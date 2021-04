Berlin - „Will komm doch in die East Side Mall“, mit diesem Werbespruch wirbt eines der jüngsten Einkaufszentren Berlins an seiner Außenfassade. Laut Anzeige wartet „Lifestyle Shopping“ auf den neugierigen Besucher. Doch der Gang durch das 2018 fertiggestellte Bauensemble – das die Entwickler wie einen Tetris-Stein hastig in die enge Baulücke zwischen S-Bahn-Trasse, Mercedes-Benz-Arena und Warschauer Brücke pressten–, hält im Inneren nicht das, was er verspricht. Es ist 10 Uhr. Langsam heben sich wenige Rolltore der insgesamt 120 Läden. Noch sind viele Zugänge durch Gurtpfosten abgesperrt. DM, Deichmann, Aldi, Müller oder Calzedonia: „Einlass nur mit negativem Corona-Test.“

Der Infostand und das Mikrophon auf Ebene zwei bleiben an diesem Morgen unbesetzt. Niemand hat auf den Betondreiecken, die zum Verweilen einladen, Platz genommen. Ein paar Gestalten huschen am Morgen dann doch durch die Flure unter den orange folierten Paneelen. Eine Rentnerin lässt sich am Nespresso-Stand beraten. Die „Food & Drink“-Sektion im dritten Obergeschoss gleicht einem schwarzen Loch. Einsam und verlassen blinkt eine Slush-Eis-Maschine vor sich hin, niemand interessiert sich für sie. Nirgendwo ein Kind dem sie ein Lächeln schenken kann.

Manche Läden sind inzwischen ausgeräumt. Einige Händler haben diesen Ort schon vor Monaten aufgegeben. Einzelne Möbelstücke wurden beim Transport vergessen. Die Reporter begegnen zwei jungen Frauen mit zwei großen Hunden an der Leine und fragen nach den Gründen des Aufenthalts. „Wir sind heute das erste Mal seit Corona hier“, sagt die eine. „Hier ist es so schön ruhig“, sagt die andere, „vor Corona war das aber nicht viel anders.“

Laurenz Bostedt Zwei Besucherinnen der East Side Mall. Ansonsten: gähnende Leere.

Shopping-Erlebnisse wie diese sind in diesen Tagen eine traurige Angelegenheit in der Hauptstadt. Wer derzeit durch eins der mittlerweile 70 Einkaufszentren Berlins schlendert, kann hautnah und in Echtzeit miterleben, wie sich der urbane Raum verändert. In den vergangenen Jahren wurden in der ganzen Stadt wie im Zeitraffer neue Shoppingmalls hochgezogen. Vom Schultheiss-Quartier in Moabit über die MaIl of Berlin am Potsdamer Platz bis hin zur East Side Mall mit ihren 25.000 Quadratmetern Verkaufsfläche: Inzwischen überzieht ein engmaschiges Netz solcher Orte die ganze Stadt. Die neuesten, wie die East Side Mall, wurden erst vor kurzem vollendet. Ihre Entwickler rechneten bei der Planung mit hohen Renditen.

Doch wer braucht diese Ungetüme heute noch? Denn schon vor Corona entwickelte sich der Trend des Einzelhandels scheinbar unumkehrbar in Richtung Onlinehandel. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ist der Online-Handel in den vergangenen zehn Jahren jährlich durchschnittlich um knapp 17 Prozent gewachsen. Auch schon vor Corona sank die Anzahl an Einzelhandelsunternehmen laut Angaben des Statistischen Bundesamtes um knapp ein Fünftel. Und dass, obwohl die Umsätze und Durchschnittsmargen im gesamten Einzelhandel stabil bleiben oder sogar weiterhin leicht wachsen.

