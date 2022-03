„Hey, hast du gerade Zeit? Muss an dich denken …“ Ich sitze in der Tram, als ich die Nachricht lese, und spüre ein Kribbeln im Bauch. Und auch etwas tiefer. Das Kopfkino springt sofort an. Ich verpasse beinahe die Station, an der ich raus wollte. An der Haltestelle ziehe ich die Handschuhe aus und schreibe kurz zurück: „Gib mir zehn Minuten, dann bin ich zu Hause. Ich hab richtig Lust!“

Ich laufe nach Hause und freue ich mich auf das, was gleich kommt. Vielleicht erzählt er mir, was er alles mit mir machen möchte, oder ich schildere ihm meinen Traum von neulich Nacht. Eine Idee fürs passende Foto hab ich schon. Das Kribbeln wird stärker. Es bleibt ein bisschen spannend. Wir schreiben unsere eigene kleine Geschichte – mit Happy End!

Sex + Texting = Sexting

Gleich werde ich Sex mit meinem Handy haben, also mit der Person auf der anderen Seite des Chat-Fensters. Die Rede ist von Sexting. Ich glaube, der Begriff hat sich bis heute nicht so richtig durchgesetzt. Dabei kennt sogar der Duden das Wort, das sich aus Sex und Texting zusammensetzt. Er definiert es als „Austausch privater digitaler Nachrichten oder Fotos mit explizit sexuellem Inhalt“. Dirty Talk mit dem Handy – oder mit jeder anderen Tastatur, die man gerade zur Hand hat. Was simpel und primitiv klingt, kann der Realität letztlich echte Konkurrenz machen.

Sexting mit dem Handy ist kein ganz neues Phänomen mehr. Es wird sicherlich schon praktiziert, seit wir das geliebte Nokia gegen ein Smartphone eintauschten. Man könnte Sexting auch die kleine Schwester des Telefonsex nennen, aber so richtig durchgesetzt hat es sich noch nicht. Zumindest kenn ich in meinem Freundeskreis außer mir niemanden, der Gefallen daran gefunden hätte.

Dabei kommt hier wirklich jeder auf seine Kosten: feste Beziehungen, offene Beziehungen, Beziehungen, die nach einem kleinen Kink suchen und – natürlich – Singles. Allem voran Singles in einer Pandemie. Denn Maske und Kondom können beim Öffnen von WhatsApp, Telegram oder Instagram sprichwörtlich an der Garderobe abgegeben werden.

Für den Inhalt gibt es keine Regeln

Das Prinzip ist ganz einfach, jeder, was er will – und vor allem, wie er es will. Im besten Fall haben beide gerade Zeit und Lust, und der kleine Gedankenausflug kann beginnen. Meist merke ich innerhalb der ersten Zeilen, ob ich mich einfach nur zurücklehnen möchte und dabei lese, was mein „Date“ explizit beschreibt, während ich in Ruhe meine Hand wandern lassen. Oder ob ich die Autorin unser Geschichte bin und entscheide, wie unser Happy End ausgeht.

Der Plot kann eine heiße Begegnung zwischen Arbeitskollegen sein, eine wilde Nummer am Strand, ein Spaziergang im Wald, der hinter einem Baum endet, eine dunkle Garageneinfahrt oder auch, ganz simpel, das eigene Bett. Der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt, und das ist genau das, was das Ganze so spannend macht: Fantasien, Vorlieben, geheime Fetische – auf dem Handy werden sie lebendig. Keine kritischen Blicke, kein zweideutiger Ton in der Stimme, kein unangenehmes Schweigen. Der Bildschirm ist unser safe space. Und wenn ich möchte, kann ich anschließend alles löschen. Und mir morgen schon eine neue Geschichte schreiben.

Das Unperfekte siegt beim Sexting

Zusammen bestimmen wir dabei das Tempo und lassen die Worte tanzen. Er beginnt: „Es ist Sommer, wir sitzen zusammen im Bus und wollen zum nächsten See fahren. Ich kann meinen Blick nicht von deinen Schenkeln lassen, die nur von einem kurzen Rock bedeckt sind. Meine Hand wandert unter den dünnen, blumigen Stoff … Deine Beine sind ein wenig verschwitzt. Der Druck meiner Hand gefällt dir, und du öffnest die Beine ein Stück weit, weit genug, dass ich fühlen kann, dass du unter deinem Rock nichts trägst … Du guckst mich verstohlen an, dein Blick wandert in meinen Schritt. Du siehst, wie erregt ich bin, öffnest die Beine etwas weiter und rutschst gemütlich in den Sitz zurück … Meine Finger gleiten in dich rein, du bist komplett feucht, dein Körper zuckt vor Erregung …“

Ab hier übernimmt die Fantasie. Vergessen ist der kalte Berliner Winter, das Piepsen der fertigen Waschmaschine, die Post vom Finanzamt. Der Kopf hat Pause. Der Rest des Körpers ist dafür um so wacher. Eine Wohltat und Abwechslung in einer Welt, die fast ausschließlich über virtuelle Reize gesteuert wird. Wir malen unsere Bilder, du deins – ich meins. Ein bisschen wie damals im Jugendzimmer, mit der Hand unter der Decke. Damals, als Porno nur ein Begriff war, den wir zwar kannten, die Szenen daraus aber noch keine Kontrolle über unsere Vorstellungskraft und unsere Lust übernommen hatten.

Und wenn uns die Sprachbilder am Ende doch mal fehlen, greifen wir zur Handy-Kamera. Vielleicht ist das etwas für Fortgeschrittene, wobei auch hier der Reiz im Unperfekten liegt. Roh, echt, ohne bleaching und Photoshop können hier Körperteile- und stellen ganz explizit gezeigt oder auch nur angedeutet werden. Die Rundung des Pos, eine Brustwarze, die sich durch transparenten Stoff abzeichnet, oder eine Hand, die zwischen den Beinen ruht.

Im Gegenzug bekomme ich dann eins dieser umstrittenen „Dick Pics“. Was ungefragt eher verstörend und ein absoluter Turn-off sein kann, ist in meiner Sexting-Storyline das passende Requisit für das Grande Finale. Dabei führe ich die Regie. Mal treffen wir uns auf einen Kurzfilm, an anderen Tagen drehen wir die Fortsetzung inklusive Outtakes. Was ich daran besonders mag, ist, dass es nach dem Abspann keine weiteren Gespräche gibt.

Wir müssen nicht darüber reden, wie uns der Film gefallen hat oder ob wir uns ein Taxi bis zur nächsten Ecke teilen. Vielleicht sehen wir uns mal im Analogen und spielen die Szenen in echt nach. Vielleicht bleibt aber auch alles nur im Smartphone gespeichert. Wie ein Skript für einen Erotikfilm – mit uns als Hauptdarstellern. Happy End, und zwei blaue Häkchen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.