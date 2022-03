Der Ex-Moskau-Korrespondent Dietmar Schumann hat in einem Bericht in der Berliner Zeitung am Wochenende, in dem er sich an seine erste Begegnung mit Wladimir Putin als ehemaliger Russland-Korrespondent erinnert, den Vorwurf erhoben, dass das ZDF 2015 eine Dokumentation von Schumann über Putins Russland nicht in der Form gesendet habe, wie sie von ihm angedacht war.

Schumann schrieb in der Berliner Zeitung am Wochenende: „Im Frühjahr 2015 wurde im ZDF die Idee geboren, eine Dokumentation zu produzieren über Putins aggressive Außenpolitik und die Folgen für Deutschland und Europa. ‚Putins Kampf um Europa‘ wurde als Titel gewählt. (...) Vier Redakteure schwärmten aus, um Experten in aller Welt zu befragen: John Kornblum, Madeleine Albright, Orlando Figes, Timothy Garton Ash, Gernot Erler, Matthias Platzeck und viele andere mehr. Ich übernahm den russischen Part, fuhr nach Moskau und traf mich mit einstigen Weggefährten und Beratern Putins. Auch mutige Oppositionelle gingen vor unsere Kamera, die schon damals fürchten mussten, für offene Kritik am Präsidenten verhaftet und ins Gefängnis geworfen zu werden.“

Schumann traf für die Dokumentation den Oppositionellen Wladimir Ryschkow, der ihm 2015 gesagt haben soll: „Auch wenn sich der Westen zurückhaltender verhalten hätte, die Nato nicht nach Osten erweitert hätte, wäre es trotzdem zu einem Bruch mit der Politik Putins gekommen. Denn Russland und die EU haben sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Die EU hält an den Prinzipien der Menschenrechte und Demokratie fest. Russland aber ist abgeglitten auf einen Weg des Autoritarismus, der persönlichen Macht eines einzelnen Menschen und der Verfolgung der Opposition.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Vorwurf von Dietmar Schumann gegen das ZDF wurde von der FAZ aufgegriffen

Laut den Angaben von Dietmar Schumann wurde die Dokumentation mit den zitierten Passagen nicht ausgestrahlt. Er schrieb in seinem Text: „Diese Warnungen des russischen Oppositionspolitikers Wladimir Ryschkow wurden im ZDF 2015 nicht gesendet. Die Dokumentation ‚Putins Kampf um Europa‘, eine eindringliche Warnung vor seinen gefährlichen Ambitionen, war im Herbst 2015 in großen Teilen fertiggestellt worden. Doch sie kam nicht auf den Bildschirm. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in Syrien waren die Verantwortlichen im ZDF der Meinung, eine Sendung über Putins Pläne für Europa sei nicht aktuell. Wie sehr sie sich irrten. Sie hätte aktueller nicht sein können.“

Der Vorwurf von Dietmar Schumann wurde von Michael Hanfeld in der FAZ aufgegriffen. Am 17. März 2022 fasste der Medienjournalist Hanfeld Schumanns Erinnerungen zusammen und nahm den Text zum Anlass, das ZDF für die Nichtausstrahlung der Doku auf subtile Weise zu kritisieren. Daraufhin erwiderte das ZDF mit einer Gegendarstellung.

Am 21. März fasste Hanfeld diese Gegendarstellung in der FAZ zusammen: „Das ZDF widerspricht seinem ehemaligen Korrespondenten Dietmar Schumann, auf den wir hier vergangene Woche zu sprechen kamen. Nicht in dessen Einschätzung des russischen Machthabers Wladimir Putin ­– Schumann schreibt, Putins Gefährlichkeit habe sich früh offenbart. Das ZDF widerspricht aber in dem Punkt, man habe sich damit vor Jahren nicht be­schäftigt. Der Vorwurf, den Schumann in der ‚Berliner Zeitung‘ erhoben ha­be, ‚das ZDF hätte im Herbst 2015 eine von ihm ,in großen Teilen fertiggestellte’ Dokumentation mit dem Ar­beitstitel ,Putins Kampf um Europa’ nicht gesendet, weil die Verantwort­lichen sie nicht als ,aktuell’ genug eingestuft hätten, entspreche ‚nicht den Tatsachen‘. Vielmehr sei die ‚ZDFzeit‘-Doku ‚Machtmensch Putin – Partner oder Gegner Europas?‘ am 15. Dezember 2015 im ZDF ausgestrahlt worden, Dietmar Schumann sei einer von vier Autoren dieser Dokumentation gewesen. Seine Dreharbeiten hätten ‚dazu beigetragen, dass da­mals ein intensiver Blick in die russische Entwicklung gelang‘,“ so Hanfeld in der FAZ.

