Wer Putins Befragungszeremoniell zur russischen Anerkennung der Gebiete um Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten gesehen hat, konnte keinen Zweifel mehr daran haben, wer im Kreml das Sagen hat: Putin ist der Herrscher in Russland. Aber hätte es dafür der demütigenden Vorführung seiner wichtigsten Minister und engsten Mitarbeiter bedurft? Es ging offensichtlich darum, vor aller Welt die Geschlossenheit der russischen Staatsspitze in der Ukrainepolitik zu demonstrieren. Alle Paladine Putins haben zugestimmt, keiner hat Bedenken geäußert oder Einwände vorgebracht. Der Geheimdienstchef ist sogar übers Ziel hinausgeschossen, als er von einer Eingliederung beider Bezirke in den russischen Staat sprach, und musste von Putin zurückgepfiffen werden. Der nämlich hatte viel Globaleres im Sinn: den Großangriff auf die gesamte Ukraine und deren politische Einverleibung.

Auf den zweiten und dritten Blick freilich zeigen die Bilder auch die Schwäche eines autokratischen Regimes. Im Westen ist darüber spekuliert worden, ob die angedrohten Sanktionen gegen Putins Paladine womöglich bewirken, dass es zu Absetzbewegungen gegenüber dem Präsidenten kommt. Eine Reihe von Oligarchen, gerade jetzt nach dem großen Angriff, wird keinen Zugriff auf ihre im Ausland deponierten Vermögen mehr haben. Und der Bewegungsspielraum anderer wird für lange Zeit auf Russland und einige befreundete Staaten beschränkt sein.

imago Zur Person Herfried Münkler ist ein deutscher Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte. Er lehrte als ordentlicher Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er wurde bekannt durch seine Forschungen zu Machiavelli.

Das könnte, so lautete eine Überlegung im Westen, zu einer Entfremdung der Oligarchen vom Mann an der Spitze des Staates führen. Mehr noch als einen Aufstand der Bevölkerung fürchten Autokraten Verschwörungen in ihrer unmittelbaren Umgebung, zumal von denen, die Zugriff auf den Staatsapparat haben. Je einsamer ein Autokrat ist, desto gefährlicher erscheinen ihm seine unmittelbaren Gehilfen. Er weiß, dass er ihnen beim Regieren vertrauen muss.

Putins Ukraine-Strategie ist vollends aufgegangen

Aber tatsächlich misstraut er ihnen, vor allem dann, wenn er Entscheidungen trifft, die für sie negative Folgen haben können. So gesehen war die Befragungszeremonie durchaus auch ein Eingeständnis politischer Schwäche: Es sollte sichergestellt werden, dass keiner der mächtigen Männer in Putins Umgebung hinterher würde sagen können, er sei von Anfang an gegen das Ukraine-Abenteuer gewesen. Jeder von ihnen sollte die Treuebekenntnisse der anderen gehört und gesehen haben. So konnte keiner sich trauen, einen anderen insgeheim ins Vertrauen zu ziehen und ihm seine Ablehnung von Putins Politik mitzuteilen. Vermutlich war dabei längst klar, dass es nicht nur um Donezk und Luhansk ging – sondern um die ganze Ukraine.

Rein technisch betrachtet, ist Putins Ukrainestrategie während der letzten Wochen voll aufgegangen: Er hat nicht nur zu jedem Zeitpunkt über mehr Optionen verfügt als der ukrainische Präsident und der Westen. Er konnte den Druck erhöhen und auch wieder abschwächen, während die andere Seite stets reagieren musste und nicht wusste, worauf sie sich danach noch gefasst machen musste. Sie stocherte im Nebel. Zugleich besaß Putin die Eskalationsdominanz. Das heißt, er gab die Rhythmik und Geschwindigkeit des Geschehens vor und bestimmte dessen Intervalle.

Der Westen hatte nur zwei Reaktionsmöglichkeiten, die sich durch wiederholten Gebrauch jedoch abnutzten: die Drohung mit wirtschaftlichen Sanktionen für den Fall eines militärischen Angriffs auf die Ukraine – sowie die von Washington praktizierte strategische Kommunikation, die im Sinne einer sich selbst widerlegenden Prophezeiung den Einmarsch der Russen für einen bestimmten Tag vorhersagte, um ihn so zu blockieren. Beides hat sich letztlich als unwirksam erwiesen.

