben wir angefangen und inzwischen sind wir die größte Klimabewegung der Welt. In den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wie aus Menschen Massen wurden und aus Massen Macht. Halleluja, wir schreiben Geschichte!“, rief sie ins Mikrofon.

Tosender Applaus

„Einen Sommer lang haben wir die Parteien gezwungen, über Klimapolitik zu reden. Einen Sommer lang, in dem an vielen Orten der Welt Fluten, Brände und Stürme tobten, haben wir die Klimakrise auf die Bühne gebracht.“ Voller Spott blickte Neubauer auf die gerade noch amtierende Große Koalition: „Diese Bundesregierung hat so eine schlechte Klimapolitik gemacht, dass sogar das Bundesverfassungsgericht eingreifen musste. Und das war denen nicht einmal peinlich. Was zur Hölle fällt Euch ein, nicht alles zu geben, um diese Katastrophe zu verhindern?“

AFP/John Macdougall Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der FridaysforFuture-Bewegung, bei ihrer feurigen und auch ein wenig von der eigenen Größe berauschten Rede.

Über den Köpfen der Menge schwebte ein riesiger mit Helium aufgeblasener Armin-Laschet-Ballon, auf dem stand: „Für die CDU/CSU ist Klimaschutz nicht mehr als heiße Luft“. Und dann weiter. „Am Sonntag ist Wahl. Aber wir kennen das Ergebnis schon,“ konstatierte Neubauer. „Es lautet 1,5 Grad. Das ist für uns nicht verhandelbar,“ sagte sie. „Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Wissenschaftler kämpfen auf unserer Seite, alle Taktiken der Verzögerung sind aufgebraucht. Aber wir sind alle hier, wir sind die Hoffnung, wir alle sind gekommen, um loszulegen!,“ sagte Neubauer. Tosender Applaus, sie bedankte sich und ging mit ihren weißen Turnschuhen federnd von der Bühne.

„Ach, Greta war hier?“

Danach begann die Popmusik, Clueso trat auf und sang mit etwas heiserer Stimme drei Lieder. Die Demonstrationsteilnehmer tanzten auf der Wiese, schunkelten oder saßen schon etwas erschöpft mit ihren Freundesgruppen im Gras. Die grünen Fahnen wehten noch immer, Seifenblasen flogen, in die Höhe gereckte Pappschilder versuchten, sich mit der Originalität ihrer Sprüche zu überbieten. „Früher war der Fisch in der Verpackung, heute ist die Verpackung im Fisch.“ Oder: „Oma, gib mir Deine Stimme! Ich gehe auf die Straße, weil ich nicht wählen darf, wähl Du für mich den Klimaschutz!“

Gegen 15 Uhr liefen die Jugendlichen – beschwingt von diesem ereignisreichen Tag – zurück über die Spreebrücke Richtung Hauptbahnhof. Was sie am meisten beeindruckt habe beim Auftritt von Greta Thunberg, wollte ich von zwei siebzehnjährigen Schülerinnen wissen. „Ach, Greta war hier?,“ fragte die eine entgeistert. „Das haben wir gar nicht bemerkt.“

