Berlin - Sommerzeit ist Reisezeit in Europa. Normalerweise. Auch wenn die Corona-Infektionen zurückgehen in diesem Sommer, weite Flugreisen haben nur wenige Deutsche im Voraus gebucht. Teils aus Angst, teils wegen fehlender Planungssicherheit. Statt Amalfiküste, Lloret de Mar oder Phuket in Thailand stehen jetzt vor allem Städtereisen in Deutschland und Kurzurlaub an der Ostseeküste auf dem Programm. Der Ferienflieger wird in diesem Sommer ersetzt durch die Schiene. Und wer in Deutschland für eine Fernreise in den Zug steigt, betritt dafür fast immer einen weiß-roten Wagon der Deutschen Bahn. 2019 hatte die DB – eine hundertprozentige Tochter des Bundes – im Fernverkehr eine Marktabdeckung von 96 Prozent. Trotz dieser Übermacht schläft die Konkurrenz nicht. Immer öfter mischen sich grüne Züge von Flixtrain ins weiß-rote Farbschema in den Bahnhöfen. Gerade in Berlin baut der als Buskonzern (Flixbus) gestartete Mobilitätsanbieter Flixmobility sein Schienenangebot aus und will der Deutschen Bahn Konkurrenz machen.

Es ist Freitag kurz vor 18 Uhr. Das Gleis 8 liegt auf der tiefsten Ebene des Berliner Hauptbahnhofs. Hier halten die Züge, die in den Norden fahren. Trotz des Sommerwetters ist es frisch dort unten. Die kühle Beleuchtung, der Sichtbeton und die vielen Menschen vermitteln den Eindruck einer Mischung aus Parkhaus und Einkaufszentrum. Dass sich wieder mehr Menschen in den Bahnhof trauen, wirkt ermutigend, denn die Bahnsteige waren in den letzten Monaten wie leergefegt. Eine Sitzplatzreservierung im ICE war – außer vielleicht kurz vor Weihnachten 2020 – im vergangenen Jahr überflüssig, gerade in den Abendstunden konnte man einen ganzen Wagon für sich allein haben.

Heute ist das wieder anders, viele, vor allem junge Menschen stehen am Gleis 8. Trotz FFP2-Masken und Abstandsgebot verströmen sie ein wenig Klassenfahrt-Atmosphäre. Die allgegenwärtige gute Laune steckt an, wirkt aber fast surreal, denn schließlich warten die Leute nur auf einen Zug, der sie von Berlin nach Hamburg und nicht ans Ende der Welt bringen soll. Trotzdem sind Rucksäcke und Reisetaschen prall gefüllt. Erfahrene Berufspendler, die die Strecke gleich mehrfach pro Woche fahren, sucht man hingegen vergeblich.

Aber nicht nur junge Leute warten auf einen Zug: Familien mit Kindern und Senioren sind überproportional vertreten. Bei diesen beiden Gruppen überwiegt die Anspannung: Wird alles gut gehen und klappen wie geplant? Butterbrotdosen und beladene Kinderwägen bestimmen hier das Bild. Alle, die hier warten, warten nicht auf einen ICE, sondern auf den lindgrünen Zug der Firma Flixtrain.

Pickt sich Flixtrain nur die Rosinen heraus?

Die Tochter des Verkehrsunternehmens Flixmobility hat eine lange Durststrecke hinter sich. Während der Corona-Pandemie fuhren nur wenige ihrer Züge. Anders als bei der Deutschen Bahn wurde das Streckenangebot in den letzten Monaten stark ausgedünnt. Auch heute fahren nur neun Züge für Flixtrain auf innerdeutschen Fernverkehrsstrecken. Kritiker des Unternehmens bemängeln deshalb, dass sich Flixtrain lediglich die Rosinen im Netz herauspicke, während die Deutsche Bahn die Grundversorgung organisieren muss. Tatsächlich: Allein die ICE-Flotte der Deutschen Bahn umfasst über 300 Züge, dazu kommen zahlreiche Intercity- und Interregio-Züge.