In den USA: Jede vierte Mall wird schließen

Dass die Idee der Mall immer weniger Kunden überzeugt, beweist auch ein Blick in die USA: Dort ist das Mall-Sterben seit Jahren im vollem Gange. Nach Angaben des Forschungsinstituts Coresight Research wird in den nächsten fünf Jahren jede vierte Mall in den USA für immer schließen. Große Investmentfonds, wie die Simon Property Group, die auf Einzelhandelsimmobilien spezialisiert sind, haben sich vom Corona-Schock bis heute nicht erholt. Dabei gehörte die Shopping Mall einmal „zu den erfolgreichsten Bautypen des 20. Jahrhunderts“, sagt der Journalist und Architekturexperte Niklas Maak. In den USA machten in der Spitze 43.000 große Einkaufszentren mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes des Einzelhandels aus. „Das Einkaufen, einst eine Tätigkeit, die im öffentlichen Raum stattfand, wird in Zukunft der Privatsphäre zugeschlagen: Man kauft vom Bett aus mit dem Laptop oder Mobiltelefon ein“, urteilte Maak schon vor fünf Jahren.

Auch wenn Corona jetzt als Brandbeschleuniger diese Entwicklung zu befeuern scheint, hätten die vielen Immobilienfonds nicht wissen können, wie düster die Zukunft des Einkaufszentrums aussieht? Und warum wurden in der Zwischenzeit immer mehr der riesigen Bauten fertiggestellt? Braucht die noch irgendjemand? Und ist die Lage wirklich so prekär? Gibt es überhaupt eine Zukunft für Einkaufszentren in Berlin, Hamburg oder München?

4 Millionen Einwohner: Berlin wird zur globalen Metropole

Die Zukunft des Berliner Einzelhandels ist eng mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt verknüpft. Und um diese muss man sich, wenn man den maßgeblichen Analysten folgt, trotz des oben genannten Szenarios insgesamt keine Sorgen machen. Für Deutsche Bank Research analysiert der Volkswirt Jochen Möbert seit zwölf Jahren globale volkswirtschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Finanz- und Immobilienmärkte. Er geht davon aus, dass die Nachfrage im Berliner Einzelhandel insgesamt nicht nachhaltig einbrechen wird. „Berlin wird zur globalen Metropole, sodass auch der Bedarf an Gewerbeimmobilien kurzfristig nicht sinken wird,“ sagt Möbert. Dazu kommt die Einwohnerentwicklung: „Während der Senat in seinen Berechnungen bis 2030 von 3,8 Millionen Einwohnern ausgeht, rechnen wir sogar mit vier Millionen. Dabei stellen wir auch fest, dass Berlin internationaler wird.“

Derzeit arbeiten lediglich 30 Prozent aller Arbeitnehmer von zu Hause aus – das sind gerade mal fünf Prozent mehr als in den Jahren unmittelbar vor der Pandemie. Und das, obwohl das Ifo-Institut davon ausgeht, dass bis zu 56 Prozent aller Arbeitsplätze ins Homeoffice und damit auch abgelegene Orte wie den Stadtrand verlegt werden könnten. Der Trend zur Stadt bleibt damit nach wie vor ungebrochen. Doch wo werden all diese Menschen in Zukunft einkaufen?

Laurenz Bostedt Ein Blick in das Innere der East Side Mall.

Wer erfahren will, wie es um die Zukunft von Einkaufszentren wie der East Side Mall bestellt ist, muss sich mit dem zähen Abstieg der Warenhäuser in Deutschland beschäftigen. Das Kaufhaus war über Jahrzehnte die Granddame des Einzelhandels. Ein Superstar, der seit Jahren bis auf einige Ausnahmen ums Überleben kämpft. Ein Kampf, der schon verloren scheint, denn allein in Berlin wurden und werden sechs der insgesamt elf Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen. Die Letzten, die noch kämpfen, sind die Luxushäuser. Das KaDeWe, das dem österreichischen Milliardär René Benko über den Konzern Signa gehört, investierte in den vergangenen Jahren Millionen in das legendäre Kaufhaus. In der Hoffnung Kunden zu halten und neue zurückzugewinnen. Eine Wette in die Zukunft, deren Siegchance die Coronakrise jetzt zumindest mittelfristig verschlechtert.