Russland wirkte stark, der Westen schwach

Das war ein Spiel ganz nach Putins Geschmack: Russland stand so als ein starker, der Westen hingegen als ein schwacher Akteur da. Aber irgendwann musste bei diesem Strategiespiel auch Russland unter Druck kommen – sei es, weil sich das Frühjahr ankündigte und die festgefrorenen Böden auftauten, was die schnelle Bewegung der Panzer behinderte und den Verteidiger begünstigte; sei es, weil man die Truppen nicht zeitlich unbeschränkt in ihren Aufmarschräumen belassen konnte, ohne einen erheblichen physischen und psychischen Verschleiß in Kauf zu nehmen.

Und dann war da noch der drohende politische Gesichtsverlust: Mit jedem Tag mehr, den Putin die militärische Drohkulisse an der ukrainischen Grenze aufrechterhielt, wurde es für ihn schwerer, sie ohne einen nennenswerten politischen Erfolg wieder abzubauen. Es war letztlich die eigene Dominanz, die Putin unter Druck setzte. Spielte ihm die Zeit zunächst in die Hände, so würde sich das irgendwann umkehren. Mehr und mehr geriet Putin unter Handlungszwang.

Die Klügeren unter den Beobachtern hatten das schon für die beiden letzten Februarwochen prognostiziert: In dieser Zeitspanne musste Putin handeln. Am frühen Donnerstagmorgen hat er dann tatsächlich gehandelt – und auch diesmal hat er den Westen mit dem Ausmaß des Angriffs überrascht.

Putins hat den Westen zusammengeschweißt

Aber warum hatte Putin sich eigentlich in diese Lage gebracht? Warum hatte er die Drohkulisse gegenüber der Ukraine aufgebaut, von der doch aktuell keine militärische Bedrohung ausging? Nicht im Donbass, nicht auf der Krim und schon gar nicht an der russischen oder belarussischen Grenze.

Das Interesse der Ukraine an einem Beitritt zur Nato war zwar bekannt, aber ein entsprechender Antrag war – wie im übrigen auch der Georgiens – von den Natomitgliedern abgelehnt worden. Womöglich, weil Putin bei beiden Staaten ungelöste Grenzkonflikte geschaffen hatte, was einen Nato-Beitritt inopportun machte. Wahrscheinlich aber auch, weil die Nato mit sich selbst beschäftigt war und kein Interesse hatte, eine Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland zu riskieren. Daran hatte sich nichts geändert. Das schloss indes nicht aus, dass in Moskau Einkreisungsobsessionen zirkulierten. Aber die konnten angesichts der wachsenden Konflikte zwischen den USA und China nicht akut sein.

Die USA hatten sich auf China konzentriert. Russland spielte für sie eine nachgeordnete Rolle. Eher dürften sich die Einkreisungsvorstellungen der Russen durch die wachsende Inanspruchnahme der USA im Pazifik abgeschwächt haben. Obendrein spielte die zuletzt wachsende Distanz zwischen Europa und dem nordatlantischen Verbündeten Russland in die Hände. Wenn es tatsächlich um russische Bedrohungsängste gegangen wäre, wie einige meinten, dann wäre die aggressive Politik Putins gegenüber der Ukraine kontraproduktiv gewesen. Sie hat Europa und die USA wieder zusammengebracht. Und der Großangriff hat das erst recht getan.

Imperiale Phantomschmerzen Russlands

Eine andere Erklärung für Putins aggressive Ukrainepolitik sind imperiale Phantomschmerzen: Man erinnert sich an Territorien, die früher zum eigenen Staatsgebiet gehörten. Man leidet an dieser Erinnerung und denkt darüber nach, wie man diese Gebiete wieder in den eigenen Machtbereich zurückholen könnte. Solche Erinnerungen sind aus der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nur allzu gut bekannt, nicht nur bei den Deutschen, sondern auch bei Italienern und Franzosen, bei Polen und Ungarn, Griechen und Türken – bei den Türken inzwischen erneut.

Die Orientierung an solchen Erinnerungen hat nur selten zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Die Westeuropäer haben seit den 1950er Jahren das Projekt einer wirtschaftlichen Kooperation als Heilmittel gegen diese Phantomschmerzen entwickelt. Das GUS-Vorhaben hätte zu etwas ähnlichem für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion werden können. Es ist inzwischen, siehe Belarus und Kasachstan, durch eine Politik der russischen Dominanz abgelöst worden. Eine „Heim-ins-Reich-Politik“, wie sie auch bei der Ukrainepolitik federführend war, ist an seine Stelle getreten.

