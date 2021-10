Berlin - Man darf, man muss Helmut Newton widersprechen. „I am not an artist, I am a photographer“, sagte er einmal – ein Künstler? Nein, der gebürtige Berliner wollte sich nur als Fotografen verstanden wissen. Sein berühmtes Zitat ziert nun die Rückseite eines neuen Bildbandes, hebt sich als silbriger Reliefdruck vom glatten schwarzen Einband. Und wer das Buch „Helmut Newton. Legacy“ durchblättert, das am Sonntag bei Taschen erscheint, wird darin durchaus eine Kunst entdecken. Die Kunst nämlich, Modebilder zu machen, Modemedien zu bedienen, Mode zu zeigen, ohne im allzu Modischen, im also Vergänglichen zu landen.

Newtons Fotografien, von denen der umfangreiche Band Hunderte vereint, scheinen für die Ewigkeit gemacht. Die Kleider, die sie zeigen, lassen sich einer Dekade, einem Jahr, einer Saison zuordnen – die Kontexte aber, in die Newton diese Kleider stellt, berühren die großen Themen des Menschseins. Schönheit und Zerstörung, Wohlgefallen und Provokation, Liebe und Leiden – in Newtons Œuvre liegen die Extreme griffbereit nebeneinander.

Im vergangenen Jahr wäre der 2004 verstorbene Fotograf, der Künstler, 100 Jahre alt geworden. Pandemiebedingt verzögert erscheint nun nicht nur der Band. Er begleitet eine große Retrospektive, die am Sonntag in der Helmut Newton Foundation eröffnet. Der Stiftungsdirektor Matthias Harder hat sie erarbeitet, agiert zugleich als Herausgeber des Taschen-Bandes. Er kennt die Arbeiten Newtons wie kein Zweiter – und wird von ihnen doch immer wieder überrascht, wie er uns erzählt.

David von Becker Der Stiftungsdirektor und Kurator Matthias Harder

Herr Harder, Sie eröffnen am Sonntag die bei Weitem nicht erste Einzelausstellung Helmut Newtons, sein fotografisches Œuvre gilt überdies als eines der meistveröffentlichten aller Zeiten. Bekomme ich bei Ihnen trotzdem etwas Neues zu sehen?

Ja, wir zeigen auch einen anderen Helmut Newton. Das verdeutlicht schon eines unserer Poster zur Schau, das eben nicht eine seiner fotografischen Ikonen zeigt. Stattdessen handelt es sich um die radikale Nahaufnahme eines tränenden Auges. Ein recht unbekanntes Motiv, das wir einer Make-up-Strecke der italienischen Vogue von 1982 entnommen haben. Und fast die Hälfte der rund 300 Fotografien in unserer Ausstellung wurde überhaupt noch nie im Museum gezeigt. So zum Beispiel das Bild eines Models aus der britischen Vogue von 1966, das auf einer Liege festgegurtet und verkabelt wurde. Das Bild kennt heute wohl kein Mensch mehr, es erinnert stark an Fritz Langs „Metropolis“.

Filmzitate werden in Newtons Werken immer wieder sichtbar.

Das ist richtig. Viele Fotografien erinnern an Hitchcock, einige eher subtil, andere ganz eindeutig. Ein Bild aus der Strecke „Mansfield“ der britischen Vogue von 1967, das wir zeigen, ist ein klares Zitat auf den Film „Der unsichtbare Dritte“. Wie Cary Grant im Film vor dem Flugzeug ins Maisfeld flieht, läuft hier das Model vor einem Flieger weg. Wo Newton zu Beginn seiner Karriere im Ungefähren blieb, in der subtilen Assoziation zu den Kriminalromanen Raymond Chandlers zum Beispiel, werden seine Kulturzitate in den Sechzigern immer eindeutiger. Manche seiner Bilder muten wie Magritte-Gemälde an, andere sind klare Zitate auf Diego Velázquez’ „Venus vor dem Spiegel“ von 1647. Und eine seiner berühmtesten Fotografien für die französische Vogue aus dem Jahr 1975 erinnert stark an die Prostituiertenporträts von Ernst Ludwig Kirchner, andere an jene von Brassaï. Beindruckend finde ich, dass Newton augenscheinlich alles aufgesogen hat und trotzdem in seiner Bildsprache so autark und autonom geblieben ist. Er ist seinen Themen immer treu geblieben.

