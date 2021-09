Berlin - Heinz Strunk, am 17. Mai 1962 in Hamburg als Mathias Halfpape geboren, ist Entertainer, Komiker, Querflöten-Spezialist und vor allem Schriftsteller. Mit dem halb-autobiografischen Roman „Fleisch ist mein Gemüse“ (2004) wurde er berühmt, mit dem Text „Der goldene Handschuh“ (2016) über den Frauenmörder Fritz Honka hat er dann auch die Weihen vom bürgerlichen Feuilleton bekommen. „Es ist immer so schön mit dir“ (2021) ist Heinz Strunks neuester Roman. Wir haben den Schriftsteller in Hamburg getroffen, um über seinen aktuellen Wurf und über alle Fragen moderner Männlichkeit zu sprechen.

Herr Strunk, Ihr neuer Roman handelt von einem namenlosen Tontechniker, der mit seinem Leben hadert und sich in eine Affäre mit der jungen Vanessa stürzt. Sie scheinen eine Leidenschaft für unzufriedene Männer zu haben.

Es ist ein bisschen wie bei Michel Houellebecq: Er schreibt auch immer über diese armen Willies, in ihren Vierzigern und mäßig attraktiv. Wobei ich sagen muss, dass die Trostlosigkeit bei mir ein bisschen gemäßigter ausfällt. Warum auch über Siegertypen schreiben? Das wäre langweilig. Gewinner funktionieren in Romanen nur als Projektionsfläche.

Ist Ihr Protagonist also ein Verlierer?

Nein, ganz objektiv ist er das nicht. Er ist nur mittelmäßig: Wie viele Künstler hat er sich vom Traum der großen Karriere verabschiedet – und fristet jetzt ein halbwegs okayes Dasein. Ich denke, das ist ein Zustand, der im Leben auf ganz viele zutrifft – und nicht explizit auf Männer.

Wie viel Heinz Strunk steckt in ihm?

Eine ganze Menge. Auch Philip Roth hat nur über Philip Roth geschrieben. Ich will mich nicht mit ihm vergleichen, aber: Man sollte nur über das schreiben, von dem man Ahnung hat. Schriftsteller, die behaupten, ihre Figuren seien frei erfunden, halte ich für unglaubwürdig. Für mich hat Literatur eine Tagebuchfunktion: Der Roman ist die Essenz dessen, was ich in den vergangenen Jahren erlebt habe. Da ist etwa die eingeschlafene Wochenendbeziehung mit Julia …

… der Freundin des Protagonisten, die er verlässt, als er sich in die Affäre mit Vanessa stürzt. Sie schreiben: „Man könnte das kommende und vergangene und das vorvergangene und das Wochenende vor einem Jahr übereinanderlegen, käme in etwa immer das Gleiche bei raus.“ Das klingt deprimierend.

Heute wird der Begriff der Depression inflationär benutzt. Dagegen handelt es sich häufig um einen Grundzustand latenter Unzufriedenheit, unter dem auch ich leide. Mein Freund Christoph Grissemann aus Wien hat das neulich als Zerknirschung bezeichnet. Das finde ich sehr passend.

Dabei waren Sie in den vergangenen Jahren doch sehr erfolgreich. Ihr Debütroman „Fleisch ist mein Gemüse“ aus dem Jahr 2004 wurde mehr als 400.000-mal verkauft. Darin erzählen Sie von Ihrer traumatischen Jugend als Tanzkapellen-Musiker und Sohn einer psychisch kranken Mutter. „Der Goldene Handschuh“ über den Hamburger Serienmörder Fritz Honka wurde von Fatih Akin verfilmt.

Vor der Veröffentlichung von „Fleisch ist mein Gemüse“ hätte ich mir nie vorstellen können, einmal solo aufzutreten. Dass da in Hamburg Plakate hängen, auf denen „Heinz Strunk“ draufsteht. Der Grundzustand, wie ich mich fühle, hat sich aber kaum verändert. Es gab lediglich temporäre Ausschläge nach oben oder unten. Es bleibt nichts anderes übrig, als das Leben so anzunehmen, wie es ist.

Woher kommt Ihre Zerknirschung?

Ich zitiere hier gerne einen Satz von Botho Strauß: „Der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt.“ Wie es einen Setpoint fürs Körpergewicht gibt, gibt es einen Setpoint fürs Körperempfinden. Natürlich lässt sich das Glück beeinflussen, allerdings marginal: Ob man eine behütete Kindheit erlebt hat, fällt in den Bereich der Feinjustierung.

In Ihren Romanen schreiben die Männer ihr Unglück aber eher Äußerlichkeiten zu. Als der Protagonist einmal betrunken vor dem Spiegel steht, klagt er, er habe das „runzlige Gesicht eines Affen“. Was er da sehe, habe „gar keinen Marktwert mehr“. Dagegen würden sich Männer wie Vanessas Ex Carlo, eine „Sportlerfresse“, nehmen, was sie wollen. Man meint, es gäbe eine Zweiteilung der Welt: Männer erster und Männer zweiter Klasse.

Der sexuelle Klassenkampf ist eine Idee Michel Houellebecqs. Ich beobachte das auch. Aber: Jeder kann sich entscheiden, nicht mitzumachen. Wer sein Glücksempfinden davon ableitet, wie er aussieht oder wie gut er beim anderen Geschlecht ankommt, der wird auf Dauer nicht gewinnen können.

