Berlin - Der „Tabouret“-Hocker von Charlotte Perriand kommt Annika Rogge nicht ins Haus. Nicht, weil sie den kleinen Schemel der berühmten Architektin und Designerin nicht mögen würde – im Gegenteil. „Ich finde den Hocker wunderschön und hätte ihn wahnsinnig gern“, sagt Rogge sogar. Aber der Entwurf einer französischen Designerin? Das geht nicht, nie und nimmer, das würde ihr Einrichtungskonzept durcheinanderbringen, meint sie.

Zeitgenössische skandinavische Marken, amerikanische Mid-Century-Teile, über allem wabert eine japanisch geprägte Sachlichkeit – das ist Rogges gestalterischer Ansatz in ihrem Tegeler Haus. Für die vielen französischen Designerinnen und Designer, die sie ebenso schätzt, bleibe da kein Platz. „Mir fällt es total schwer, von solchen Grundsätzen abzuweichen“, sagt Rogge. „Ich denke und arbeite immer sehr genau und sehr konzeptionell.“

Fede Reyes „Schuhe einfach anlassen“: Die Hausherrin ist so gastfreundlich wie perfektionistisch.

Freuen wird das ihre Kundinnen und Kunden, die eben dafür zu ihr kommen: um Strategien und Konzepte vorgelegt zu bekommen nämlich; um in Rogge eine Partnerin zu finden, die Projekte von der ersten Idee bis zur Realisation stringent umzusetzen weiß. Annika Rogge ist als Freiberuflerin im Social-Media- und Influencer-Marketing unterwegs, berät Marken aus den Bereichen Mode, Kosmetik und Interieur zum perfekten Online-Auftritt, produziert auch selbst digitale Inhalte. „Und dabei muss ich sehr fokussiert sein und kann mich eben nicht von jeder neuen Idee leiten lassen.“

Was Perriands Entwurf betrifft, so hat Rogge einen kuriosen Kompromiss gefunden: Oben im Flur ihres 170-Quadratmeter-Hauses steht ein Höckerchen, das tatsächlich an „Tabouret“ erinnert. „Den habe ich aber vom Flohmarkt, weiß also gar nicht, wer ihn entworfen hat“, sagt Rogge und lächelt verschwörerisch. „So kann ich ihn hier beruhigt zwischen meine skandinavischen und amerikanischen Möbel stellen.“ Selbsttäuschung statt Stilbruch also – die Hausherrin muss sich austricksen.

Fede Reyes Der Flohmarkt-Hocker erinnert an Perriands „Tabouret“.

Denn Annika Rogge ist Perfektionistin, durch und durch. Nicht eine von der anstrengenden Sorte allerdings – keine, die ihren Perfektionismus dem Partner aufdrängt, ihren Freundinnen und Freunden, ihren Gästen. Wer Rogges kleines hellblaues Häuschen am Rande des Tegeler Sees betritt, muss sich nicht panisch die Schuhe abstreifen; muss nicht gehörig aufpassen, was er anfasst und tut. Zum Interview- und Fototermin empfängt sie ihren Besuch mit offenen Armen und offenem Lächeln: „Schuhe einfach anlassen“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Annika Rogge gibt alles - last minute bestellt sie ein neues Sofa für den Shoot

Dass Rogge für dieses Treffen alles gegeben hat, ist schon von weitem zu sehen: Unter dem Carport auf ihrem Grundstück steht ein altes hellgraues Sofa, ein gepolstertes Ungetüm. „Das will wirklich niemand mehr sehen“, sagt Rogge. Also habe sie last minute ein Neues bestellt, ein Modulsofa von Vetsak, „und es vor dem Fototermin bis 11 Uhr abends im Alleingang aufgebaut.“ Auch das neue USM-Regal im Essbereich kam just in time an; „das muss jetzt klappen, da gibt’s keine andere Option“, habe sie der Frau vom Kundenservice gesagt.

Fede Reyes In Tegel haben Rogge und ihr Partner endlich die Ruhe gefunden, nach der sie gesucht haben.