Helmut Newton Foundation Model in Calvin Klein für die US-Vogue, St. Tropez, 1975



Welche Themen waren das?

Kern war die Visualisierung der Schönheit der Frau, für deren Darstellung der Mann, wenn er im Bild auftaucht, meist nur ein Hilfsmittel war. Es gibt zwar auch viele Männerporträts und Männermodestrecken in Newtons Werk, die er zum Beispiel in den Sechzigern für das französische Modemagazin Adam umgesetzt hat. Aber in wahnsinnig vielen Fotografien taucht der Mann nur als Schattenfigur auf, als silhouettierte Gestalt im Hintergrund. Im Licht hingegen steht immer die Frau. Interessant ist in diesem Hinblick auch eine Strecke, die Newton 1969 für die französische Elle gemacht hat. Darin liegt er selbst auf dem Boden, dem Model zu Füßen, und fotografiert sie und sich im Spiegel. Auf einer letzten Aufnahme ist er selbst nicht mehr im Bild zu sehen, sondern hat dem Model die Kamera in die Hand gegeben, damit sie sich selbst fotografieren kann. Eine damals sehr radikale, ja freche Idee, sich einerseits selbst zum Inhalt einer Modefotografie zu machen …

… so wie es Jahrzehnte nach Newton auch Jürgen Teller oder Terry Richardson vielfach gemacht haben.

Genau. Aber andererseits macht sich Newton in dieser letzten Aufnahme der Serie überflüssig und überlässt dem Model nicht nur die Bühne, sondern auch die Regie. Er gibt ihr die Kamera in die Hand.

Helmut Newton Foundation Kampagnenbild für Prada, Monte Carlo 1984



Die Idee einer starken Frau taucht in Newtons Bildern immer wieder auf. Gleichzeitig hat er häufig mit Nacktheit gespielt, seine Models regelrecht ausgestellt. In den Siebzigern fingen Feministinnen an, ihn dafür scharf zu kritisieren.

Ja, zu der Zeit, in der sich eine Objektivierung der Frau in Newtons Arbeiten tatsächlich stärker abzeichnete. Diese Bilder muss man auch aus der Zeit heraus begreifen und sich anschauen, was andere Fotografen damals gemacht und was die Magazine gefordert haben. Und man muss betrachten, welche Aussagen Newton im Kontrast dazu getroffen hat. Aus den Siebzigern zeigen wir eine Strecke, bei der sich Newton mit King Kong auseinandersetzt – wieder ein Filmzitat also, bei dem King Kong aber nicht mehr als großes Ungeheuer auftaucht, das die weiße Frau raubt, nicht mehr als gigantisches männliches Gefahrenpotenzial. Newton lässt King Kong auf einen kleinen Bildschirm projizieren, auf den die umherstehenden Models nur noch mit völliger Gelassenheit hinabblicken, während sie ein kleines lebendiges Äffchen, quasi King Kongs Sohn, an der Leine haben. Das ist schon eine starke visuelle Aussage.

Haben Sie solche Bilder bewusst in die Schau integriert, um besagte kritische Stimmen zu entkräften?