Middelhoff: „Der Wert einer Immobilie hängt mit der Qualität des Mieters zusammen“

Einer, der die Entwicklungen im Einzelhandel immer noch genau beobachtet, ist Thomas Middelhoff, der ehemalige Vorstandvorsitzende des Kaufhauskonzerns KarstadtQuelle. „Der Wert einer Immobilie hängt mit der Qualität des Mieters zusammen,“ sagt Middelhoff. „Heute müssen Kaufhäuser viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Sie müssen die Folgen des Lockdowns abfedern und dabei auf das veränderte Nutzungsverhalten der Kunden eingehen – und das müssen sie auf Flächen organisieren, die nicht selten weit weg vom optimalen Zustand sind. Bei vielen Kaufhäusern besteht ein jahrelanger Investitionsstau.“ Abgesehen von Luxushäusern wie das KaDeWe, vermitteln viele Kaufhäuser mit Neonlicht, abgehangenen Decken und bröckelnden Fassaden einen eher deprimierenden Eindruck.

Ein Problem sei dabei auch, sagt der Manager, dass das Kaufhaus heute nicht mehr hält, was es verspricht, denn die Sortimente wurden stark ausgedünnt, um Kosten zu sparen. Wer früher in ein Kaufhaus ging, konnte sich darauf verlassen, alles zu finden, was er sucht. Ein weiterer Besuch in einem anderen Laden war lange nicht notwendig. Das sparte dem Kunden Zeit und Nerven. „Die Sortimente wurden enger und flacher gemacht, wenn Sie heute in einem Kaufhaus knielange Falke-Strümpfe suchen, finden Sie häufig nur noch drei Größen – gleichzeitig haben Sie bei Online-Anbietern die volle Auswahl“, sagt Middelhoff.

Das sogenannte „Shop in Shop“-Konzept vertieft dieses Problem noch. Dabei werden Ladenflächen an Markenanbieter vermietet, die ihre Läden auf eigene Rechnung betreiben und dabei nur die Infrastruktur der Kaufhäuser nutzen. Die Kaufhausbetreiber erzielen damit sichere Mieteinahmen und verlagern das geschäftliche Risiko auf ihre Mieter. Gleichzeitig geben sie jedoch auch ihre Kontrolle über das Sortiment aus der Hand und schaffen sich so Konkurrenz im eigenen Haus. Für den Kunden kann das mitunter in einer frustrierenden Erfahrung münden: Wer früher einfach nur einen Pullover kaufen wollte, musste nur in die Abteilung für Oberbekleidung gehen und wurde sofort fündig. Den heutigen Kunden erwartet hingegen ein Parforceritt durch das gesamte Kaufhaus.

Laurenz Bostedt Die East Side Mall: Berlins 69. Einkaufszentrum.

Shopping-Muffel verabschieden sich gleich ins Internet

Weil die Chance, Impulskäufe zu tätigen, dabei steigt, gilt die erhöhte Verweildauer zwar als wünschenswertes Ergebnis, aber Shopping-Muffel verabschieden sich auf diesem Wege gleich ins Internet, um mit ein paar gezielten Klicks genau den richtigen Artikel zu erwerben. Die vertikale Bauweise des Kaufhauses führt zu zusätzlichen Problemen, denn es bedarf heute schon besonderer Anreize, um Kunden bis in den fünften Stock zu locken. Die Hemmschwelle, ein Kaufhaus zu betreten, steigt.

