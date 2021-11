Berlin - Als Hania Rani sich zum Gespräch hinsetzt, ziehen bedrohlich wirkende Wolken in der Ferne herauf. Die polnische Pianistin und Komponistin kommt gerade von der Bühne, nachdem sie am letzten Tag des Detect Classic Festivals im August aufgetreten ist. Den Tag über wurde das Festivalgelände auf dem Flugplatz Trollenhagen in Neubrandenburg abwechselnd von heftigem Regen und entspannender Sommersonne heimgesucht. „Das ist eine echt dramatische Wolke, oder?“, bemerkt sie und wirkt beeindruckt.

Nicht nur die Natur, sondern auch das atmosphärische Wachsen und Schwinden unerwarteter Klangschichten und -texturen gehört zu Hania Ranis Musik. Die Pianistin zeichnet sich vor allem durch die virtuosen, oft vertrackten Klänge aus, die sie dem Instrument entlockt. Beeindruckend ist dabei auch die Art und Weise, wie diese zarten und oft geheimnisvollen Klänge geschichtet und übereinandergelegt werden, wodurch ein einzigartiger intimer Klang entsteht.

Ranis Stil reißt viele mit, was bei ihrem Auftritt beim Detect-Festival – zusammen mit ihrer Kindheitsfreundin, der Cellistin Dobrawa Czocher – klar wird. Das erste Lied aus dem jüngst erschienenen Album „Inner Symphonies“ der Musikerinnen ruft unerwartete Reaktionen im Publikum hervor. Vor der Bühne tanzt ein alter Mann mit fließenden Bewegungen zu den Rumpelklängen von Ranis Klavier, die sich mit Czochers Cello überlagern.

Im Laufe des Abends gesellt sich ein Dutzend weiterer Zuhörer zu dem Mann, bevor Rani letztlich das gesamte Publikum auffordert, aufzustehen und zu einer Zugabe zu tanzen: nämlich zum schwungvollen „Con Moto“, dem zweiten Stück von „Inner Symphonies“. Diese Reaktion sei anders gewesen als das, was man normalerweise bei dieser Musik erwartet, sagt sie nach dem Konzert. „Es ist schön, dass jede Art von Publikum sich mit ihr verbinden kann.“

Hania Ranis Weg zu ihrem heutigen Status als gefragte Komponistin begann früh, als sie mit sechs Jahren Schülerin der Feliks-Nowowiejski-Musikschule in Danzig wurde. Später wechselte sie an die Fryderyk-Chopin-Universität für Musik in Warschau und setzte ihr Studium als klassische Pianistin an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler fort.

Sie lebt seit kurzem wieder in Warschau, nachdem sie nach ihrem Abschluss mehrere Jahre in Berlin verbracht hat. Doch sie spricht von dieser Stadt noch immer als einem Ort, der für ihre ersten Schritte als Komponistin entscheidend war. „In Berlin kann man frei arbeiten. Ohne diesen Druck, den es in der klassischen Musik gibt, wo man keine Fehler machen darf“, sagt sie. „Es ist künstlerisch sehr befreiend.“

Hania Rani vermischt Elektronisches mit organischen Klängen

Ihre ersten Kompositionsversuche entstanden durch Improvisation und die Entdeckung musikalischer Techniken, die nicht Teil ihrer klassischen Ausbildung waren. „Ich habe von meiner Ausbildung extrem wichtige Grundlagen mitgenommen, aber im Grunde habe ich alles, was für meinen Prozess relevant ist, selbst entdeckt, indem ich neue Musik gehört habe, zu Konzerten gegangen bin und mich mit Freunden über Musik ausgetauscht habe“, sagt sie. Vor allem entwickelte sie ein Interesse für elektronische Klänge und für die organischen Geräusche, die von allen Teilen des Klaviers erzeugt werden können.

Ihre Faszination für die Natur, eine der Hauptinspirationen für ihre Musik, verbindet sich mit ihrem improvisatorischen Schaffensprozess. „Die Natur lässt sich nicht in Strukturen einordnen, alles geht seinen eigenen Weg“, sagt sie. In der Musik werde das durch Improvisation nachempfunden. „Ich versuche immer, nach den intuitivsten Antworten zu suchen, denn was mich eigentlich fasziniert, ist nicht, was ich ordentlich planen kann, sondern was mir manchmal sogar unlogisch erscheint.“ Ein in Island gedrehtes Musikvideo zu „F Major“, einem Stück aus ihrem 2020 erschienenen Soloalbum „Home“, sorgte im Internet für mehr Bekanntheit für Hania Rani – und veranschaulicht auch das Verhältnis zwischen ihrer Musik und ihrer Inspiration.

Bereits mit 31 Jahren hat Rani zwei Alben als Solokünstlerin sowie zwei Alben mit Dobrawa Czocher für Film und Theater aufgenommen. Diesen jüngsten Ausflug in die Film- und Bühnenmusik bezeichnet sie als ein „Abenteuer“, bei dem sie versucht, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. „Wenn ich den ersten Schnitt des Films sehe, versuche ich immer, wie eine Zuschauerin im Prozess zu sein“, erklärt sie. „Ich frage mich, was meiner Meinung nach vielleicht fehlt, was für eine musikalische Sprache hier funktionieren könnte.“ Gleichzeitig sei die Erkenntnis wichtig, dass es sich bei so einem Projekt um gemeinsame Arbeit handelt. „Ich folge sehr oft kleinen Hinweisen des Regisseurs“, sagt sie. „Man kann nicht einfach so wie bei einem Soloprojekt vorgehen.“

Frauen sind in der Klassik noch unterrepräsentiert

Hania Rani hofft inzwischen auf weitere Kooperationen in der Filmwelt, aber auch auf eine Rückkehr zu ihren Soloprojekten. Die Pandemie habe ihr die Möglichkeit gegeben zu schreiben und aufzunehmen, sagt sie. Sie sei bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und Musik zu machen, die sich von ihren ersten Alben unterscheidet. Doch zunächst steht eine Reihe weiterer Konzerte mit Dobrawa Czocher auf dem Programm. Zusammen sind sie das erste weibliche Komponistinnen-Künstlerinnen-Duo, das beim Label Deutsche Grammophon unter Vertrag steht.

Dies sorgte für Schlagzeilen in der Welt der klassischen Musik. Und Rani hält es für ein „gutes Zeichen“ für die Branche. „Die Musikszene ist voller erstaunlicher Komponistinnen“, sagt sie. „Aber wenn man sich mal die Zahlen ansieht und überprüft, wie viele Frauen im Vergleich zu den Männern tatsächlich dort arbeiten, sieht man die Unterschiede.“ Das gelte auch beim technischen Aspekt. Frauen seien auch bei der Tontechnik oder Produktion unterrepräsentiert.

„Ich habe nie daran gedacht, ein Projekt zu starten, nur weil ich eine Frau bin und ein Projekt mit einer anderen Frau starten möchte; ich will einfach Projekte mit Leuten starten, die tolle Musik machen“, sagt Rani. „Aber gleichzeitig hoffe ich, dass wir damit andere Frauen und Mädchen beeinflussen können, damit sie den Mut bekommen, Musik zu komponieren.“

Aleksandra Zaborowska Hania Rani am Klavier