Nein. Ich hänge hier nichts auf, nur weil ich weiß, dass es Kritikerinnen und Kritiker gibt. Mir geht es einzig darum, zu zeigen, wie Newton gearbeitet hat. Ich sperre keine Bilder aus, auch wenn sie unter heutigen Gesichtspunkten problematisch sein mögen. Aber ich warte immer auf den richtigen Kontext, um sie zu zeigen. Ich plane zum Beispiel eine Ausstellung, in der es um das Nachtleben gehen soll und in der auch abseitigere Fotografien Newtons sichtbar werden können, kombiniert zum Beispiel mit den Arbeiten von Antoine D’Agata. Wichtig ist mir stets, kritische Stimmen zuzulassen. Im Bildband „Helmut Newton. Legacy“, der die Ausstellung begleitet, habe ich als Herausgeber ein Zitat der Schriftstellerin Susan Sontag großformatig auf eine Doppelseite gebracht, in dem sie sich direkt an Newton richtet: „Als Frau finde ich deine Fotografie misogyn. Deine Fantasien sind monströs.“

Helmut Newton Foundation Jenny Capitain in der Pension Florida, Berlin 1977



Wie hat er selbst auf solche Vorwürfe reagiert?

Ich glaube, er hat sie nie nachvollziehen können. Er hat immer gesagt, er liebe Frauen und bilde sie als selbstbewusste Wesen ab. Dass seine Bilder oft mit Erotik spielen, ist auch dem Genre der Modefotografie geschuldet, in dem es ja schließlich um Verführung geht. Mit der Zeit wurde das sehr ausgereizt und überreizt, gerade auch durch Terry Richardson, den Sie vorhin erwähnten. Aber die Grenzen, die dieser überschritten hat, hat Newton nie übertreten.

Interessant ist in diesem Kontext auch die Betrachtung der Beziehung Newtons zu seiner Frau June.

Richtig. Sie hat selbst fotografiert, die beiden haben zusammen Projekte und Ausstellungen gemacht, June agierte als Herausgeberin aller seiner Bücher. In unserer Ausstellung zeigen wir im ersten Raum einige Porträts, die die beiden gegenseitig von sich gemacht haben. Außerdem gibt es einen eigenen kleinen Raum, in dem wir eine Auswahl von Junes Porträts berühmter Persönlichkeiten zeigen. Wir denken die beiden immer zusammen. Ich kann seine Geschichte nicht ohne ihre erzählen.

Wie verhalten sich June Newtons Arbeiten zu den Fotografien ihres Mannes?

Teilweise tauchen hier dieselben Personen auf, porträtiert von beiden, etwa Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, auch Catherine Deneuve und Hannah Schygulla. In den Porträts von June, die unter dem Pseudonym Alice Springs gearbeitet hat, kommt aber noch mal eine ganz andere Empathie zum Tragen. Während Helmut eher ein kaltes Licht wie im Film verwendete und bei ihm immer die Inszenierung im Vordergrund stand, hat June mit den Menschen und ihren Seelen gearbeitet. Ich würde sagen, Helmut Newton hat den Charakter der Menschen gezeigt, aber June ihre Seele.

Helmut Newton Foundation Selbstporträt mit Model im Stundenhotel, Paris 1971



Der weibliche im Kontrast zum männlichen Blick?



Das kann man diskutieren. Ich selbst würde das aber nicht so sagen. Es gibt zwar Fotografinnen – Sheila Metzner zum Beispiel, die wir zuletzt ausgestellt haben –, die so zart arbeiten, dass kaum vorstellbar wäre, die Bilder stammten von einem Mann. Aber ich will nicht jeder Frau Zartheit unterstellen. Außerdem gibt es ja immer wieder Bilder von Fotografen wie Saul Leiter, die wir hier auch schon einmal gezeigt haben und bei deren Anblick man kaum glauben kann, dass hinter der Kamera ein Mann gestanden haben könnte, der mit Begierde auf den weiblichen Körper schaut. Ich glaube, man muss die Arbeiten jeder Fotografin und jedes Fotografen singulär bewerten. Jedenfalls bin ich kein Fan dieser Female- oder Male-Gaze-Terminologie.