Dietmar Schumann Dietmar Schumann Dietmar Schumann ist Jahrgang 1951, verheiratet, Journalist von Beruf. Er hat in Leipzig und Moskau studiert, ist seit 2016 im Ruhestand. Er war von 1974 bis 1990 beim DDR-Fernsehen beschäftigt, u. a. als Auslandskorrespondent in Moskau und Budapest. Seine Stationen beim ZDF: Reporter beim Magazin „Kennzeichen D“, Auslandskorrespondent in Moskau und Tel Aviv. Von 2005 bis 2016 hat er längere Auslandsreportagen und Dokumentationen für das ZDF und Arte produziert, u. a. in Russland, der Ukraine, im Kaukasus und in der Karibik. Zahlreiche Einsätze für das ZDF als Reporter in Kriegs- und Krisengebieten, u. a. im zweiten Tschetschenienkrieg, in Berg-Karabach, in Afghanistan, im russisch-georgischen Krieg 2008 und in Libyen. Als Rentner schreibt er gelegentlich für „Karenina“, die Internet-Plattform des Petersburger Dialoges.

Dietmar Schumann widerspricht dem ZDF, die FAZ berichtet wieder

Daraufhin widersprach Schumann wiederum dem ZDF. Hanfeld fasste am 29. März auch diesen Einwurf in der FAZ zusammen: „Dem Widerspruch des ZDF folgt der Widerspruch des früheren Korrespondenten: Dietmar Schumann, von dessen Klage darüber, das ZDF habe 2015 eine von ihm geplante kritische Dokumentation über Wladimir Putin für ‚nicht mehr aktuell‘ gehalten, hier die Rede war (F.A.Z. vom 17. März), weist die Darstellung des Senders zurück, man habe doch gesendet. Die vom ZDF angeführte Dokumentation ‚Machtmensch Putin‘, die im Dezember 2015 lief und auf die das ZDF verwies (F.A.Z. vom 22. März), sei ‚nicht identisch mit der im Frühjahr 2015 angedachten und im Sommer 2015 realisierten Dokumentation ,Putins Kampf um Europa‘, die nicht gesendet wurde‘. Teile der nicht gezeigten Doku seien in der anderen Sendung verwendet worden. ‚Wesentliche Passagen, wie die Interviews mit russischen Oppositionellen‘, seien nicht verwendet worden. Auf den ‚Gesamt-Inhalt der Doku‘ habe er keinen Einfluss gehabt. ‚Insofern‘, so Schumann, ‚irrt das ZDF, wenn es meint, die Doku ,Putins Kampf um Europa‘ sei ausgestrahlt worden. Es kam eine andere Doku mit dem Titel ‚Machtmensch Putin‘ zur Sendung.‘“

Eine weitere kuriose Begebenheit irritierte den Journalisten und Ex-Moskau-Korrespondenten Schumann überdies: Dietmar Schumann hätte am 23. März 2022 bei Markus Lanz im ZDF wegen seines Berichts über Putin, den er in der Berliner Zeitung veröffentlicht hat, als Studiogast auftreten sollen. Nachdem das ZDF am 21. März 2022 den Vorwürfen von Schumann, das ZDF habe seine Dokumentation nicht gesendet, widersprochen habe, wurde er von der Markus-Lanz-Redaktion überraschenderweise wieder ausgeladen. Erneut die Begründung, so Dietmar Schumann: Die Erinnerungen an Putin seien für die ZDF-Sendung nicht mehr aktuell.

Haben Sie Feedback zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de