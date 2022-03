Ein halbwüchsiger Sohn wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr seines Vaters. Als dieser endlich aus dem Knast entlassen wird, muss er in ihm bald einen völlig fremden Menschen erkennen („dog“). In der Athener Suburbia braut sich zwischen Nazis, Migranten und gelangweilten Teenagern eine brisante Gemengelage zusammen („18“). Gleich hinter der Grenze zu Albanien, in der Epirus-Region in Westgriechenland, leben Tausende von türkischen Familien, die 2016 nach dem „Gülen-Putsch“ als religiös-politisch Verfolgte ins Nachbarland flüchteten. Sehnsüchtig schauen sie auf die verlorene Heimat und ahnen, dass sie diese niemals wieder betreten werden („Invisible“).

Oder der Eröffnungsfilm „Smyrna“: Grigoris Karantinakis realisierte mit diesem Monumentalwerk die aufwendigste Produktion, die je in Griechenland gestemmt wurde. Sein handlungsreiches, emotional hoch aufgeladenes Epos widmet sich 140 Minuten lang dem Krieg im Spätsommer 1922 und seinen Folgen. Damals verloren zirka 200.000 Menschen ihre Heimat, mindestens 25.000 ihr Leben. Die griechische Stadt Smyrna gibt es nicht mehr. Sie liegt heute in der Türkei und heißt Izmir.

Optimismus erfordert Mut

Ob dokumentarisch oder fiktional – die meisten Beiträge spiegeln Krisensituationen wider und erzählen von Notfällen. Nur der Abschlussfilm „Monday“ entlässt das Publikum mit seiner Dauerpartystimmung in eine beschwingte, gleichsam ambivalente Atmosphäre. Doch es lohnt unbedingt, sich den anderen, eher dunkel gehaltenen Angeboten auszusetzen. Denn sie erzählen auf sehr verschiedene, dabei unmittelbare Weise vom Zustand eines Gemeinwesens, das sich seit dem Ausbruch der „Staatsschuldenkrise“ im Jahr 2010 noch lange nicht konsolidiert hat. Realitäten verbessern sich nicht dadurch, dass sie nicht mehr in den Tagesnachrichten auftauchen. So werfen diese wichtigen Filme gleichzeitig auch unsere eigenen, ignoranten Spiegelbilder zurück.

Künstlerisch authentische Kunstwerke sind auch immer Zeugnisse von Gegenbewegungen, ja von Optimismus. Am deutlichsten vermittelt sich dies in „Holy Emy“, dem in Locarno preisgekrönten Spielfilmdebüt der Regisseurin Araceli Lemos. Kopfüber springt die Handlung ins Gewusel der philippinischen Community Athens. Die gerade erwachsen gewordenen Schwestern Emy und Teresa schuften auf dem Fischmarkt, ihre Mutter steht ihnen nur noch via Skype zur Verfügung. Aus nicht näher benannten „nervlichen Gründen“ ist sie zurück nach Manila gezogen. Auch bei Emy scheinen sich seelische Untiefen aufzutun. Sie weint blutige Tränen und verfügt über telekinetische Fähigkeiten. Als Schwester Teresa von einem windigen Hafenarbeiter schwanger wird, steigert Emy ihre Talente zu ungeahnten Höhen und Tiefen. Sie wird zur Retterin der Familie. „Holy Emy“ ist der vielleicht mutigste, weil wegweisendste Film des Festivals.

7. Griechisches Filmfestival in Berlin, 30. März bis 3. April, diverse Spielorte