Dass Putin auf die Wiedereingliederung der Ukraine in das russische Staatsgebiet abzielt, hat er in seinen geschichtspolitischen Erklärungen sehr deutlich gemacht. Sie waren ein Hinweis darauf, dass es längst nicht mehr nur um den Donbass ging.

Zwischen Einkreisungsobsessionen und postimperialem Handeln

Könnte man für russische Einkreisungsobsessionen zur Not noch Verständnis aufbringen, zumal sie ja immer mit der Chance ihrer Bearbeitung in politischen Verhandlungen verbunden sind, so ist das militärische Ausleben postimperialer Phantomschmerzen brandgefährlich – nicht nur wegen der unmittelbaren Folgen, sondern auch, weil es bei anderen Schule machen könnte.

Man muss sich nur vorstellen, welche Folgen eine Geschichtspolitik á la Putin bei den Deutschen hätte: worauf man hier nicht alles Ansprüche geltend machen könnte, weil die Grenzen früher einmal ganz andere waren. Vermutlich ist das auch der Grund, warum man in der AfD Putins Donbass-Politik gut findet und öffentlich unterstützt. Wenn die Grenzen in Europa erst einmal wieder in Bewegung gekommen sind, könnten auch die deutschen Nationalisten wieder groß aufspielen. Wenn zutrifft, was manche behaupten, nämlich dass die russische Politik seit mehr als einem Jahrzehnt im wesentlichen destruktiv angelegt sei, dann könnte dies durchaus zu Putins Kalkül gehören.

Wenn sich West- und Mitteleuropäer in die Haare geraten – selbst wenn sie sich nur ein wenig die Putin'sche Geschichtspolitik zum Vorbild nehmen – hätte Russland in Europa freie Bahn. Insofern ging es im Russland-Ukraine-Konflikt von Anfang an nicht nur um die territoriale Integrität der Ukraine. Die Nordostecke der Ukraine wäre einem rational agierenden Putin – angenommen, es gibt ihn – den riskanten Einsatz kaum wert gewesen. Es geht ihm über die Ukraine hinaus um die geopolitische Ordnung ganz Europas.

Putins Achillesferse: China und die Europäer

Die Achillesferse von Putins Politik besteht freilich darin, dass die West- und Mitteleuropäer mitspielen müssen, damit er das Spiel gewinnt. Lassen sie sich von seinen geschichtspolitischen Verlockungen und militärischen Erfolgen nicht infizieren, geht sein Spiel nicht auf. Dann würde eine militärisch eroberte Ukraine zu einer gewaltigen ökonomischen Belastung für ein durch die Sanktionen des Westens geschwächtes Russland werden. Putin muss sich dann in die Arme Xi Jinpings begeben, der bereits darauf wartet, ihn an sich zu binden.

Als von China Abhängiger hat Putin das Spiel um den Weltmachtstatus Russlands verloren. Für den Westen ist es indes von erheblichem geopolitischem Nachteil, wenn Russland von China abhängig ist. Das ist bei all dem auch zu bedenken.

Womöglich ist Putins Ukrainepolitik auch durch die Angst vor einer Wiederholung des Euromaidan auf dem Roten Platz bestimmt, einer demokratischen Aufstandsbewegung in Russland, die auf Wohlstand und politische Partizipation setzt anstelle imperialer Machtentfaltung und herrschaftlicher Selbstinszenierung. Eine solche Entwicklung ist in Russland vorerst jedoch nicht in Sicht, und die aggressive Außenpolitik Putins soll dafür Sorge tragen, dass sie auch nicht in Gang kommt. Imperialistische Politik fungiert hier als Kompensation für fehlenden Wohlstand, Nationalstolz als Prävention gegen demokratische Forderungen.

Auch wenn ein pazifistisches Aufbegehren der Bevölkerung in Russland nicht auf der Tagesordnung steht, muss Putin doch damit rechnen, dass so manchem Oligarchen die Reichtumseinbußen infolge der von Putin verfolgten Politik missfallen und er gemeinsam mit anderen Oligarchen über den Austausch des Capo nachzudenken beginnt. Zur Verhinderung dessen hat offenbar das öffentliche Befragungszeremoniell im Kreml gedient: Es gibt keinen an der Spitze Russlands, der in der Ukrainepolitik als Alternative zu Putin in Frage käme. Es war die Vorbereitung auf den Großangriff.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.