Wenn wir mal über Ihren eigenen Blick sprechen, dann frage ich mich, wie Sie die Bilder dieser Schau überhaupt ausgewählt haben. Gerade bei Motiven jenseits der großen Newton-Ikonen muss das schwierig gewesen sein.

Wir zeigen eine Kombination aus Neu-Prints und Vintage-Prints. Wir erzählen in unseren Ausstellungen immer auch von Printqualitäten, verschiedenen Formaten. Ich sagte ja schon, dass ich vor allem zeigen will, wie Newton gearbeitet hat. Haben wir Bilder neu gedruckt, dann haben wir uns an den durch Newton selbst markierten Negativen auf den Tausenden Kontaktbögen orientiert, die ich in unseren Archiven gesichtet habe. So eine Markierung ist für mich eine Legitimation, dieses Bild auszuwählen, zu drucken und zu zeigen. Nach Newtons Tod hat mir June vor Jahren gestattet, auf diese Weise zu arbeiten. Darüber hinaus entstammen manche Bildmotive Zeitschriften, waren also in den Sechzigern beispielsweise schon einmal publiziert, und hängen nun als Neuabzüge in der retrospektiven Ausstellung.

June Newton, 1959

Sie haben beide noch kennengelernt, oder?

Ja, Helmut Newton hat mich vor 17 Jahren selbst eingestellt. Wir verstanden uns gut. Und mal abgesehen davon, dass ich damals schon viel Erfahrung im Bereich der Fotografie hatte, glaube ich, dass er eine Art Seelenverwandtschaft zwischen uns entdeckt hat. Mir selbst ging es jedenfalls so.

Was würde Helmut Newton sagen, wenn er heute selbst Gast dieser Schau wäre?

Ich glaube, er wäre hier und da überrascht über sein eigenes Werk, so wie auch ich nach all den Jahren noch von seiner Arbeit überrascht werde. Auch als er zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2000 selbst noch seine eigene große Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie realisieren konnte, hat er viele neue beziehungsweise wiedergefundene Bilder integriert. Und so haben wir das jetzt auch gemacht. Ich glaube, das hätte ihm gefallen.

Also würde er Sie nach dem Besuch der Schau auch ein zweites Mal einstellen?

(lacht) Ja, davon gehe ich aus.

Taschen Personen, Buch und Schau Helmut Newton wurde 1920 in Berlin geboren, wo er ab 1936 eine Lehre bei der Akt- und Modefotografin Yva absolvierte. Zwei Jahre später floh der Sohn einer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten zuerst nach Singapur, 1940 geht er nach Australien. Mit den Jahren beginnt Newton für zahlreiche Länderausgaben der Vogue, der Elle und viele weitere Medien zu fotografieren, auch seine Frau June, die er 1947 kennenlernt, arbeitet als Fotografin. Newton wird zu einem der gefragtesten Porträt- und Modefotografen seiner Zeit und gilt heute als herausragender Vertreter der Genres. 2003 gründet er in seiner Heimatstadt die Helmut Newton Foundation, ein Jahr bevor er stirbt. Nach dem Tod Junes im April dieses Jahres ist die Stiftung Alleinerbin des künstlerischen Nachlasses der beiden.

Matthias Harder ist seit 2019 Direktor der Helmut Newton Foundation, als leitender Kurator arbeitete er bereits seit 2004 bei der Stiftung. Er ist überdies Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie sowie Beiratsmitglied des European Month of Photography.

Die Retrospektive „Helmut Newton. Legacy“ eröffnet am 31. Oktober in der Helmut Newton Foundation, Jebensstraße 2 in 10623 Berlin, helmut-newton-foundation.org – aktuellen Corona-Regeln entsprechend müssen Timeslot-Tickets über www.tiqets.com bestellt werden.

Der Bildband „Helmut Newton. Legacy“ erscheint am 31. Oktober bei Taschen, herausgegeben von Matthias Harder. Hardcover mit 424 Seiten, 80 Euro, www.taschen.com

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.