Der Kreml versucht, die Wahrheit über den Ukraine-Krieg zu verbergen. Meduza, eines der größten unabhängigen russischen Onlinemedien, wurde geblockt. Die Redaktion musste Russland verlassen. Meduza kann kein Geld mehr aus Russland erhalten. Deshalb wendet sich die Meduza-Redaktion nun an uns, an die europäischen Nachbarn, mit der Bitte um Hilfe. Meduza sucht 30.000 Unterstützerinnen und Unterstützer, um weiter berichten zu können.

Millionen von Lesern in Russland brauchen eine unabhängige Informationsquelle. Und Meduza könnte bald ihre letzte sein. Die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende unterstützt die Initiative und bittet Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Menschen, die helfen wollen, können über einen Link ein monatliches Online-Abo in Höhe von 8, 16 oder 50 Euro abschließen. Das Geld fließt direkt in die Hände der Meduza-Redaktion, die dafür sorgen möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger Russlands die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Sprechen Sie auch mit Ihren Freundinnen und Freunden über die Aktion, teilen Sie diesen Text oder den Link zur Spendenaktion.

Der Link, über den Sie ein Online-Abo abschließen können, lautet: https://save.meduza.io/eu

Dies ist der persönliche Appell der Meduza-Redaktion an Sie:

„Der Kreml tut alles, was in seiner Macht steht, um die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbergen. Russland steht unter militärischer Zensur. Die Behörden verbieten der Presse, die Invasion in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Sie drohen Journalisten, die unabhängig verifizierte Informationen über den Konflikt veröffentlichen, mit bis zu 15 Jahren Gefängnis. Meduza wurde 2014 in Europa eingeführt, kurz nachdem Russland die Krim annektierte. Acht Jahre haben wir daran gearbeitet, unter ungünstigsten Bedingungen unabhängigen Journalismus anzubieten. Millionen von Menschen in Russland verlassen sich jetzt auf unsere Berichterstattung. Vor ein paar Tagen mussten unsere Journalisten jedoch das Land verlassen. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist es unmöglich, Geld von Russland nach Europa zu transferieren. Wir haben 30.000 Spender verloren. Im Moment erhalten wir überhaupt kein Geld mehr aus Russland. In dieser Situation wenden wir uns an Sie. Wir bitten Sie, die Rolle unserer engagierten Unterstützer in Russland einzunehmen. Retten Sie Meduza für unsere russischen Leserinnen und Leser. Wir haben die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Wir haben Millionen von Lesern in Russland, die uns brauchen. Ohne unabhängigen Journalismus wird es unmöglich sein, diesen monströsen Krieg zu stoppen. Ihre Meduza-Redaktion“