Daran, dass die Deutsche Bahn der wichtigste Schienenanbieter Deutschlands ist, wird sich so schnell nichts ändern. Trotzdem ist die Fernverkehrsoffensive des Bus-Spezialisten Flixmobility bemerkenswert, denn die Deutsche Bahn hatte zumindest auf langen Strecken bisher keine nennenswerte private Konkurrenz zu fürchten. Als das Eisenbahnunternehmen Locomore im Dezember 2016 damit begann, zwischen Berlin und Stuttgart zu fahren, war dies nur ein sehr kurzes Gastspiel auf dem Eisenbahnmarkt. Bereits im Mai 2017 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Ein Rettungsversuch eines tschechischen Eisenbahnunternehmens scheiterte noch im selben Jahr. Auch der privatwirtschaftlich geführte Hamburg-Köln-Express, der zwischen 2012 und 2017 operierte, konnte sich am Markt nicht durchsetzen. Die hohen Trassen- und Stationsentgelte und die hohen regulatorischen Hürden, um am Zugverkehr in Deutschland teilnehmen zu können, waren jeweils zu viel für die unterkapitalisierten Unternehmen.

Die Deutsche Bahn erwies sich in der Vergangenheit zudem aggressiv im Umgang mit den Wettbewerbern. Bitter zu spüren bekam dies der ostdeutsche Zugbetreiber Interconnex, der in zahlreichen Rechtsstreitigkeiten mit der Deutschen Bahn um das Recht kämpfen musste, an den Stationsanzeigen und in Fahrplänen überhaupt erwähnt zu werden. Sogar das Bundeskartellamt musste sich einschalten, es stand der Verdacht im Raum, die Deutsche Bahn würde ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen, um die ungeliebte Konkurrenz kleinzuhalten. Als die Deutsche Bahn in der Vergangenheit noch funktionsfähige Waggons zerstören ließ, anstatt sie zu verkaufen und damit etwaigen Konkurrenten zur Verfügung zu stellen, wurde ihr Ähnliches vorgeworfen.

Im Fernverkehr hatte die Deutsche Bahn bisher keine Konkurrenz

Der margenstarke Fernverkehr gilt bei der Deutschen Bahn als heilige Kuh, auch wenn man sich in anderen Märkten längst an die private Konkurrenz gewöhnt hat. Im Nah- und Regionalverkehr liegt der Marktanteil der Privaten bundesweit schon bei knapp 30 Prozent. Laut Angaben des Branchenverbandes Allianz pro Schiene liegt der Anteil der privaten Verkehrsunternehmen im Güterschienenverkehr sogar bei 50 Prozent der Verkehrsleistung.

Mit Flixmobility entsteht der Deutschen Bahn erstmals auch im Fernverkehr ein mit viel Kapital ausgestatteter Wettbewerber, der mit seinem Fernbusunternehmen Flixbus schon gezeigt hat, dass er einen Markt von der Bahn erobern kann. Von 1935 bis 2013 war der Linienbusverkehr auf Strecken, die die Deutsche Bahn bediente, verboten. Die Eisenbahn sollte gezielt vor dem Wettbewerb durch private Busunternehmen geschützt werden. Als die Verbote wegfielen, entstand eine kurze Blütezeit der Fernbusse. Zahlreiche Fernbusunternehmen drängten auf den neuen Markt.

Die Zahl der Kunden explodierte. Das Bedürfnis nach günstiger Mobilität unterhalb des Preisniveaus der Bahn wurde von vielen Verkehrsplanern völlig unterschätzt. Vor Corona nutzten nach Angaben des Statistischen Bundesamts etwa 24 Millionen Fahrgäste jährlich einen Fernbus. Auch Bahnkunden profitierten indirekt vom Fernbus-Boom, denn die regelmäßigen Preiserhöhungen bei der Deutschen Bahn fielen plötzlich deutlich zurückhaltender aus. Als Internet in den Fernbussen längst Standard war, wurde flüssiges Internet in den Zügen plötzlich auch für die eingestaubte Bahn ein Thema.

