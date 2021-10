Berlin - Alessandro Michele ist ein Freund der Musik. Das lässt er in seinem Wirken an jeder Ecke durchschimmern, gleich den seidenen Fäden, mit denen er schweren Gucci-Samt durchwirken lässt. An sich ist das nichts Besonderes, auch andere Modedesigner gehen offen mit ihrer Liebe zur Musik um. So weiß man von Raf Simons, dass er darken, elektronischen Minimalismus mag, und Virgil Abloh wird nicht müde, seine Affinität zur HipHop-Kultur zu betonen. Interessant, wie sich das Akustische dann auch in den jeweiligen Kollektionen wiederfindet: in den präzisen Formen und strengen Farben bei Simons und der legeren Hoodie-Couture in Ablohs Louis-Vuitton-Visionen.

Auch die Entwürfe Micheles sind von seinem Musikgeschmack geprägt. Im Spotify-Profil von Gucci gibt es zum Beispiel eine Playlist mit Songs, denen der Creative Director bei der Erschaffung der Epiloque-Kollektion 2020 lauschte. Die Interpreten: Wim Mertens, Madonna, The Smiths oder Vincent Gallo. Eine bunte Mischung, genauso heterogen wie das Bild, das Michele seit seinem Antritt 2015 von Gucci zeichnet: vom disruptiven Casting, den fantasievollen Präsentationen und Kampagnen bis hin zu den farbenprächtigen Looks, die seinerzeit die Modewelt aus dem intellektuellen Koma erweckten – und mit denen Gucci das Ornament wieder populär machte (Michele soll damals vor allem kirchliche Barockmusik gehört haben).



Simone Comi/IPA/Imago Gucci-Kreativchef Alessandro Michele im September auf den Filmfestpielen in Venedig.

Auch für die aktuelle Kollektion, die das hundertjährige Bestehen der italienischen Luxusmarke feiert, hat Gucci eine Spotify-Playlist angelegt. Sie beginnt mit „Gucci Gang“ von Lil Pump und enthält zehn Songs, in denen das Wort „Gucci“ vorkommt, einige von ihnen sind in Aria, dem Video zur aktuellen Kollektion, zu hören. Und genau diese Präsentation sollte man kennen, bevor man sich auf den Weg zum Halleschen Ufer in Kreuzberg macht, wo derzeit der „Gucci Circolo“ gastiert. Zeitgleich mit London und Mailand, präsentiert die Marke hier in einem ehemaligen Abwasserpumpwerk, wo normalerweise die Boros Foundation und der Distanz-Verlag sitzen, ein erweitertes Shopping-Erlebnis für Gucci-Fans, von denen es in Berlin deutschlandweit die meisten kaufkräftigen geben soll.

Über einen Anmeldelink, der sich auf der Gucci-Seite unter dem Store-Locator befindet, muss man sich zunächst beim Gucci Circolo einen Termin reservieren, denn ohne Anmeldung geht es nicht. Zum vereinbarten Zeitpunkt wird man vor Ort in Empfang genommen und schreitet hinein in den Gucci-Erlebnisraum, der neben einem Shop mit einer großen Auswahl aus der aktuellen Kollektion einen kleinen Parcours, ja sagen wir, es wie es ist, mit leichter Rummel-Tendenz bereit hält. Sei’s drum.

Thomas Meyer/Ostkreuz

Music steht überall drauf und ist auch drin, in der Jukebox mit den unzähligen Songs aus aller Welt, in denen das Wort „Gucci“ vorkommt.

Thomas Meyer/Ostkreuz Eher zum Anschauen als zum Hinsetzen, dennoch nice: die Plattenecke im „Gucci Circolo“.

Zunächst führt der Weg durch ein Stückchen Laufsteg-Installation, wie sie im Fashion-Video zur Aria-Kollektion zu sehen war: ein Gang, der durch unzählige Kameras beblitzt wird. Vor allem deswegen sollte man sich das Video vorher im Internet angeschaut haben, denn nur so hat man einen Bezug zur Sache. Und die ist wirklich schön anzusehen, diese Sache – bestehend aus einer Menge alter und neuer Fotoapparate, darunter auch Polaroid-Kameras und historische Kompakt-Klassiker.

Die nächsten Stationen sind Passbild-Sofortbox, Cafébar und Plattenecke. Mit Letzterer wären wir wieder beim Thema Musik – denn an dieser Station liegt Vinyl bereit, um auf den Plattenteller gelegt und über Kopfhörer gehört zu werden. Die ausgewählten Interpreten sind Freunde des Hauses Gucci und sicherlich auch Micheles, von Harry Styles bis Florence Welsh. Im Shop-Bereich befindet sich außerdem eine Art Jukebox mit genau 22.705 Songs, denn das ist die Anzahl aller digital registrierten Tracks auf dieser Welt, in denen das Wort „Gucci“ vorkommt, laut der italienischen Songtext-App Musixmatch. Das ist schon sehr beeindruckend. Welche Marke sonst hat das geschafft?

Gerade wurde zur frisch gelaunchten „Gucci 100“-Capsule-Kollektion eine weitere Liste in Guccis Spotify-Profil veröffentlicht. Kuratiert von Pulp-Mitglied Steve Mackey, mit dessen Lieblingsguccisongs. Darunter diverse Gassenhauer wie „He's the Greatest Dancer“ von Sister Sledge, in denen man das Wort Gucci gar nicht vermuten würde. Tja, man lernt nie aus.

Thomas Meyer/Ostkreuz

Ein Stückchen Gucci-Laufsteg für jedermann in Berlin: So betritt man den Pop-up-Store.

Gucci Und so sah es im Video aus, das während der Pandemie in Rom gedreht wurde. Nachmachen erwünscht.

Bis 4. Dezember gibt es die Möglichkeit, den „Gucci Circolo“ in Berlin zu besuchen. Und vielleicht ist das für manchen auch die Gelegenheit, sich auf spielerische Weise in die Materie von Gucci einzuarbeiten. Mit 100 Jahren auf dem Buckel ist das Unternehmen nämlich tatsächlich mittlerweile ein Teil unserer Kultur, auch wenn man Luxusunternehmen diesen Status hierzulande oft verweigert.