Wer sich ein bisschen in den Sternen auskennt, wird gleich merken: Hier ist eine echte Jungfrau am Werk! „Richtig erkannt“, sagt Rogge und lacht. „Die Beschreibung der geradlinigen, fokussierten, ordentlichen Jungfrau passt wirklich perfekt zu mir.“ Laden etwa sie und ihr Freund, der Foto- und Videoproduzent Sascha Wieland, zum Abendessen ein, fängt Rogges Party erst nach dem Abschied der Gäste so richtig an: „Wenn in der Küche und im Esszimmer das totale Chaos zurückgeblieben ist, dann freue ich mich wahnsinnig, dass ich etwas zum Aufräumen habe“, sagt sie. „Das entspannt mich einfach und gibt mir Ruhe.“

Die Ruhe ist es auch, die Rogge und Wieland überhaupt nach Tegel gelockt hat. Das Paar lebte in Wedding, bevor es im Mai dieses Jahres in Berlins Nordwesten umgezogen ist. Den Lärm der Großstadt tauschte es ein gegen das Idyll des nahen Tegeler Forsts – die Wohnung im Zentrum gegen ein Häuschen im Grünen. Und mit Letzterem haben Rogge und Wieland ein richtiges Schmuckstück gefunden: Ein Jahr haben die beiden nach einem Haus zur Miete gesucht, bis sie auf dieses gestoßen sind. Frisch saniert und renoviert hat der Vermieter dem Bau von 1935 einige charmante Originaldetails gelassen. Die schöne Schiebetür zwischen Wohnzimmer und Essbereich zum Beispiel stammt noch aus der Bauzeit, genau wie das akkurat geschwungene Treppengeländer oben im Flur, vor dem nun besagter Flohmarkt-Hocker steht.

Fede Reyes Die Kerze kommt von Malte van der Meyden.

Ohnehin hat Rogge eine Vorliebe für das Alte, das Benutzte, für Dinge, die eine Geschichte erzählen. Zwischen USM-Regal und Vetsak-Sofa, zwischen die Formakami-Leuchten und Isamu Noguchis legendären Coffeetable, den Rogge neu bei Vitra gekauft hat, mogeln sich immer wieder entzückende Vintage-Teile. Alle Esszimmerstühle etwa kommen vom Flohmarkt, das sagenhaft gut erhaltene Mid-Century-Sideboard im Wohnzimmer hat Rogge auf Ebay-Kleinanzeigen entdeckt. Nach ihrem größten Schatz befragt aber, bittet sie erst mal in die Küche.

Das alte Meissen-Geschirr hat Roffe von ihrer Oma Susanne bekommen

„Das ist das alte Meissen-Geschirr, das mir meine Oma gegeben hat“, sagt sie und holt einen der blau umrandeten Porzellanteller aus dem Schrank. Das Service beachtlicher Größe komme aus der Familie ihres Großvaters, die aus Dresden stammt. In den Tagen der innerdeutschen Grenzschließung hat Rogges Urgroßmutter vereinzelte Teile heimlich von verschiedenen ostdeutschen Postämtern in den Westen geschickt; den Rest trugen sie und ihre vier Söhne – damals keiner älter als zwölf Jahre – bei ihrer Flucht zu Fuß mit sich.

Fede Reyes Größter Schatz: Das geerbte Meissen-Geschirr von der Oma.

Einer trägt fünf Teller, der andere vier Tassen, der nächste die Suppenterrine – so hätten Mutter und Kinder auf ihrer nächtlichen Flucht die Grenze passiert. „Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Rogge und blickt auf den Teller in ihrer Hand. „Eine Frau allein mit ihren Kindern, mitten in der Nacht, zu dieser Zeit damals – das zeigt mir welchen persönlichen Wert es für meine Familie hatte und hat.“

Und nun? Verstaubt das Geschirr? Nur für gute Tage? Ganz ordentlich, ganz brav, perfekt verwahrt im Küchenschrank? „Nee, wir essen immer davon“, sagt Rogge und lächelt. „Als meine Oma mir dieses Geschirr mitgegeben hat und mit ihm seine Geschichte, hat sie zu mir gesagt: ‚Annika, benutz es auch!‘ Und genau das machen wir jetzt.“