Ein Goliath im Fernbusmarkt, ein David auf der Schiene

Der Fernbusmarkt in Deutschland konsolidierte sich, heute ist Flixbus unangefochtener Marktführer in Deutschland. Mittlerweile ist das Unternehmen 2,5 Milliarden Euro wert. Unlängst wurde bekannt, dass der Konzern trotz Corona-Krise eine weitere Finanzierungsrunde über 650 Millionen Euro abschließen konnte – eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital soll vor allem den Wachstumskurs unterstützen.

Gerade für den Konkurrenzkampf auf der Schiene wird das Geld dringend benötigt: Die Einstiegshürden im Zugverkehr sind ungleich höher als auf der Straße. Eine neue Elektrolok kostet vier bis fünf Millionen Euro, ein neuer Reisebus kostet allenfalls ein Zehntel davon. Zwar will Flixtrain keine eigenen Züge anschaffen, aber Leasing und Wartung der Züge sind teuer. Damit Flixtrain auf ICE-Schnellfahrstrecken überhaupt fahren kann, müssen die in die Jahre gekommenen Züge aufwendig umgerüstet werden.

Von Berlin nach Hamburg für 7,99 Euro

Als der Flixtrain auf Gleis 8 einfährt, ist davon jedoch nicht viel zu spüren. Der lindgrüne Zug wirkt fast wie aus dem Ei gepellt, einzig die blaue Lokomotive, die noch nicht in Firmenfarben eingesprüht wurde, erinnert daran, dass es sich bei Flixtrain um einen Newcomer handelt. Und das Angebot ist attraktiv: Ein fester Sitzplatz ist im Ticketpreis inkludiert. Die einfache Fahrt von Berlin nach Hamburg kostet zwischen 7,99 Euro und 24,99 Euro. Bei der Deutschen Bahn kostet dieselbe Strecke ohne Bahncard-Rabatt und ohne Sitzplatzreservierung im Regelfall zwischen 29,90 Euro (Sparpreis) und 82,50 Euro in der zweiten Klasse.

Und der Flixtrain ist trotz konventioneller Elektrolok fast genauso schnell wie der ICE, beide Züge benötigen knapp zwei Stunden für die Fahrt nach Hamburg. Erst auf längeren Strecken kann der ICE seinen Geschwindigkeitsvorteil voll ausspielen, so benötigt der Flixtrain für die Fahrt nach München von Berlin über acht Stunden, der ICE hingegen lediglich vier bis viereinhalb Stunden. Das Interior des Zuges ist spartanisch, aber sauber und zweckmäßig. Das Premiumprodukt der Deutschen Bahn hebt sich vom Komfort somit kaum von der billigen Konkurrenz ab.

Fantasieloses Design, aber zweckmäßig

Die meist preissensiblen Kunden dürften sich am fantasielosen Design allerdings kaum stören. Wie bei der Deutschen Bahn funktioniert das Wlan allenfalls nur so einigermaßen. Wie bei der Deutschen Bahn werden die Tickets vom Schaffner mittels Lesegerät eingescannt, einen Komfort-Check-in gibt es nicht. Die Fahrt selbst verläuft beruhigend ereignislos, nach knapp zwei Stunden erreicht der Zug sogar ein wenig überpünktlich den Hamburger Hauptbahnhof.

Die Deutsche Bahn reagiert zunehmend nervös auf den Vormarsch von Flixtrain. Um den eigenen Zugverkehr wieder anzukurbeln, hat das Unternehmen kürzlich eine Million Tickets zu 17,90 Euro auf den Markt geworfen, zusätzliche Rabatte sollen zudem Businesskunden locken. Letztere dürften um das Angebot von Flixtrain derzeit noch einen weiten Bogen machen, denn es fehlt an Ruheabteil, Speisewagen und an einer ersten Klasse. Für alle anderen mausert sich das Unternehmen zu einer echten Bahnalternative. Und Flixtrain gibt sich kämpferisch. Als bekannt wurde, dass die Deutsche Bahn über 6,7 Milliarden Euro als Ausgleich für die Corona-Folgen erhalten soll, kündigte man in der Münchener Firmenzentrale an, dagegen vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.

