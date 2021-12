Mit Mitte 20 hat Udo Lindenberg den legendären „Tatort“-Vorspann von Klaus Doldinger getrommelt, mit Mitte 70 wollte er dann unbedingt mal vor der Kamera mitspielen. Der Panikrocker lud sich bei Maria Furtwängler selbst ein – und die Schauspielerin genießt beim NDR offenbar sehr große Freiheiten. Jedenfalls durfte sie mit ihrer Kommissarin Lindholm von Göttingen zur Lindenberg-Residenz ins Hamburger Atlantic-Hotel reisen. Maria Furtwängler produzierte den Film selbst, arbeitete am Drehbuch mit und „betreute“ auch Schnitt, Musik und Mischung. Doch dieses „Tatort-Special“ entwickelt sich zu einer Geisterbahnfahrt durch ein pittoresk-kitschiges Hamburg – eine Figur ist schauerlicher als die andere.

Der Anlass für Charlotte Lindholms Reise ins Hotel Atlantic ist ein Sex-Date. Doch leider entpuppt sich der nackte Mann, zu dem sie sich im Dunkeln legt, als kalt und voller Blut. Später tauchen zwei Figuren auf, die Hamburger Kommissare sein sollen. Anne Ratte-Polle spielt penetrant eine knallrot gekleidete Furie, die mit ihrem ordinären Jargon eher als Puffmutter oder Kiezpatin durchgehen würde. Jens Harzer wiederum taucht derangiert in weißem Hemd, Anzug und Schlips am „Tatort“ auf und wirkt weniger wie ein Polizist als wie ein Tourist, der volltrunken vergessen hat, in welchem Hotel er abgestiegen ist. Ein überflüssiges Gastspiel in einer Karaoke-Bar gibt Kida Khodr Ramadan, der anscheinend beweisen wollte, wie schlecht er den Lindenberg-Klassiker „Hinterm Horizont“ singen kann.

Nüchtern schwer zu ertragen

In diesem „Tatort“ haben sich offenbar alle Beteiligten an sich selbst berauscht und der Zuschauer fühlt sich wie der einzig Nüchterne beim Saufgelage. Selbst der Regisseur Detlev Buck, der sich im Vorspann „Buckman“ nennen lässt, gesellt sich als plüschiger Zuhälter namens Einstein mit alberner Faschingsperücke zu den anderen Knallchargen. Die Krimistory knüpft schließlich noch mühsam eine Verbindung zu einem Fall vor vier Jahren. „Der Fall Holdt“ war der vielleicht beste Lindholm-Krimi: Aljoscha Stadelmann spielte den Mann einer Entführten, der von Lindholm in die Enge getrieben wurde und sich umbrachte. Nun taucht Holdts Sohn als Rächer auf, ohne besondere Präsenz auszustrahlen. Und Udo Lindenberg? Auch er wirkt wie ein Geist, sitzt plötzlich im Atlantic am Klavier und bewegt asynchron seine vollen Lippen zum Song „Kompass“. Der junge Udo am Schlagzeug hatte mehr Timing und mehr Drive.

Wertung: 1 von 5 Punkten

Tatort: Alles kommt zurück, So, 26. 12., 20.15 Uhr, ARD