Gut aussehende Alphatiere, die sich nehmen, was sie wollen. Viele würden dieses Männerbild ohnehin als heteronormativ kritisieren.

Ich selbst habe dieses Dominanzgebaren, diese toxische Männlichkeit, Gott sei Dank gar nicht mehr nötig. Früher musste ich mich anpassen an die Verhältnisse. „Du bist ein Kerl, mach dich grade“, hat man mir gesagt. Als Sensibelchen auf dem Dorf hast du schlechte Karten. Heute bin ich von Leuten umgeben, mit denen ich mich umgeben will. Deshalb bin ich nie zum Typus „alter weißer Mann“ geworden. Das ist ein Privileg. Trotzdem ist nicht alles besser in der Stadt.

Wie meinen Sie das?

Nehmen Sie meine ehemaligen Tanzmusikkumpels, von denen ich in „Fleisch ist mein Gemüse“ erzähle. Die kennen gar nicht erst die Codes, die Sie hier im Hamburger Schanzenviertel benötigen würden. Einer von ihnen hat in Hamburg eine Ausbildung gemacht. Von allen wurde er als das wahrgenommen, was er ist: ein hölzerner Typ vom Land. Mein Friseur hat neulich gesagt: Die Schanze ist Fantasy-Island. Das Leben hier bildet nicht Deutschland ab, es gelten ganz andere Gesetze. Auf dem Land geht es menschlicher zu, da gibt es für jeden Topf einen Deckel.

Sie selbst haben die Codes der Stadt aber mittlerweile gut drauf.

Weil ich das Glück hatte, Styler wie Rocko Schamoni kennenzulernen, mit dem ich später Studio Braun gegründet habe. Er hat mir gezeigt, was es heißt, cool zu sein. Da war diese Synchronizität: Wie er redet, was er redet, die Körpersprache, das hat alles wie selbstverständlich zusammengepasst. Mode, Geschmack, Ästhetik: Noch heute ist er mir in vielen Belangen überlegen.

Kommen wir zurück zu Ihrem Buch. An einer Stelle sinniert der Protagonist über Vanessas Missbrauchserfahrungen durch einen Diakon. Er fragt sich, ob es einen Zusammenhang geben könnte mit ihrem sexuellen Sog: „Hat sie gelernt, ihn rasend schnell aufzugeilen, damit es rasch vorüberging.“ Das wirkt politisch sehr inkorrekt. Hatten Sie beim Schreiben Angst vor der Reaktion?

Direkt danach schämt er sich dafür. Solche Gedanken sind in Ordnung, solange es eine Instanz gibt, die einordnet. Die sagt: Es ist unanständig, so zu denken. Ich finde, das sollte man in einem Roman auch aussprechen. Die Missbrauchsepisode habe ich eingebaut, um meine Erfahrungen unterzubringen: Das schwer übergriffige Verhalten einiger Diakone in meiner Christenzeit.

Einmal schreiben Sie: „Sie sehen aus wie zwei Behinderte, die sich das Umarmen von Nichtbehinderten abgeguckt haben.“ Auch das könnte man als anstößig empfinden.

Formulierungen wie diese gestatte ich mir, solange ich dafür nicht gevierteilt werde. Ich habe auch ein strenges Lektorat, meine Texte passieren diverse Instanzen. Wenn die Leute mir sagen: „Lass das lieber sein“, dann höre ich auch auf sie. Vielleicht verzichte ich in fünf Jahren darauf.

Am Ende klappt es erwartungsgemäß nicht mit Vanessa. Ist das Ihre Botschaft? Dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen?

Anders als es mir unterstellt wird, bin ich kein misogyner Typ. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich nicht klappen kann. In meinem Umfeld gibt es viele Beispiele gelungener Beziehungen. Nur funktioniert es bei mir eben nicht. Dass ich etwa niemals mit einer Frau zusammenleben werde, war mir immer klar. Das ist nicht mein Modell, ich muss nicht alles ausprobieren.

Auf mich wirkt das Buch hoffnungslos. Es scheint so, als gäbe es kein Entkommen aus dem Elend.

Das sehe ich anders. Das Ende ist versöhnlich. Ich wollte kein depressives Buch schreiben, in dem der Protagonist am Ende Selbstmord begeht. Es gibt sogar einen kleinen Fortschritt: Als die Beziehung zu Ende geht, lernt er, etwas milder zu sich zu sein. Das sind die kleinen Entwicklungen, die man in einem Alter jenseits der 40 noch vollziehen kann.

Wie sieht es mit Ihrer Entwicklung aus? Bevor Sie Schriftsteller wurden, waren Sie mit Ihrer Quatschkombo Studio Braun unterwegs. Wohin geht die Reise der Kunstfigur Heinz Strunk?

Ich will beweisen, dass beides geht: albernes Zeug machen, aber auch ernsthafte Literatur. Dabei bin ich sehr umtriebig: Da sind meine Bücher, mein Podcast läuft ganz gut an, auch meine Theaterstücke sind nicht gänzlich misslungen, dazu meine Bühnenauftritte.

Das hört sich nach viel Arbeit an.

Für mich hat der Tag wie für jeden anderen auch 24 Stunden – mit dem Unterschied, dass ich keine Familie habe. Die Zeit muss irgendwie gefüllt werden. Ich könnte es auch etwas ruhiger angehen lassen – leider fehlt mir jegliches Talent zum Müßiggang.

Das Gespräch führte Benedikt Herber.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.