Auch bei den 70 Shopping-Malls in Berlin herrscht moderate Panik. Bei einer der größten europäischen Betreibergesellschaften für Malls, der ECE (Einkaufs-Center Entwicklung) Group, sieht man es so: „Die Corona-Pandemie hat den Handel in einem ohnehin stattfindenden Wandel getroffen und damit bereits bestehende Entwicklungen beschleunigt,“ sagt Volker Kraft, der als Managing Partner für das Unternehmen den Immobilienbestand und die Investitionen von institutionellen Anlegern in Shopping-Center verwaltet. „Der Handel war schon immer von einem stetigen Wandel betroffen. Gerade die Konsumenten-Gewohnheiten haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Teile der Modebranche zum Beispiel rücken in den Hintergrund und andere Dinge sind stärker gefragt. Wir erleben allerdings einen Anstieg bei der Nachfrage nach Gastronomiedienstleistungen, bei den Themen Gesundheit und im Bereich der Consumer-Electronic.“

Die ECE Group verwaltet weltweit über 200 Shoppingcenter, die meisten davon in Deutschland. Allein in Berlin gibt es acht Malls, die von der ECE Group betrieben werden: Die zentral gelegenen Potsdamer Platz Arkaden gehören genauso zum Portfolio wie das Linden-Center in Hohenschönhausen. Sie alle kämpfen langfristig ums Überleben.

Dabei versprach sich der Versandhauskönig Werner Otto mit der Gründung der ECE im Jahr 1965 noch große Profite. Jahrzehntelang investierte der Unternehmer die Einnahmen aus dem Versandgeschäft gewinnbringend in Einzelhandelsimmobilien und verdiente damit Milliarden. Heute leitet sein jüngster Sohn Alexander Otto die Geschäfte unter umgekehrten Vorzeichen. Die ECE Group machte zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 800 Millionen Euro und verwaltet derzeit einen Immobilienbestand im Wert von 33 Milliarden Euro.

Zwischen den Erledigungen des Alltags noch schnell ein Auto kaufen? Kein Problem!

Wer erfahren will, wie es um die Zukunft vieler ECE-Malls bestellt ist, der sollte einen Ausflug in das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg machen. Die im Jahr 1970 gegründete Mall gilt als erstes Versuchslabor der Unternehmensgruppe. Wie ein gestrandetes Raumschiff liegt es zwischen einer Ringstraße und der S-Bahn Endhaltestelle Hamburg-Poppenbüttel. Was bei oberflächlicher Betrachtung als etwas trostloser Ort beschrieben werden könnte, gilt bei Einzelhandelsexperten immer noch als Idealstandort für eine Mall. Das Alstertal-Einkaufszentrum liegt verkehrsgünstig im Hamburger Westen und zieht damit gleichermaßen konsumfreudige Hanseaten als auch Käufer aus dem Umland an. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt im Hamburger Westen deutlich über dem Bundesschnitt. Auf knapp 60.000 Quadratmetern gibt es fast alles zu kaufen – und sogar noch mehr: Wer zwischen Apotheken-Besuch und Kleiderkauf noch Kleingeld übrig hat, kann sich bei Volkswagen City ein neues Auto bestellen, um die Einkäufe künftig noch bequemer nach Hause zu transportieren. Auch der Autobauer Tesla unterhält einen Showroom.

Eine weitere Neuheit liegt in der Verzahnung von Online- und stationärem Handel: Die Warensysteme der Einzelhändler werden mit dem Onlineportal der Mall verknüpft. Wer einen bestimmten Artikel sucht, kann von zu Hause aus das Sortiment einsehen und sich den Artikel auch gleich liefern lassen. Noch wird die Lieferdauer mit vier Tagen angegeben – deutlich länger als beim Onlinehändler Amazon. Die Verknüpfung von Logistik und regulären Einzelhandelsgeschäft gilt als zukunftsweisend, ob sich damit jedoch großflächige Malls – zumindest in Toplagen – weiterhin gewinnbringend betreiben lassen, ist unwahrscheinlich. Der Flächenbedarf könnte bei diesem Modell deutlich sinken, wenn die großen Händler dazu übergehen, kleinere Showrooms zu betreiben und den eigentlichen Handel künftig online abzuwickeln. Die Idee dabei: Die Kunden würden etwa zum Anprobieren immer noch den Weg in ein Einkaufszentrum auf sich nehmen.

Der Leerstand in Toplagen ist noch überschaubar

Trotz Corona-Pandemie und Onlineshopping herrscht in der Immobilienbranche zumindest in den zentralen Lagen weiter Zuversicht. Die Union Investment Real Estate ist Eigentümerin der architektonisch wohl umstrittensten Berliner Mall Alexa am Alexanderplatz. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass sich erstklassige Center wie das Alexa nach der Pandemie wieder vollständig erholen werden. Sie könnten eventuell sogar von der Entwicklung profitieren, da sich insbesondere die großen Textilhändler, aber auch andere Einzelhändler auf diese Standorte fokussieren“, sagt Jörn Stobbe, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Asset Management der Union Investment Real Estate.

Laurenz Bostedt Von dem Parkhaus wandert der Blick auf den Platz vor der Mall und die daneben liegende Baustelle

Dennoch fordert die Corona-Pandemie auch in Toplagen wie dem Alexanderplatz schon jetzt ihren Tribut: „Es gibt einige wenige Leerstände im Alexa, die vor allem Insolvenzen geschuldet sind.“ Dennoch bleibt Stobbe optimistisch, denn die Vermietungsquote ist nach wie vor hoch: „Die Einzelhandelsflächen im Alexa sind per Ende März zu 94,2 Prozent, die Gastronomieflächen zu 97,5 Prozent vermietet. Wir schließen aktuell keine langfristigen Verträge zu schwächeren Mietkonditionen ab und bevorzugen entweder Kurzzeitmietverträge oder warten ab, bis sich die Marktlage wieder entsprechend normalisiert hat.“

Händler, die aufgrund der Corona-Pandemie mit dauerhaft sinkenden Mieten gerechnet haben, dürften enttäuscht sein. In den besten Lagen ist Leerstand derzeit meist nur ein temporäres Problem. In der Mall of Berlin wird der Leerstand noch vornehm durch eine Abklebfolie verschleiert. In den sogenannten „B-Lagen“ sieht die Situation schon heute so aus wie in der East Side Mall in Friedrichshain. Auch wenn Mall-Betreiber ungern über Leerstand sprechen, wird das Problem an vielen Orten offensichtlich. Ankermieter, die eine hohe Kundenfrequenz bringen wie die Einzelhandelsketten Aldi, DM oder Zara sind sich ihrer Marktmacht zunehmend bewusst. Um sie überhaupt noch in diese Einkaufszentren zu locken, müssen die Betreiber schon jetzt besonders günstige Konditionen anbieten.

Stadtplaner Krüger: „Die Starken sollen die Schwachen unterstützen.“

Der Stadtplaner Professor Thomas Krüger von der HafenCity Universität in Hamburg, beurteilt Malls kritisch: „Ökonomisch betrachtet gibt es ein großes Gefälle zwischen den für den Umsatz optimierten Malls und dem Rest der Innenstadt.“ Krüger bemängelt vor allem, dass durch Malls die Begegnung verschiedener Teile der Gesellschaft abnimmt und die Segregation der Stadt vorangetrieben wird. Starke Filialisten haben die Malls und zunehmend auch die der Innenstädte bestimmt, diese werden so immer uniformer: „Die Starken sollen die Schwachen unterstützen. Der ökonomische und kulturelle Mix ist für eine Innenstadt und für die Gesellschaft insgesamt entscheidend. Die Idee der Stadt auf den Konsum zu reduzieren, bedeutet hingegen einen Verlust an Kultur“ so Krüger.

Steht man im Berliner Osten dieser Tage vor der East Side Mall, dann kann man von der großen Freitreppe nicht nur symbolisch in einen Abgrund blicken. Unten auf der Baustelle arbeiten Dutzende Bauarbeiter an der Fertigstellung des Edge East Side Towers. Noch ist das Hochhaus nur ein paar Meter hoch. Bis 2023 soll hier – direkt neben der kriselnden East Side Mall – mit 140 Metern einer der höchsten Bürotürme der Hauptstadt entstehen. 28 der 35 Stockwerke sind schon jetzt für einen einzigen Mieter reserviert – den Online-Händler Amazon.

